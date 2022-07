Sistemul de apărare antiaeriană al Ucrainei a interceptat două din cele cinci rachete Kalibr lansate de Rusia asupra orașului Vinița. Peste 20 de persoane au fost ucise, printre care și trei copii.

Ukraine’s air defense intercepted two out of five Kalibr missiles fired by Russia upon Vinnytsya today.

