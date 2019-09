Candidatul Mișcării Naționale se retrage și el din cursa pentru Cotroceni. El spune că a strâns doar 173.000 de semnături

Candidatul Mișcării Naționale Române la alegerile prezidențiale, Andrei Valentin Stoican, a anunțat, duminică, faptul că se retrage din cursa pentru Cotroceni, deoarece nu a strâns numărul necesar de semnături, respectiv 200.000.





„Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă. Am reuşit să strâng 172.893 de semnături. Astăzi, până la ora 24, mai aştept din Suceava, Maramureş şi Teleorman încă aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente. Dar sunt semnături asumate”, ”, a transmis Valentin Stoican, potrivit Mediafax.

”Eu sunt mândru de ele şi pentru asta le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au crezut în mine. Înţeleg frustrarea lor. Dar - din respect pentru mine şi pentru ei – am refuzat să accept ofertele de ultimă oră de pe piaţa neagră a semnăturilor. Am 42 de ani, am un crez politic împărtăşit cu aproape 200.000 de români, iar munca noastră de strângere de semnături a fost un impresionant exerciţiu democratic. Îi asigur pe toţi că acesta nu e sfârşitul, ci abia începutul. Un început construit pe corectitudine şi adevăr!”, a mai spus acesta.

Potrivit declarațiilor candidaților, Iohannis a depus 2,2 milioane de semnături, Dăncilă aproape 1,5 milioane, Barna aproape 400.000, Paleologu 360.000, Cataramă peste 230.000 (însă BEC spune că 94.000 sunt false) , Hunor 266.000 și Diaconu peste 400.000.

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, cel care anunțase în iulie că va candida ca independent la prezidențiale, a anunțat duminică dimineață că a strâns doar 146.000 de semnături din cele 200.000 de necesare. Pleșoianu spune că niște ”anonimi binevoitori” au vrut să-l ”compromită” cu zeci de mii de semnături ce l-ar fi dus peste pragul cerut la BEC, însă acestea erau ”produse la un minunat xerox color”. Biroul Electoral Central a validat, până acum, candidaturile depuse joi , cea a liderului PSD Viorica Dăncilă și a prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu.