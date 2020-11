Alegeri SUA 2020 Cine sunt Alexandria Ocasio-Cortez și „Trupa AOC”, marile câștigătoare ale alegerilor de marți

Șefa găștii este Alexandria Ocasio-Cortez, o reprezentantă a statului New York pe care fanii progresiști au ajuns să o cunoască și iubească datorită personalității sale cu picioarele pe pământ de pe Instagram și luptei pentru drepturile femeilor, imigranților și familiilor din clasa muncitoare.Din 2018 Cortez a format o alianță puternică cu alte trei femei progresiste din Congresul american pentru a promova asistența medicală universală pentru toți americanii și măsuri de combatere a schimbărilor climatice.Acestea sunt Ilhan Omar, reprezentantă a statului Minnesota, Aryanna Pressley din Massachusetts și Rashida Tlaib din Michigan. Ocasio-Cortez le-a poreclit „trupa” (The Squad) pe Instagram după ce au fost alese în urmă cu doi ani și s-a aliat cu ele pentru a se opune republicanilor și președintelui Donald Trump.Toate cele patru au fost realese la alegerile de marți și vor avea și noi aliați progresiști în viitorul Congres: Jamaal Bowman din New York și Cori Bush din Missouri se vor îndrepta către legislativul american pentru prima dată.Cine sunt însă cele patru femei?Vârstă: 31Stat: New YorkTrecut: Născută în Bronx într-o familie din Puerto-Rico, absolventa de științe economice a fost anterior o activistă care și-a câștigat existența lucrând ca barman și ospătăriță înainte de a candida pentru Congres în 2018. Cortez a devenit cea mai tânără femeie aleasă vreodată în legislativul american când a câștigat un scaun în Camera Reprezentanților.Politici: păstrarea împreună a familiilor de imigranți, mai multă egalitate pentru americani, combaterea schimbărilor climatice.Urmăritori pe Instagram: 7,6 milioaneCitat: „Nu m-aș fi văzut niciodată intrând în politică însă acum că stau acum în această încăpere cu voi simt că putem realiza lucruri mărețe împreună.”Vârstă: 38Stat: MinnesotaTrecut: Omar a ajuns în Statele Unite când avea 12 ani, fugind de războiul civil din Somalia. Familia sa a petrecut 4 ani într-o tabără de refugiați din Kenya înainte să imigreze în America. Bunicul său a inspirat-o să se implice în politică și, înainte de a candida pentru Congres, a lucrat ca un educator comunitar la Universitatea Minnesota. Omar este prima cetățeană americană cu origini somaleze aleasă în Congres și una din cele două femei musulmane alese pentru prima dată în legislativul american în 2018.Politici: anularea datoriilor studenților, mărirea salariului minim, combaterea rasismuluiUrmăritori pe Instagram: 1,2 milioaneCitat: „Construim o mișcare care vede lupta mea legată de lupta voastră și o lume în care toți muncitorii sunt înălțați. Împreună. Votul de astăzi, rezultatul acestor alegeri, nu este sfârșitul. Acesta e doar începutul.”Vârstă: 46Stat: MassachusettsTrecut: Născută în Cincinnati și crescută în Chicago, Pressley este unicul copil al unei mame care a crescut-o singură, tatăl ei fiind un recidivist care s-a întors de mai multe ori în închisoare. Mama sa, o organizatoare pentru drepturile chiriașilor, i-a insuflat valoarea activismului civic. Pressley a devenit prima femeie de culoare aleasă în Congres din partea statului Massachusetts iar în luna ianuarie a vorbit despre problemele sale cu alopecia pentru a sensibiliza opinia publică.Politici: Îngrijire medicală pentru mame, combaterea violenței sexuale, scăderea vârstei de vot de la 18 la 16 aniUrmăritori pe Instagram: 420.000Citat: „Astăzi am luptat pentru umanitatea noastră comună. Ne-am organizat. Ne-am mobilizat. Am legiferat valorile noastre. Sunt atât de mândră să fiu congresmenul și partenerul vostru în luptă. Cred în puterea noastră. Și doar începem.”Vârstă: 44Stat: MichiganTrecut: Născută în Detroit într-o familie de imigranți palestinieni din clasa muncitoare, Tlaib a fost cel mai în vârstă din cei 14 copii ai familiei. Acum aceasta are la rândul său doi fii și și-a început cariera politică în 2004 când a fost intern al unui congresmen democrat din Camera Reprezentanților. Tlaib este prima femeie cu origini palestiniene aleasă în Congres.Politici: Reforma politicilor de imigrație, combaterea rasismului, protejarea drepturilor legate de avortUrmăritori pe Instagram: 416.000Citat: „Trupa e mare.”