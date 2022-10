RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 11 Octombrie 2022, 13:43

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Armata rusă a anunțat marți că atacurile cu rachete asupra infrastructurii energetice și militare a Ucrainei au continuat și astăzi, relatează Reuters.

General-locotenentul Igor Konasenkov Foto: AFP / AFP / Profimedia

„Obiectivul acestor lovituri a fost atins. Toate instalațiile desemnate au fost lovite”, a afirmat general-locotenentul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al ministerului Apărării de la Moscova, în actualizarea sa zilnică despre conflict după în urmă cu o zi a făcut o declarație identică.

Faptul că toate declarațiile făcute de ministerul rus al Apărării sună la fel a fost remarcat și de general-colonelul în retragere Andrei Kartapalov, în prezent președintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat a Rusiei, într-o emisiune în care a fost invitat săptămâna trecută.

„Actualizările ministerului Apărării practic nu se schimbă în ceea ce privește conținutul 'am doborât 10 rachete, am lovit 50 de ținte, am eliminat sute de naziști' și nimic altceva”, a parafrazat el.

În intervenția avută Kartapalov a cerut comandamentului militar de la Moscova să nu mai mintă cu privire la evoluția luptelor.

Atacurile cu rachete ale Rusiei au lăsat fără electricitate sute de localități ucrainene

Ultimul bilanț publicat de autoritățile ucrainene marți afirmă că atacurile cu rachete lansate luni de forțele armate rusești asupra capitalei Kiev și a altor localități din întreaga Ucraină au ucis cel puțin 19 persoane în timp ce alte 105 au fost rănite.

Peste 300 de localități au rămas fără electricitate în urma acestor atacuri despre care președintele rus Vladimir Putin a spus că reprezintă răspunsul Rusiei față de explozia ce a avut loc sâmbătă la Podul Kerci.

Marți dimineață serviciile de urgență de la Kiev au pus toată Ucraina în alertă pentru noi atacuri ce ar putea avea loc astăzi.

„Avertisment. În cursul zilei există o probabilitate ridicată de lovituri cu rachete pe teritoriul Ucrainei. Vă rugăm să rămâneți în adăposturi pentru propria siguranță, nu ignorați semnalele de raid aerian”, au cerut autoritățile ucrainene.

