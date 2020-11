​Alegeri SUA 2020 Situația este încă indecisă în 5 state americane. Biden are nevoie doar de Nevada pentru a fi președinte

Potrivit estimărilor Fox News și Associated Press, Biden și-a asigurat 264 de voturi din cele 270 necesare pentru a deveni președinte, în timp ce Trump are doar 214 la acest moment.

În(20 de voturi), după numărarea a 89% dintre voturi, Donald Trump are 50,7%, iar Joe Biden 48,1%. Acest stat este, de obicei, un fief al democraților, dar în 2016 voturile sale s-au dus la actualul președinte.În(16 voturi), după ce 98% din opțiunile electorale au fost procesate, Trump are 49,7%, iar Biden 49,1%. Georgia votează, în mod tradițional, cu republicanii.În(15 voturi), după numărarea 94% dintre voturi, Trump are 50,1%, iar Biden 48,7%. Și acest stat este, în mod obișnuit, dominat de republicani.În(6 voturi), stat colorat de obicei în albastru, după procesarea a 75% dintre voturi, Biden conduce cu 49,3% la 48,7%.În joc mai este și, fief republican clar, care are însă doar 3 voturi în Colegiul Electoral. După numărarea a jumătate dintre voturi, Trump are 62,1%, iar candidatul democrat 33,5%.De menționat că o bună parte din presa americană l-a dat deja câștigător pe Biden în Arizona (11 voturi), deși s-au numărat doar 86% dintre voturi, iar avansul lui Biden este mai mic de 3%. La alegerile din ultimele trei decenii, Arizona a votat de obicei cu candidatul republican.