Coronavirus în România: Bilanțul îmbolnăvirilor a ajuns la 260 / 43 de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore

În cursul dimineții de miercuri au fost confirmate 29 de noi cazuri, din care 12 din Bucureşti, 7 din Iaşi, 3 din Ilfov, 2 din Hunedoara, câte 1 caz din Alba, Bihor, Maramureş, Olt și Suceava. Vârsta celor infectați între 1 an și 72 ani. Sunt atât contacti ai cazurilor pozitive existente, cât și persoane care au călătorit în zone afectate, ca de exemplu Spania, Italia, Marea Britanie.În cursul serii de miercuri au fost confirmate alte 14 cazuri: 7 în București, 3 în Brașov, 2 în Constanța, câte unul în Maramureș și Dolj. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate în carantină. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 2 ani și 57 de ani.Marți seară, bilanțul cazurilor confirmate de coronavirus era de 217.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3.510 persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus).Alte 26.545 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.Pânămiercuri seară, la nivel național, au fost prelucrate 4.670 de teste. Dintre acestea, 4.410 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19. Testele au fost prelucrate în 8 unități sanitare din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Iași și Constanța, inclusiv la Institutul Cantacuzino.În stocul unităților sanitare care realizează diagnosticarea se află în acest moment 3.746 teste de diagnosticare moleculară (Real Time PCR). Menționăm că SC Unifarm SA achiziționează și distribuie în permanență către unitățile sanitare, pe bază de comandă, teste de diagnostic.Până în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 51 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.De asemenea, inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică au aplicat amenzi în valoare de 1.835.000 lei unui număr de 120 persoane pentru nerespectarea măsurii autoizolării.