CONFIDENTIAL Vineri, 04 August 2023, 10:43

HotNews.ro

2

Dronele maritime ucrainene au atacat vineri dimineața o bază navală rusă din apropierea portului Novorossiysk de la Marea Neagră, un centru important pentru exporturile rusești.

Trupe marsaluind in portul Novorossiysk Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Portul Novorossiysk este sediul flotei Mării Megre a Rusiei, după ce aceasta a fost mutată de la Sevastopol. A fost singurul port din sudul Rusiei specializat în transbordarea lemnului, dar în ultimii ani a devenit un hub al exporturilor rusești de cereale către Orientul Mijlociu și Africa.

În 2003, președintele Valdimir Putin a semnat un decret prin care se înființează o bază navală în portul Novorossiysk pentru flota Mării Negre.

În perioada sovietică, principala „parcare” a flotei Mării Negre era Sevastopol. După prăbușirea URSS, Rusia a trebuit să caute o nouă locație în care să-și mute flota. Alegerea a căzut asupra Novorossiysk. Pentru a primi nave, Spetsstroy a construit cinci dane cu o lungime de 100 m, una dintre ele - plutitoare. De asemenea, a fost construit un dig special pentru submarine. Planurile de reconstrucție a bazei Novorossiysk nu au suferit ajustări semnificative după alipirea Crimeei la Rusia. Sevastopolul a devenit din nou baza principală a Flotei Mării Negre, iar bazei navale Novorossiysk i s-a atribuit rolul unei baze de rezervă.

Portul din bazinul Mării Negre a trecut printr-un program de modernizare pentru a putea face față exporturilor tot mai mari de cereale

Conform cifrelor de trafic, portul se ocupă în principal de mărfuri lichide în vrac (petrol și produse petroliere), urmate de alimente, lemn și containere.

Portul Novorossiysk rulează cea mai mare cantitate de marfă dintre porturile Rusiei, cu 104,79 milioane de tone în ianuarie-sept.'21. El găzduiește terminalul petrolier Sheskharis, fiind de asemenea un punct terminus pentru conducta de petrol care vine din Tengiz (din nord-vestul Kazahstanului), ceea ce îl face cel mai mare hub petrolier al Mării Negre.

Grupul NCSP (Novorossiysk Commercial Sea Port Group) este principalul operator comercial portuar, care operează portul Novorossiysk, precum și porturile baltice Baltiysk și Primorsk. Facilitățile Portului sunt conectate la o rețea vastă de căi ferate și autostrăzi, oferind acces la zonele importante industriale și agricole.

Portul avea o suprafață de 344 de hectare în 2017, cu o suprafață de teren de 278,12 ha. În curând urmează să fie finalizat un proiect de construcție ambițios la scară largă, care îi va permite să concureze pentru titlul de cel mai aglomerat și cel mai mare hub de containere din regiune și să-și mărească capacitatea anuală de containere la 1 milion TEU.

Portul Novorossiysk cuprinde 89 de dane cu o lungime totală de 15.627 metri și o capacitate anuală de 208.793 mii tone (2017). Infrastructura de transport a NCSP include 19 linii de cale ferată, dintre care 13 sunt utilizate pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor.

Exportatorii din China și alte țări din Asia-Pacific transferă mărfurile lor în Europa mai rapid prin acest port. Ruta maritimiă Shanghai- St Petersburg - o destinație tradițională pentru mărfurile asiatice care se îndreaptă spre Europa – are o lungime de 11.432 mile (35 până la 40 de zile). Prin comparație, ruta Shanghai-Novorossiysk are 8.395 mile (sau 23 până la 27 de zile).

Pe ruta Shanghai-St.Petersburg transportul costă între 1.400 USD și 1.800 USD per TEU și 2.070 USD - 2.200 USD per FEU. În schimb, pe ruta Shanghai-Novorossiysk se percepe între 1.860 USD și 2.100 USD per TEU și 2.535 USD - 2.700 USD per FEU. Deși în general mai scumpă, ruta Shanghai-Novorossiysk e utilizată de expeditorii specializați în livrarea de mărfuri mai scumpe sau de mărfuri perisabile.

Ruta Novorossiysk poate atrage expeditorii ale căror piețe se află în sudul Europei, în timp ce Sankt Petersburg este mai potrivit pentru transportul de marfă destinat țărilor scandinave și nordului Europei. După extindere, portul va avea cele mai avansate terminale și automate din Rusia.

Portul este legat de principalele zone industriale ale națiunii printr-o rețea sofisticată de căi ferate și autostrăzi. Mai multe coridoare de transport internațional – TRACECA, Autostrada Pan-Europeană, Calea Ferată Transsiberiană, Coridorul Internațional de Transport Nord-Sud – toate au ca Novorossiysk destinația finală.

Sursa utilizate: www.portseurope.com, https://credo-trans.com/russias-port-of-novorossiysk/, http://www.worldportsource.com, www.ajot.com/,