Coronavirus Italia: Regiunea Veneto şi Veneţia, pregătite să ofere turiştilor sejururi „Covid-19 Free”

În cadrul unei videoconferinţe cu ziariştii străini, Zaia a explicat că regiunea „este deja deschisă” şi că s-a numărat printre primele care şi-au deschis porţile şi că Veneţia îi aşteaptă în siguranţă pe turişti.Regiunea care primeşte cel mai mare număr de vizitatori din Italia, circa 70 de milioane pe an şi cu încasări de 18 milioane de euro, potrivit lui Zaia, trebuie să-şi revină în urma lipsei de turişti, sectorul turistic fiind cel mai afectat de criza coronavirusului.La întrebarea dacă nu este momentul să fie schimbat modelul turistic masiv cu care se confruntă de atâţia ani Oraşul Canalelor, Zaia a răspuns că, deşi Veneţia va fi deschisă tuturor categoriilor sociale, trebuie studiat un nou tip de sosiri a turiştilor bazat pe rezervări.Preşedintele regiunii Veneto are o susţinere de 90%, potrivit unui sondaj publicat de ziarul local Il Gazzettino, în urma gestionării pandemiei pe care a reuşit să o controleze prin realizarea masivă de teste.Potrivit oficialului italian, cei care vizitează Veneto vor avea garantată o vacanţă „Covid-19 Free”, având în vedere că datele epidemiologice sunt optime, cu un indice R0 (indice de contagiere) de sub 0,4, fără noi pacienţi la terapie intensivă de mai multe săptămâni şi cu reducerea la jumătate a persoanelor infectate, ale căror rezultate sunt deja negative.Cu un nivel de 2 pozitivi la fiecare 1.000 de teste realizate şi 1.820 de morţi - dintre care 600 în căminele de bătrâni - Zaia s-a declarat „optimist” în ce priveşte deschiderea sezonului estival.