Rusia înlocuiește băutura răcoritoare Coca-Cola cu un produs local, după ce compania americană și-a suspendat afacerile din această țară după ce invadat Ucraina, scrie Nexta.

In the #Russian republic of #Komi instead of Coca-Cola, its patriotic analogue is being produced: "Komi-Cola". pic.twitter.com/HdTTdpXdSd