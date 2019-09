Pandele anunță că se retrage din cursa pentru prezidențiale: Nu vreau să îi fac rău soției mele

„Când am anunțat intenția de a candida, Gabi nu mai era în conducerea PSD. Fusese eliminată din CEx și BPN. Am fost de acord cu intrarea Gabrielei în politică. Am susținut-o, am îmbărbătat-o în multele momente când i-a fost foarte greu. Ca orice familie întemeiată pe iubire și respect, hotărârile decisive le luăm împreună. Nu pot să-i fac un rău lui Gabi prin deciziile mele. Dar ea mi-a garantat că va duce mai departe luptă pentru valorile care pun în centrul atenției oamenii, nevoile lor, problemele de zi cu zi și dorința legitimă de a avea o viață mai demnă și mai bună. Mă opresc aici pentru moment cu acest demers. Dar bazați-vă pe mine pentru orice bătălie benefică țării noastre!”, a scris Florentin Pandele, pe Facebook.El a adăugat că a strâns peste 250.000 de semnături necesare înscrierii sale în cursa pentru Cotroceni.„ Am fost întotdeauna un om loial unor valori pe care unii le consideră perimate : credința, patrie, familie. Nu mă voi schimbă, la această vârstă! Nu aș putea. De aceea am și anunțat, acum câteva luni, că intenționez să candidez ca independent la cea mai înaltă funcție în stat. Ca să mă bat pentru o țară în care să nu ne fie frică să ne creștem copiii și nepoții. O țară liberă și sigură. O țară frumoasă și respectată. Sunt mulți cei care cred în aceste idealuri. O mână de oameni inimoși au strâns și 259 950 de semnături pentru mine. Din toată țara. Le mulțumesc din suflet și îi asigur că nu voi abandonă principiile care m-au călăuzit întreagă viață. Sper să nu-i dezamăgesc. Dar înțeleg actualul context politic, sunt matur și responsabil, îmi iubesc familia, am analizat situația și, prin urmare, nu am cum să continui cu depunerea candidaturii”, a adăugat Pandele.Acesta a afirmat că face un pas în spate pentru a nu da naștere unor întrebări insinuante pentru soția lui, Gabriela Firea, care face parte din echipa de campanie a PSD.„ În această perioadă, ea este implicată, prin prismă funcțiilor în care a fost aleasă, în campania electorală prezidențială a PSD. Prin urmare, fac un pas lateral, din bun simț, pentru a nu da naștere unor întrebări insinuante pentru soția mea. Cred într-o Românie în care oamenilor să nu le fie frică nici pe stradă, nici la muncă, nici în casă. Cu siguranță sunt mulți bărbați adevărați și femei puternice în România care gândesc așa! Să ne ajute Dumnezeu! Să aveți toți sănătate, pace și liniște sufletească!”, a conchis Pandele.Primarul orașului Voluntari anunțase la finalul lunii mai că intenționează să candideze la prezidențiale.