​Alegeri SUA 2020 Ziua decisivă: Trump și Biden își dispută azi președinția Americii. Cei doi și-au încheiat campania în statele cheie- VIDEO

Trump a declarat reporterilor luni seară că planurile autorităţilor electorale din Pennsylvania de a număra buletinele de vot timp de până la trei zile după ziua alegerilor, 3 noiembrie, va conduce la fraude pe scară largă, fără a explica cum se va întâmpla acest lucru.Candidatul republican Donald Trump, care se află pe locul al doilea în sondajele de opinie naţionale, a continuat cu atacurile nefondate referitoare la exprimarea votului prin corespondenţă şi a sugerat că va trimite avocaţi dacă statele vor continua să numere voturi după ziua alegerilor, scrie Agerpres.El a cerut Curţii Supreme să-şi reconsidere decizia care a permis prelungirea termenului. Curtea a lăsat asta posibilitate deschisă. "Lucruri rele se vor întâmpla şi lucrurile rele vor duce la alt tip de lucruri", a declarat reporterilor din Wisconsin liderul de la Casa Albă care se luptă să obţină un nou mandat. Trump a declarat pe Twitter că decizia instanţei va "provoca violenţă pe străzi".Platforma de socializare a marcat mesajul său, adăugând o declaraţie conform căreia conţinutul postării preşedintelui este "controversat" şi "ar putea induce în eroare".Reuters notează că nu este un fapt neobişnuit ca în SUA numărarea voturilor să dureze câteva zile sau chiar săptămâni, iar creşterea record a voturilor exprimate prin corespondenţă la aceste alegeri ar putea determina prelungirea procesului."În niciun scenariu Donald Trump nu va fi declarat învingător în noaptea alegerilor", a declarat reporterilor managerul campaniei democratului Joe Biden, Jennifer O'Malley Dillon.Scrutinul prezidenţial din acest an a generat un val de litigii fără precedent privind modificarea regulilor de vot ca urmare a pandemiei de COVID-19. Ambele tabere s-au dotat cu armate de avocaţi care sunt pregătiţi să ducă o bătălie post-electorală, dacă va fi cazul.Luni, un judecător federal din Texas a respins o cerere a părţii republicane de a anula aproximativ 127.000 de voturi exprimate deja la secţiile de votare la volan ("drive-through") din regiunea cu tendinţă democrată a oraşului Houston.La Pittsburgh, Joe Biden le-a spus suporterilor că viitorul ţării este în mâinile lor."Când America votează, America este auzită. Şi când America va fi auzită, mesajul va fi clar şi tare: este timpul ca Donald Trump să-şi facă bagajele şi să plece acasă", a susţinut candidatul Partidului Democrat."Conducem prin puterea exemplului, nu doar prin exemplul puterii", a spus Biden, acuzându-l pe Donald Trump că i-a învrăjbit pe americani. Candidatul democratic a beneficiat de sprijinul starului pop Lady Gaga, care a cântat câteva din hiturile sale.Trump încearcă să evite să devină primul preşedinte în exerciţiu care pierde alegerile pentru un al doilea mandat după colegul republican George H.W. Bush în 1992.În pofida avansului lui Joe Biden în sondajele naţionale, cursa din statele swing este văzută ca fiind suficient de strânsă astfel încât Trump să reuşească totuşi să obţină cele 270 de voturi necesare pentru a prevala în sistemul Colegiului Electoral care determină câştigătorul scrutinului.În ultimele zile ale campaniei electorale, actualul preşedinte a reafirmat constant perspectiva propriei victorii şi şi-a ridiculizat rivalul pentru sprijinul exprimat faţă de restricţiile care susţin că încetinesc răspândirea pandemiei noului coronavirus: "Un vot pentru Biden este un vot pentru carantină, suferinţă şi disponibilizări", a spus Trump mulţimii strânse în Scranton.Luni, după vizite în Carolina de Nord şi Pennsylvania, Trump s-a îndreptat spre Wisconsin şi Michigan, patru state pe care le-a câştigat la limită în 2016, dar care, conform sondajelor, indică că ar putea vot cu Biden anul acesta. La fel ca pe parcursul întregii campanii, preşedintele s-a adresat unor mulţimi mari de americani, în rândul cărora mulţi nu purtau mască şi nu respectau distanţarea socială.Joe Biden, care a făcut din gestionarea pandemiei tema centrală a campaniei sale, a vorbit în Ohio şi Pennsylvania în faţa unor adunări de dimensiuni mult mai mici.Cel mai recent sondaj Reuters /Ipsos din Florida, un stat mereu swing, îl situează pe Biden pe primul loc, cu un avans de 4% faţă de Trump (50%/46%), la o săptămână după ce aceştia erau la egalitate.Votarea timpurie a atins un nivel record la alegerile prezidenţiale din acest an: 98.4 milioane de cetăţeni americani au votat anticipat personal sau prin corespondenţă. Aceasta reprezintă 71.4% din întreaga participare electorală la alegerile din 2016 şi aproximativ 40% din totalul americanilor cu drept de vot.Nivelul fără precedent al votului anticipat include 60 de milioane de buletine de vot exprimate prin corespondenţă, a căror numărare ar putea dura câteva zile sau săptămâni în unele state. Aceasta înseamnă că este posibil ca la câteva ore după închiderea urnelor marţi seara să nu fie posibilă declararea unui învingător.Unele state, printre care Pennsylvania şi Wisconsin, nu încep procesarea voturilor exprimate prin corespondenţă până în ziua alegerilor, ceea ce încetineşte procesul în ansamblu. Dacă republicanul Trump a criticat în mod repetate această metodă de votare, acuzând fără să aducă dovezi, tabăra democrată a promovat exprimarea preferinţei electorale prin corespondenţă ca o modalitate sigură de a vota în contextul pandemiei. Republicanii se bazează pe o prezenţă mare la urme în ziua alegerilor.FBI-ul anchetează un incident petrecut în Texas, unde un convoi de vehicule pro-Trump a înconjurat un autocar care transporta staff-ul de campanie al lui Joe Biden. Convoiul, pe care Trump l-a lăudat, a determinant Partidul Democrat să anuleze cel puţin două din evenimentele prevăzute în Texas, şi să îl acuze pe preşedinte că îşi încurajează susţinătorii să se angajeze în acte de intimidare.Opt procurori generali reprezentând statele Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, Carolina de Nord, Pennsylvania şi Wisconsin, au avertizat luni că nu vor tolera acte de intimidarea a alegătorilor. Donald Trump şi-a încheiat campania electorală în Grand Rapids, Michigan, în acelaşi loc în care şi-a încheiat cursa spre Casa Albă în 2016.Joe Biden şi-a încheiat campania în ofensivă, călătorind aproape exclusiv în statele câştigate de Trump în 2016. Împreună cu candidata la funcţia de vicepreşedinte Kamala Harris, Biden a petrecut cea mai mare parte a zilei de luni în Pennsylvania, un stat vital pentru speranţele ambilor candidaţi la preşedinţie. Marţi, candidatul democrat va petrece ziua alegerilor în oraşul natal Scranton şi în Philadelphia.