Luni, 19 Iunie 2023

Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă lansează joi - 29 iunie - un nou roman din genul literar numit Romanul Catehetic Realist.

Carti Foto: Irochka | Dreamstime.com

Aceasta va avea loc la orele 16:00 în Aula Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii 22, în aceeași clădire cu Biblioteca Națională, dar pe la intrarea în minister, intrarea fiind liberă.

Potrivit autorului, cartea este despre marile taine ale binelui.

„APOCALIPSA why not este despre renaștere, despre reînnoire într-un cuvânt APOCALIPSA why not este despre viață! Cartea vieții!”, spune el, pe pagina de Facebook.

El este cunoscut pentru cărțile: "Se întorc morții acasă" și "Lucrarea".

De-a lungul timpului a primit Premiul Marconi pentru activitate publicistică, Premiul Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni, Premiul Fundaţiei Secolul XXI, Premiul Asociaţiei 21 Decembrie Premiul Comitetului Naţional Român pentru UNICEF şi altele.

