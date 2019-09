Candidații înscriși în cursa pentru prezidențiale

Termenul limită de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central a expirat duminică, 22 septembrie, la ora 24:00. Biroul Electoral Central a validat înregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Viorica Dăncilă și Theodor Paleologu la alegerile prezidențiale, notează Mediafax.







Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, s-a constatat că politicienii îndeplinesc toate condițiile necesare înscrierii în cursa pentru Cotroceni. Totodată, aceștia au strâns și minimul de 200.000 de semnături necesare înregistrării.













Președintele Klaus Iohannis a depus vineri, la BEC, împreună cu PNL, peste 2.200.000 de semnături necesare înscrierii în cursa pentru un al doilea mandat la Cotroceni. Și prezidențiabilul USR-PLUS Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strâns aproape 400.000 de semnături.





Sâmbătă, la Biroul Electoral Central, și-a depus candidatura și prezidențiabilul ALDE-Pro România, Mircea Diaconu , care a strâns, potrivit acestuia, peste 400.000 de semnături. Tot sâmbătă, președintele UDMR Kelemen Hunor și-a depus, sâmbătă, candidatura pentru alegerile prezidențiale. El a venit la sediul Biroului Electoral Central cu o trotinetă electrică. Liderul UDMR a stâns aproape 270.000 de semnături.





Alexandru Cumpănașu și-a depus, duminică, la BEC , candidatura la alegerile prezidențiale. El a reușit să strângă peste 230.000 de semnături, scrie Mediafax. Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, candidează la prezidențiale independent. Acesta a fost întâmpinat la BEC de mai mulți susținători, care i-au strigat numele. Tot duminică, Ramona Bruynseels și-a depus candidatura de independent la alegerile prezidențiale, împreună cu peste 280.000 de semnături, transmite Mediafax. La ieșirea din instituție echipa de campanie a lui Bruynseels a dat drumul mai multor porumbei albi, semnificând „o nouă șansă pentru România”.





De asemenea, fostul europarlamentar social-democrat Cătălin Ivan şi-a depus, duminică, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale. Ivan a precizat că a depus la BEC 235.119 de semnături și că Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională din partea căruia candidează se dorește "o alternativă la actuala clasă politică". Cătălin Ivan a precizat că va depune la BEC un număr de 235.119 semnături pe care a reuşit să le adune cu ajutorul reprezentanţilor partidului care-l susţine, Alternativa pentru Demnitate Naţională, transmite Agerpres.





Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.









Claudiu Crăciun, candidatul partidului Demos la alegerile prezidențiale, a afirmat, duminică, la BEC, că nu a reușit să strângă numărul de semnături necesare validării candidaturii, însă depune cele 13.000 de semnături adunate în semn de respect pentru efortul acordat de întreaga echipă de campanie, scrie Mediafax.





„Nu am reușit să le strângem. Sunt 13.000 de semnături strânse în mod onest de prietenii și colegii noștri. A fost un efort extraordinar. Depunem aceste smenături în semn de respect pentru acest efort. O să fim întrebați de ce nu am strâns 200.000 de semnături. O întrebare mai bună este de ce un partid nou, curat și transparent, care încearcă să facă totul bine și ca la carte, este ținut în afara competiției.







Florentin Pandele a anunțat că, deși a strâns peste 250.000 de semnături, se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale, scrie Mediafax. El a afirmat că face un pas înapoi pentru a nu îi face rău soției lui, Gabriela Firea, care a revenit la conducerea PSD și se ocupă de campania electorală a partidului.





„Când am anunțat intenția de a candida, Gabi nu mai era în conducerea PSD. Fusese eliminată din CEx și BPN. Am fost de acord cu intrarea Gabrielei în politică. Am susținut-o, am îmbărbătat-o în multele momente când i-a fost foarte greu. Ca orice familie întemeiată pe iubire și respect, hotărârile decisive le luăm împreună. Nu pot să-i fac un rău lui Gabi prin deciziile mele. Dar ea mi-a garantat că va duce mai departe luptă pentru valorile care pun în centrul atenției oamenii, nevoile lor, problemele de zi cu zi și dorința legitimă de a avea o viață mai demnă și mai bună. Mă opresc aici pentru moment cu acest demers. Dar bazați-vă pe mine pentru orice bătălie benefică țării noastre!”, a scris Florentin Pandele, pe Facebook.







Biroul Electoral Central (BEC) a respins înregistrarea candidaturii lui Miron Cozma la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit unei decizii publicate duminică pe site-ul instituției. BEC precizează că Miron Cozma și-a depus candidatura vineri, 20 septembrie, aducând un număr de aproape 310.000 de semnături, din care mai bine de 87% s-au dovedit a fi fotocopii.







Candidatul Mișcării Naționale Române la alegerile prezidențiale, Andrei Valentin Stoican, a anunțat, duminică, faptul că se retrage din cursa pentru Cotroceni, deoarece nu a strâns numărul necesar de semnături, respectiv 200.000.





„Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă. Am reuşit să strâng 172.893 de semnături. Astăzi, până la ora 24, mai aştept din Suceava, Maramureş şi Teleorman încă aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente. Dar sunt semnături asumate”, a transmis Valentin Stoican, potrivit Mediafax.









Deputatul PSD Liviu Pleșoianu , cel care anunțase în iulie că va candida ca independent la prezidențiale, a anunțat duminică dimineață că a strâns doar 146.000 de semnături din cele 200.000 de semnături necesare. Pleșoianu spune că niște ”anonimi binevoitori” au vrut să-l ”compromită” cu zeci de mii de semnături ce l-ar fi dus peste pragul cerut la BEC, însă acestea erau ”produse la un minunat xerox color”.





Biroul Electoral Central a decis respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral ale lui Viorel Cataramă la alegerile prezidențiale, informează Mediafax. Instituția precizează că peste 94.000 de semnături depuse au fost anulate, deoarece prezentau elemente de similitudine evidente.

Viorel Cataramă va contesta la Curtea Constituțională decizia Biroului Electoral Central prin care i-a fost respinsă candidatura la prezidențiale, notează Mediafax. Cataramă susține că decizia BEC este "profund nelegală" și bazată pe aprecieri subiective: "Este o decizie profund nelegală și am contestat-o deja la Curtea Constituțională. Este o decizie profund nelegală bazată pe aprecieri subiective și pe acest sistem, oricând, orice semnătură poate fi interpretată, poate fi contestată și oricând se pot lua decizii de eliminare a unui candidat pe criterii subiective care încalcă legea", a declarat, sâmbătă, Viorel Cataramă, pentru Mediafax.