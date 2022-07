RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 14 Iulie 2022, 07:43

HotNews.ro

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou discurs, că va exista o reacţie foarte dură “la toate nivelurile” din partea Ucrainei, după ce separatiştii din Doneţk au spus că au fost recunoscuţi ca stat de Coreea de Nord.

Volodimir Zelenski Foto: Ukraine Presidency/Ukraine Presi / Zuma Press / Profimedia

“Am participat la conferinţa “Asian Leadership”, care are loc în fiecare an la Seul, capitala Coreei de Sud. Este una dintre platformele care atrag atenţia întregii regiuni. Şi este important pentru Ucraina ca interesele şi valorile noastre să fie auzite în toată lumea, în special în ţări importante din Asia. Le-am mulţumit pentru susţinerea lor şi am cerut o opoziţie mai activă faţă de tacticile de teroare ale Rusiei.

Şi ce ironie diabolică: astăzi reprezentanţii structurilor de ocupaţie din Doneţk au anunţat că au fost, după cum spun ei, recunoscuţi de Coreea de Nord. Bineînţeles, vom reacţiona într-un mod foarte dur la toate nivelurile. Însă aceasta este o veste care nici măcar nu merită comentarii suplimentare. Totul este evident. Calea pe care mergem noi şi unde poate duce calea ocupanţilor”, a spus Zelenski miercuri seară, potrivit News.ro.

El a precizat că numărul morţilor din atacul ruşilor la Ceasiv Iar a ajuns la 48.

“În acest moment, pe lista celor morţi se află 48 de persoane, inclusiv un copil. Din nefericire, numărul celor salvaţi nu s-a schimbat – 9. Salvatorii vor lucra în acel loc până când se vor înlătura toate dărâmăturile. Este unul dintre cele mai brutale atacuri ale ruşilor de pe durata întregului război – atât de multe victime... Condoleanţe rudelor şi prietenilor victimelor”.