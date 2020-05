China susține că a dezvoltat un nou medicament care poate stopa pandemia de coronavirus, fără un vaccin

Sunney Xie, directorul Centrului pentru Inovație Avansată de la Univeritatea din Beijing a declarat pentru AFP că testarea medicamentului pe animale a fost un succes. "Atunci când injectăm anticorpi neutralizați într-un șoarece infectat, după numai cinci zile doza de infectare este redusă cu un factor de 2,500. Asta înseamnă că acest potențial medicament are efect terapeutic", a declarat Xie.Medicamentul utilizează anticorpi neutralizați produși de sistemul imunitar uman pentru a preveni infectarea celulelor, pe care echipa lui Xie i-a izolat din sângele a 60 de pacienți vindecați.Un studiu privind munca acestei echipe, publicat duminică în revista științifică Cell, sugerează că utilizarea anticorpilor oferă un potențial leac pentru boală și scurtează perioada de vindecare. Xie a spus că echipa sa a lucrat zi și noapte pentru identificarea anticorpului."Expertiza noastră este în cercetare genomică, nu atât în domeniul imunologiei sau virusologiei. Am fost încântați în momentul în care am realizat că această abordare bazată pe genomica unei singure celule poate identifica anticorpii neutralizați”, a mai spus cercetătorul.El speră ca medicamentul să fie gata spre sfârșitul anului și în timp util pentru un eventual nou val de epidemiei, în iarnă."Acum este în curs planificarea pentru testarea clinică”, a mai precizat Xie, adăugând că aceasta se va desfășura în Australia și în alte state."Speranța noastră este că acești anticorpi neutralizați pot deveni un medicament special care poate opri pandemia”, a mai spus el.Potrivit autorităților sanitare din China, în această țară care a stat la baza izbucnirii pandemiei de coronavirus, sunt deja testate pe oameni cinci potențiale vaccinuri.Organizația Mondială a Sănătății a avertizat însă că dezvoltarea și validarea unui vaccin ar putea dura 12 sau chiar 18 luni.În prezent, peste 100 de vaccinuri anit-Covid 19 sunt în stadiu de cercetare și testare în întreaga lume, însă Xie speră că noul medicament poate fi un mijloc mai rapid și mai eficient pentru a stopa pandemia."Vom fi capabili să stopăm pandemia cu ajutorul unui medicament eficient, chiar și fără vaccin”, a precizat el.Oamenii de știință au atras atenția și asupra potențialelor beneficii pe care le poate avea plasma recoltată de la pacienții vindecați de coronavirus care au dezvoltat deja anticorpi ce permit apărarea orgranismului atunci când acesta este atacat de virus. De altfel, acest tip de tratament este utilizat și în România.