Coronavirus în lume: Numărul persoanelor declarate vindecate se apropie de 2 milioane / Biserica din R. Moldova, mesaj anti-vaccinare halucinant

LIVETEXT

Spital coronavirus in Germania

Cele mai noi informații despre pandemie, LIVETEXT:

-----------Premierul suedez apără abordarea țării sale, spunând că este viabilă pe termen lung: ”Lupta contra Covid-19 este un maraton”.Germania: Bilanțul cazurilor a ajuns la 176.007 (plus 797), cel al deceselor la 8.090 (plus 83)----------- Sinodul Mitropoliei din Republica Moldova a adoptat marți o declarație prin care cere guvernului să nu introducă obligativitatea vaccinării împotriva Covid-19, atunci când va fi cazul, invocând la modul cel mai serios conspirații care vizează microciparea populației globului, acțiune coordonată de Bill Gates cu scopul de a controla oamenii de la distanță. Astfel, într-o scrisoare adresată guvernului Rep. Moldova, se precizează că ”sistemul antihristic mondialist dorește să introducă în corpurile oamenilor microcipuri cu ajutorul cărora să-i poată controla, prin intermediul tehnologiei 5G”. Circulația persoanelor între Bulgaria, Grecia și Serbia va fi permisă de la 1 iunie fără obligativitatea unei perioade de carantină de 14 zile pentru limitarea epidemiei de coronavirus, informează marți Reuters și BTA. Deși a participat la discuții, România nu face parte din acest acord care are o importanță deosebită din perspectiva turismului, negocierile urmând a fi reluate. Până la 60 de milioane de oameni ar putea fi împinși dincolo de pragul sărăciei , potrivit ultimelor estimări ale Băncii Mondiale privind scenariile apocaliptice legate de consecințele economice și sociale ale crizei sanitare, anulând astfel ultimii trei ani în care s-au făcut progrese pentru reducerea decalajelor, a avertizat președintele acestei instituții.