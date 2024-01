Copii&Părinți - Powered by MedLife Vineri, 19 Ianuarie 2024, 13:52

1

Suntem în plin val de viroze și gripe, iar febra este un simptom care însoțește, de multe ori, infecțiile respiratorii. Febra îngrijorează, ba chiar sperie, așa că mulți părinți aleargă cu copilul direct la spital, deși nu întotdeauna febra este semnul unei boli severe.

Febra la copii Foto: © Kaspars Grinvalds | Dreamstime.com

Febra nu este o boală, ci un mecanism de apărare a organismului. Semnul că s-a declanșat lupta împotriva unui musafir nepoftit, explică prof.dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” din București: „Febra, în sine, nu ar trebui să fie un semnal de alarmă la un copil care este sănătos ÎNAINTE de episodul febril”. În principiu, orice valoare a temperaturii corporale sub 38 de grade Celsius nu este motiv de îngrijorare, mai ales dacă ea nu vine „la pachet” și cu alte semne de boală precum respirația greoaie, stările de vomă sau diareea: „Un copil fără comorbiditați, care are vârsta mai mare de 3 luni va dezvolta complicații ale unei infecții cu febră doar dacă are o maladie gravă. Adică, dacă are ȘI altceva decât febră. Dacă e un copil care are febră, dar se joacă normal, are toată rutina zilnică nemodificată și poate mânca sau bea (chiar dacă sunt mai mici cantitățile!) nu este în pericol! Cu o exceptie - nou născutul si sugarul mic, sub 3 luni!”

Cum se măsoară corect febra

Pentru a afla valoarea corectă a temperaturii corporale, trebuie să o măsurăm cu dispozitive adecvate. Astfel, indicat este un termometru electronic, cu vârf flexibil (care poate fi pus rectal sau sub limbă) destinat copilului sau un termometru auricular, recomandă prof. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” din București, pe pagina de socializare a Spitalului Virtual pentru Copii. Aceasta pentru că, spune medicul, orice alte device-uri – de tipul inelelor puse pe frunte sau bentițelor – au o rată mare de eroare, indicând de foarte multe ori valori greșite.

Ce înseamnă febră mare și cum se scade

Un alt lucru important de știut este că fiecare copil are un model de răspuns la creșterea temperaturii corporale. Sunt copii care se simt foarte rău la o febră de 38,2 grade Celsius și alții care la 39 de grade Celsius se joacă liniștiți sau își fac temele.

Dacă copilul are febră, dar și stare de rău, nu vrea să mănânce, vomită, adoarme la masă sau urmărind un desen animat pe ecran, atunci febra trebuie combătută. Dacă la 39 de grade Celsius copilul este alert, părinții mai pot aștepta puțin, indicația fiind de a-i mai da jos copilului din hăinuțe sau de a-i face o baie hipotermizantă (se face la o temperatura a apei cu 2 grade Celsius mai puțin decât are copilul în momentul respectiv).

La copii, două sunt soluțiile de scădere a febrei: paracetamol și ibuprofen.

„Mesajul este următorul: când un copil are febră, intervenim așa cum am mai făcut-o și altădată. Îi dăm ce știm că funcționează, în doza corectă, un număr de ore, dacă nu sunt semne de gravitate. Este important să-i dăm doza corectă de paracetamol sau ibuprofen. Nu trebuie să-l îndopăm cu medicamente ca să-i scadă febra repede-repede. Totodată, este important să ne asigurăm că este hidratat copilul și alimentat cu mâncare ușoară”, recomandă dr. Daciana Toma. Dacă lucrurile nu funcționează, părintele trebuie să apeleze medicul de familie/pediatru, măcar telefonic.

Medicul de familie Daciana Toma atrage atenția asupra unei greșeli pe care adesea părinții o fac atunci când copilul are febră: administreză antibiotic, ceea ce este absolut greșit. „În mod cert, febra nu înseamnă infecție bacteriană și nu este cazul să se intervină cu antibiotic”, atenționeză medicul.

Convulsiile sau petele pe corp, urgențe medicale

Febra înaltă - cea cu valori de 39-40 de grade Celsius - poate reprezenta un pericol numai pentru acei copii care ar putea dezvolta convulsii febrile. Adică pentru copiii cu vârste între 5 luni și 5 ani. Sau cei care au o anumită predispoziție genetică.

Din această din urmă categorie fac parte copiii cu sindrom Dravet. Această afecțiune neurologică vulnerabilizează micuții la orice creșteri de temperatură corporală, ducând la convulsii grave, prelungite. În aceste cazuri, este important de intervenit.

„Dacă părintele știe că cel mic a mai făcut convulsii febrile, în mod cert are de la medic un tipar de intervenție, până să sune specialistul”, mai spune dr. Daciana Toma. Un semn adiacent febrei care trebuie să-i îngrijoreze neapărat pe părinți este apariția unor pete pe tot corpul. Și care nu dispar când apăsăm pe ele. În acest caz, este nevoie să mergem neapărat cu copilul la spital, existând riscul de meningită meningococică.

De asemenea, dacă copilul este moleșit, nu mai reacționează sau dacă febra nu cedează timp de 4-5 zile, trebuie consultat de specialist.

„Ce este esențial ca părinții să știe este faptul că după primele 3-4 zile, semnele de infecție respiratorie trebuie să înceapă să dea înapoi. Acesta este un semn că lucrurile evoluează spre bine. Dacă apar noi simptome sau cele care existau deja se agravează, atunci, este un semnal de alarmă și trebuie să duc copilul la doctor”, subliniază Daciana Toma.

Medicul de familie invită părinții care se simt depășiți de situație și pur și simplu nu știu ce să facă, să întrebe mai bine un profesionist decât să facă lucruri pe care nu le știu: „Pentru că a nu da în doză corectă de antitermic sau de antiinflamator înseamnă a subdoza medicamentul, a-i da mai puțin decât este necesar pentru ca să-și facă efectul. Sau poți să dai prea mult și să riști o seamă de reacții adverse. Lucrurile trebuie judecate în context și acționat ca atare”, conchide dr. Daciana Toma.

Semne la care părinții ar trebui să fie atenți și să ceară ajutor cât mai repede

Dr. Claire McCarthy este medic pediatru la Spitalul de Copii din Boston și profesor asistent la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, SUA. Aceasta recomandă părinților să-și facă griji din cauza febrei în următoarele circumstanțe:

Când copilul are mai puțin de 3 luni. Aceeași boală provocată de o bacterie sau de un virus poate avea o evoluție mai severă la nou-născut. Aceasta pentru că sistemul său imunitar este subdezvoltat, iar cei mici nu știu să spună ce îi doare.

Dacă febra este însoțită de erupție cutanată – pete mici sau mai mari, plate sau în relief, care pot arăta precum vânătăile și își mențin culoarea și atunci când apăsăm pe ele. Aceste pete pot fi semnul unei infecții grave.

Atunci când copilul este extrem de somnoros sau extrem de iritat. Dacă părintele nu este sigur în apreciere, mai bine sună medicul.

Atunci când copilul are dureri severe sau dificultăți de mișcare a oricăror părți ale corpului – gâtul, de exemplu.

Atunci când copilul are dificultăți de respirație sau respiră mai repede sau mai puternic decât de obicei. Ar putea semn de infecție pulmonară gravă.

Dacă copilul are o afecțiune sau ia un medicament care face ca organismul lui să lupte mai greu cu infecția.

Sursa foto: Dreamstime.com