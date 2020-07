Coronavirus în lume: 1.600 de decese noi în SUA / Marea Britanie și-a asigurat accesul la patru posibile vaccinuri

Preparing for the #Hajj, the Kaaba and the Black Stone are cleaned and sterilized to ensure the safest pilgrimage possible.\uD83D\uDD4B#Hajj1441 #Hajj #Hajj2020#الحج #حج_١٤٤١ #makkah #mecca #مكة_المكرمة #مكة #الحرم_المكي #kaaba #الكعبة #الكعبة_المشرفة pic.twitter.com/KxKzRWkGPg