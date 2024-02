Articol susținut de Philip Morris România Vineri, 09 Februarie 2024, 10:36

Philip Morris International (PMI) a primit calificativul AAA în clasamentul Carbon Disclosure Project (CDP*) pentru eforturile companiei de combatere a schimbărilor climatice, protejarea pădurilor și a apei – și a obținut o poziție de top printre cele mai importante companii din lume în ceea ce privește transparența și acțiunile derulate în domeniul mediului.

„Recunoaștem nevoia urgentă de a aborda schimbările climatice și de a proteja biodiversitatea, astfel, strategia noastră de decarbonizare și progresul nostru sunt strâns legate de conservarea ecosistemelor naturale,” a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer, PMI. „Suntem mândri să fim primii care adoptă recomandările TNFD** la care ne vom raporta în 2025 și ne continuăm eforturile pe care le-am depus deja pentru a integra riscurile și oportunitățile legate de climă în strategia noastră de business și în eforturile noastre de comunicare, în conformitate cu recomandările Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)***.”

De 10 ani, PMI menține o poziție de top pe lista Climate A a CDP, lucru care reflectă angajamentul companiei față de transparență și performanță pe măsură ce progresează spre atingerea obiectivelor sale: amprentă neutră de carbon până în 2025 și emisii zero până în 2040.

„Ne onorează acest calificativ, triplu A, și suntem mândri că acțiunile majore inițiate de Philip Morris International sunt recunoscute.Și pe plan local, laPhilip Morris România ne preocupă sustenabilitatea în fiecare aspect al afacerii și activităților noastre. Fabrica noastră din Otopeni stă foarte bine la capitolul sustenabilitate. Niciun deșeu generat de activitățile de producție din fabrică nu este aruncat la depozitul de deșeuri. 70% dintre deșeuri sunt reciclate extern și 30% sunt folosite pentru producerea energiei termice. Avem două stații de epurare a apelor uzate, construite și operate la cele mai ridicate standarde în ceea ce privește utilizarea si tratarea sustenabilă a apei. Zilnic, prin activitatea noastră, ne implicăm în activități care să facă lumea în care trăim mai sustenabilă.” – a declarant Emma Zeicescu, Director Comunicare, Philip Morris România.

Eforturile PMI de a opri defrișările și de a contribui la o defrișare netă egală cu zero pentru suprafețele cu păduri gestionate până în 2023 au fost recunoscute și de CDP. Organizația a plasat compania pe lista Forests A pentru al patrulea an consecutiv. De asemenea, este al cincilea an în care PMI apare pe lista Water A a CDP, în timp ce compania lucrează la atingerea obiectivelor sale de optimizare a apei, inclusiv optimizarea a 10 milioane de metri cubi de apă în zonele sale cultivate cu tutun până în 2030.

„Recunoașterea externă din partea organizațiilor precum CDP ne încurajează să continuăm călătoria noastră de transformare și angajamentul față de sustenabilitate. Ne bucură că PMI a primit distincția „Triple-A”/AAA de la CDP pentru a patra oară consecutiv,” a declarat Scott Coutts, Senior Vice President of Operations, PMI. „Raportarea clară și transparentă a progresului nostru ne ajută să identificăm noi oportunități de acțiune, să gestionăm potențialele riscuri în creștere și să anticipăm schimbările care apar în reglementările și politicile guvernamentale.”

PMI acționează transparent și este angajată să avanseze cu adoptarea recomandărilor grupului operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările de mediu (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)**) și își propune să publice primul raport al companiei, aliniat cu cerințele TNFD pentru anul financiar 2025. Astfel, PMI a fost inclusă în cohorta inaugurală a organizațiilor Early Adopters TNFD.

Pentru a accesa cele mai recente rapoarte ale PMI, cum ar fi Raportul PMI TCFD 2022, PMI’s Low-Carbon Transition Plan/ Planul de tranziție către emisii reduse de carbon al PMI, PMI’s Water & Biodiversity Ambitions 2022/ Ambițiile PMI pentru apă și biodiversitate 2022, precum și informații suplimentare despre abordarea companiei față de sustenabilitate, vă rugăm să vizitați pmi.com/sustainability.

*CDP (Carbon Disclosure Project)

CDP este o organizaţie globală non-profit care gestionează sistemul global care face publice datele de mediu pentru companii, oraşe, state şi regiuni din toată lumea. Fondată în anul 2000, colaborează cu 680 de instituții financiare cu active de 110 trilioane de dolari, CDP a fost pionier în utilizarea piețelor de capital și a achizițiilor corporative pentru a motiva companiile să comunice impactul asupra mediului și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, să protejeze resursele de apă și pădurile. Peste 20.000 de organizații din întreaga lume au făcut publice date prin intermediul CDP în 2022, inclusiv peste 18.700 de companii evaluate la jumătate din capitalizarea pieței globale și peste 1.100 de orașe, state și regiuni. Complet aliniat cu TCFD, CDP deţine cea mai mare bază de date cu informaţii de mediu din lume, iar scorurile CDP sunt utilizate pe scară largă pentru a lua decizii de investiţii şi achiziţii care au în vedere o economie sustenabilă, rezilientă și cu zero emisii de carbon.

CDP este membru fondator al inițiativei Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda și inițiativa Net Zero Asset Managers. Pentru a afla mai multe vizitați Vizitați cdp.net.

**Grupul operativ pentru prezentarea de informații financiare legate de mediu/natură

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

Grupul operativ pentru prezentarea de informații financiare legate de mediu/natură - Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) - este o inițiativă dirijată de piață, bazată pe știință și susținută de guvern, care oferă organizațiilor instrumente pentru a acționa în problemele evolutive legate de natură. TNFD a dezvoltat un set de recomandări și ghiduri de comunicare pentru organizații, pentru a raporta și acționa în legătură cu dependențele, impacturile, riscurile și oportunitățile în continuă evoluție legate de natură. Recomandările și ghidurile vor permite mediului de business și finanțe să integreze mediul/ natura în procesul decizional și, în final, să susțină o schimbare în fluxurile financiare globale către rezultate pozitive pentru natură. După doi ani de proiectare și dezvoltare în colaborare cu 20 de parteneri în vederea unor consultări extinse cu alți participanți din piață și alte părți interesate, TNFD și-a lansat recomandările finale în 18 septembrie 2023.

Prin publicarea recomandărilor, Taskforce își concentrează acum eforturile asupra încurajării și susținerii adoptării voluntare pe piață și susținerii eforturilor de a aborda nevoile de cunoștințe, construirea capacitățiilor și a datele necesare participanților. Lansată în 2021, TNFD este formată din 40 de executivi de nivel înalt din principalele instituții financiare, corporații și furnizori de servicii din piață, cu active totale de peste 20 de trilioane de dolari. Douăzeci de parteneri principali care au cunoștințe în domeniile științei, standardelor și datelor contribuie la munca taskforce. Un grup de peste 1.300 de organizații susține munca taskforce ca membri instituționali ai Forumului TNFD. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (tnfd.global).

**Grupul operativ pentru prezentarea de informații financiare legate de climă

(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Financial Stability Board (FSB) a creat Grupul operativ pentru prezentarea de informații financiare legate de climă - Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) în 2015 pentru a îmbunătăți și spori raportarea informațiilor financiare legate de climă. În urma lansării raportului Taskforce pentru 2023, la solicitarea FSB, TCFD a fost desființată. FSB a cerut IFRS Foundation să preia monitorizarea progresului comunicărilor de date cu privire climă ale companiilor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați About | Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (fsb-tcfd.org).

