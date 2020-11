Alegeri SUA 2020 Trump cere oprirea numărării voturilor prin corespondență

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

„Opriţi numărarea voturilor!", a transmis Donald Trump, pe Twitter.„Orice buletin de vot venit după ziua alegerilor nu va fi numărat!”, a adăugat președintele american într-o altă postare. Acest mesaj a fost etichetat cu avertisment de Twitter, care subliniază că ar putea fi vorba de informaţii controversate sau care pot induce în eroare.Joe Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din SUA, s-a declarat joi încrezător că va obţine victoria, în contextul în care mai are nevoie de câştigarea unui singur stat american.„Toate voturile trebuie numărate. Păstraţi-vă încrederea, vom câştiga” a transmis Joseph Biden prin Twitter.Şansele lui Joseph Biden de a deveni preşedinte al SUA depind de o eventuală victorie în Nevada, Carolina de Nord ori în Pennsylvania, în timp ce preşedintele în funcţie, Donald Trump, ar avea nevoie de victorii în patru state pentru a rămâne în funcţie.În momentul de faţă, Joe Biden este creditat, potrivit proiecţiilor Fox News şi The Wall Street Journal, cu 264 de voturi în Colegiul electoral federal, iar Donald Trump cu 214. Donald Trump a exprimat dubii privind votul prin corespondenţă, iar rezultatele în multe state decisive depind de aceste voturi.Donald Trump a acuzat, miercuri seară, că politicienii democraţi încearcă să comită fraude electorale în scrutinul prezidenţial.„Ei găsesc peste tot voturi pro-Biden - în Pennsylvania, Wisconsin şi Michigan. Foarte rău pentru ţara noastră!” a transmis Donald Trump prin Twitter.„Depun eforturi pentru a face să dispară rapid avantajul de 500.000 de voturi din Pennsylvania. La fel în Michigan şi în alte state!”, a afirmat Donald Trump.Și acest mesaj a fost etichetat cu avertisment de Twitter care subliniază că ar putea fi vorba de informaţii controversate sau care pot induce în eroare.