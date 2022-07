Ultima oră 08:43 Joi, 14 Iulie 2022, 07:23

Rusia și Ucraina au făcut ”suficiente” progrese în rezolvarea disputei lor privind blocarea exporturilor de cereale din porturile ucrainene, iar discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare, a anunțat miercuri Turcia, țara care a mediat negocierile. Ucraina a întrerupt relațiile cu Coreea de Nord din cauza recunoașterii independenței de către Phenian a republicilor separatiste Lugansk și Donețk. Forțele ruse și trupele Republicii Populare Lugansk (LPR) au intrat în Siversk din regiunea Donețk din Ucraina.

Militar rus în Ucraina Foto: Olga Maltseva / AFP / Profimedia Images

Cele mai importante evenimente de joi, ziua 141 a războiului, LIVETEXT

FOTO Ultima dorință a unui luptător de la uzina Azovstal a fost îndeplinită / Ce a cerut soldatul înainte de a muri

Rusia a încercat să bombardeze Insula Șerpilor cu avioane de luptă Su-27. Comandamentul Operațional „Sud” al Ucrainei a transmis că miercuri două avioane de luptă rusești au încercat să lovească insula, dar bombele au aterizat în mare.

Explozii la Nikolaev: Primarul orașului Nikolaev a precizat că s-au auzit trei explozii joi dimineața și i-a îndemnat de locuitori să se adăpostească, relatează Kyiv Independent.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou discurs, că va exista o reacţie foarte dură “la toate nivelurile” din partea Ucrainei, după ce separatiştii din Doneţk au spus că au fost recunoscuţi ca stat de Coreea de Nord.

“Am participat la conferinţa “Asian Leadership”, care are loc în fiecare an la Seul, capitala Coreei de Sud. Este una dintre platformele care atrag atenţia întregii regiuni. Şi este important pentru Ucraina ca interesele şi valorile noastre să fie auzite în toată lumea, în special în ţări importante din Asia. Le-am mulţumit pentru susţinerea lor şi am cerut o opoziţie mai activă faţă de tacticile de teroare ale Rusiei.

Şi ce ironie diabolică: astăzi reprezentanţii structurilor de ocupaţie din Doneţk au anunţat că au fost, după cum spun ei, recunoscuţi de Coreea de Nord. Bineînţeles, vom reacţiona într-un mod foarte dur la toate nivelurile. Însă aceasta este o veste care nici măcar nu merită comentarii suplimentare.”, a spus Zelenski miercuri seară, potrivit News.ro.

El a mai precizat că numărul morţilor din atacul ruşilor la Ceasiv Iar a ajuns la 48.

