Claudiu Crăciun, candidatul Demos la prezidențiale: „Nu am atins pragul. Am strâns doar 13.000 de semnături”

„Nu am reușit să le strângem. Sunt 13.000 de semnături strânse în mod onest de prietenii și colegii noștri. A fost un efort extraordinar. Depunem aceste smenături în semn de respect pentru acest efort. O să fim întrebați de ce nu am strâns 200.000 de semnături. O întrebare mai bună este de ce un partid nou, curat și transparent, care încearcă să facă totul bine și ca la carte, este ținut în afara competiției. Toate temele pe care noi le avem pe agendă, sănătate, salarizare, condiții de muncă, mediu, toate acestea se vor pierde în acest conflict politic fără idei și fără substanță. Din păcate, România are cel mai restrictiv sistem electoral din UE. E impsobil în calitate de partid nou și curat să ajungem în cursa electorală și pe buletinele de vot”, a declarat Claudiu Crăciun, duminică seară, la sediul Biroului Electoral Central, potrivit Mediafax.Întrebat dacă va contesta legea la CCR, secretarul general al partidului Demos a răspuns: „Noi am mai făcut o contestație la CCR la europarlamentare, pentru că și acolo trebuiau tot 200.000 de semnături. Așteptăm decizia Curții. Credem că și această lege poate fi contestată. De fapt, toate legile care impun aceste praguri aberante. Nouă nu ni se dă dreptul să venim în fața publicului și să prezentăm alternative. Aceste sunt gândite să ne țină în afara sistemului politic”.Claudiu Crăciun este secretarul general al Partidului Demos.