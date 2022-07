UPDATE Joi, 14 Iulie 2022, 12:30

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Cel puţin opt persoane au fost ucise joi de un atac cu rachete ruse asupra orașului Viniţa, din centrul Ucrainei, care se află la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

Atac cu rachete în centrul oraşului Viniţa Foto: captură Twitter @Nexta_TV

Update 13:19

Şeful diplomaţiei ucrainene publică noi imagini de la atacul din Viniţa, spunând că ruşii vor fi judecaţi pentru fiecare picătură de sânge şi lacrimi vărsate.

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022

Update 13:03

Bilanţul a urcat la 12 morţi, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență, transmite Reuters.

Update 12:44

8 persoane au fost ucise și 30 au fost rănite, potrivit celui mai recent bilanţ, potrivit şefului poliției naționale, Ihor Klymenko.

Poliția a declarat că trei rachete au lovit o clădire de birouri din centrul orașului Viniţa, care are peste 370.000 de locuitori, iar clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate. Serviciul de stat pentru situații de urgență a declarat că opt civili au fost uciși și opt răniți.

Printre victime se numără şi un copil.

50 de maşini dintr-o parcare au fost avariate de incendiul provocat de atac.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe canalul său de Telegram imagini din Viniţa.

"Atac cu rachete în centrul orașului. Există răniți și morți, printre care și un copil mic. În fiecare zi, Rusia distruge populația civilă, ucide copii ucraineni, trimite rachete spre obiective civile. Unde nu există nimic militar. Ce este aceasta, dacă nu un act deschis de terorism? Inumani. O țară ucigașă. O țară teroristă", a scris Zelenski în mesajul de pe Telegram.

Oraşul a mai fost lovit la începutul invaziei

Pe 6 martie, aeroportul din oraşul Viniţa, situat la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev, a fost distrus în urma unor atacuri cu rachete ale armatei ruse, a anunţat atunci preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.