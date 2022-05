Breaking News - 07:45 Sâmbătă, 14 Mai 2022, 07:00

Războiul din Ucraina continuă în a 80-a zi, în timp ce forțele ucrainene i-au împins cu succes înapoi pe militarii ruși din jurul celui de-al doilea oraș ca mărime al țării, Harkiv, lângă granița de nord-est a țării cu Rusia și au respins multiplele încercări ale rușilor de a traversa un râu important din punct de vedere strategic în Donbas, provocând pierderi grele în acest proces. De asemenea, Ucraina poartă „negocieri dificile” pentru evacuarea soldaților răniți blocați în uzina Azovstal din Mariupol.

Militari ucraineni în Harkiv Foto: Bernat Armangue / AP - The Associated Press / Profimedia Images

Cele mai importante evenimente de sâmbătă, ziua 80 a războiului din Ucraina, LIVE-TEXT:

Putin va anexa probabil părțile ocupate din sudul și estul Ucrainei în lunile viitoare - analiști Institutul pentru studiul Războiului

Zelenski afirmă că Ucraina a recâştigat peste 1.000 de localităţi de la forţele ruse de la începutul războiului

Un parlamentar ucrainean a cerut Statelor Unite să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană și avioane de luptă, spunând că situația de pe câmpul de luptă este „mult mai rea” decât era la începutul războiului, relatează CNN.

„Este iadul” în prima linie în acest moment, a declarat Oleksandra Ustinova reporterilor la o masă rotundă a Fondului German Marshall la Washington, vineri. „Continuăm să pierdem mult mai mulți oameni acum decât era la începutul războiului.”

Daria Kaleniuk, un important activist al societății civile ucrainene, a explicat că „nu putem câștiga acest război cu echipament sovietic pentru că A. Rusia are mult mai mult echipament sovietic, B. nu avem de unde să luăm muniție pentru asta și C. Rusia pur și simplu are mai mulți oameni și mai multe trupe”.

