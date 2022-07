O înregistrare video distribuită pe platformele social media arată o nouă armă interesantă cu origini necunoscute în dotarea forțelor armate ucrainene.

Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker notează că militarii batalionului TDF Melitopol folosesc patru mortiere de 120 de milimetri despre care pe rețelele de socializare ar fi circulat informația eronată că ar fi de fabricație americană.

„De fapt ele sunt și mai interesante - aceste mortiere nu sunt americane ci copii iraniene ale modelului israelian Soltam K6 numit HM-16 [de către iranieni]”, notează Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine : The Ukrainian Melitopol TDF Battalion published a very interesting video of them using four 120mm mortars incorrectly said to be American. In fact things are even more curious- these mortars are not American, but Iranian copies of the Israeli Soltam K6 called the HM-16. pic.twitter.com/VPnAaN9JtZ

Modul în care aceste mortiere de fabricație iraniană ar fi putut ajunge în dotarea forțelor armate ucrainene reprezintă într-adevăr un mister ținând cont că Iranul, un aliat tradițional al Rusiei, a fost unul dintre puținele state din lume care au refuzat să condamne războiul de agresiune declanșat de președintele rus Vladimir Putin pe 24 februarie.

Iranul nu doar că nu a votat pentru rezoluția ONU de condamnare a războiului, dar ayatollahul Ali Ali Khamenei declara la începutul lunii martie, la o săptămână după declanșarea războiului, că Ucraina este o „victimă” a politicilor duse de Statele Unite, potrivit AFP.

Mai mult, presa iraniană anunța o „strângere” a relațiilor și cooperării dintre Rusia și Iran pe 22 iunie, dată la care ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a deplasat la Teheran pentru o vizită oficială, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali, printre care și președintele ultraconservator Ebrahim Raisi.

În urmă cu câteva zile Casa Albă avertiza că Rusia a cerut Iranului „sute” de drone militare pentru războiul din Ucraina, informație negată de Teheran.

Mortierele de 120 de milimetri nu sunt primele arme sau echipamente cu origini necunoscute văzute în înregistrări sau fotografii apărute pe platformele social media de la izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie.

Mai multe imagini distribuite la începutul lunii iunie arătau un tanc misterios capturat de forțele armate ruse. Tancul, un model T-72M1 de fabricație sovietică, a fost recondiționat în 1993 de compania de armament bulgară Apolo, fotografiile făcute în interiorul acestuia arâtând că vehiculul militar un kilometraj redus.

„Bulgaria nu a anunțat nicio livrare de tancuri așadar sursa acestuia este destul de misterioasă”, nota Ukraine Weapons Tracker la momentul respectiv.

O înregistrare video amplu distribuită pe rețelele de socializare la sfârșitul lunii mai arăta de asemenea că ucrainenii au început să folosească obuzierele italiene FH70 promise de Roma. Însă proiectilele văzute în înregistrarea video sunt unele de tip 155 tkr88, o muniție cu o rază de 24 de kilometri produsă în Finlanda.

Detaliul ar putea sugera că țara nordică a trimis un pachet de asistență militară Kievului pe care nu l-a dezvăluit.

În ceea ce privește mortierele de 120 de milimetri văzute în noua înregistrare video, două posibilități sunt ca ele să fi fost cumpărate de ucraineni de la un contractor independent sau să fi fost livrate de Statele Unite după ce au fost capturate în timpul luptelor din Orientul Mijlociu împotriva Statului Islamic.

Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker speculează că mortierele ar putea proveni de la grupări clientelare ale Teheranului, rebelii houthi din Yemen fiind un candidat probabil, deși originea lor nu poate fi stabilită cu certitudine.

The HM-16 likely got to Ukraine from stocks of weapons seized from Iranian client groups in the Middle East- the Houthis are a likely candidate given the HM-19 seen before, but so far we cannot be sure precisely how or what country transferred them.https://t.co/Fwpw53VBP0