Deși importanta implicării femeilor în spionaj a fost menționată încă de pe vremea scrierilor lui Sun Tzu, până în prima jumătate a secolului XX rolul acestora în acest domeniu a fost unul marginal, în cel mai bun caz.

Yoshiko Kawashima, printesa spion Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Abia în secolul trecut schimbările sociale, de percepție și statut al femeilor au făcut ca acestea să poată să treacă neobservate și să-și disimuleze prezența în rândul bărbaților pentru a putea desfășura activități informativ-operative.

Astfel, spioane celebre își desfășoară activitatea în această perioada, Nancy Wake, Josephine Baker, Virginia Hall, Maria Vera Rosenberg – Atkins și, nu în ultimul rând, Yoshiko Kawashima, cea a cărei ciudată poveste de viață a reprezentat o sursă de inspirație pentru cărți și filme, a născut controverse și pasiuni.

Născută prințesă chineză, dar crescută de japonezi…

Yoshiko Kawashima s-a născut în anul 1907, sub numele Aisin Gioro Xianyu, fiind cea de-a paisprezecea fiică a prințului Shanqi (Su), acesta făcând parte din familia imperială Qing, de origine manciuriană, a Chinei. După revoluția naționalistă din 1912, în urma căreia dinastia Qing este alungată de la putere, tatăl său o dă în adopție prietenului său japonez, Naniwa Kawashima.

Acesta îi schimbă numele în Yoshiko Kawashima și o duce la Tokyo, unde micuța de 8 ani va fi educată în tradiția japoneză. Există unele relatări care afirmă că Yoshiko ar fi fost abuzată în adolescență de tatăl său adoptiv, dar acestea nu au putut fi verificate. Dacă este adevărat, acest lucru ar explica multe în ceea ce privește viața ei ulterioară.

Una din primele decizii controversate ale lui Yoshiko vine în 1925, când se va îmbrăca într-un kimono tradițional și își va face o ultimă fotografie ca femeie. Imediat după aceea, ea își va tăia părul, tunzandu-se bărbătește.

Ulterior, va declara că a ‘încetat să fie femeie pentru totdeauna’. Evenimentul a făcut senzație în societatea japoneză extrem de conservatoare la acea vreme, fiind pe larg relatat în presă.

Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Într-un interviu acordat pe această temă, Yoshiko va afirma „m-am născut cu ceea ce medicii numesc o tendință către al treilea sex, așa că nu pot să urmăresc scopurile unei femei obișnuite în viață ... De când eram mică, am murit de nerăbdare să fac lucrurile pe care le fac băieții. Visul meu imposibil este să muncesc din greu, ca un bărbat, pentru China, pentru Asia”.

În 1927, va fi împinsă de familia ei adoptivă într-o căsătorie aranjată cu fiul unui general din Mongolia interioară. Mariajul nu va dura decât trei ani, ulterior Yoshiko călătorind în Japonia, unde duce o viață boemă vreme de câțiva ani, participând la petreceri luxoase alături de persoane influente din elita societății nipone. S-a zvonit că a avut mulți amanți în această perioadă, de ambele sexe.

Va călători la Shanghai unde va întâlni atașatul militar japonez de aici, Tanaka Ryukichi, cel care o va introduce în lumea spionajului.

În 1932 este implicată alături de acesta în Incidentul Shanghai, practic o încercare japoneză de provocare a unui răspuns armat din partea Chinei care urma să servească ca pretext pentru declararea războiului. Tot în această perioadă va executa misiuni de spionaj pentru japonezi în Manciuria.

Apropierea de Puyi și rolul lui Yoshiko Kawashima în Manchukuo

PuYi, ultimul împărat al Chinei, a fost apropiat de Yoshiko Kawashima, considerând-o ca făcând parte din familie, cei doi având aceeași descendența, Qing.

Acesta va conduce, sub tutelă japoneză, un stat marionetă în Manciuria, denumit Manchukuo, începând cu anul 1932. În realitate, adevărata putere era deținută de japonezi, care aveau ca scop exploatarea bogatei regiuni manciuriene.

Există informații că cea care l-a convins pe Puyi să accepte rolul de conducător marionetă în noul stat creat a fost Kawashima. Totuși, se pare că în cadru restrâns ea îl critică pentru atitudinea obedientă față de japonezi.

Ea devine amanta generalului japonez Tada, principalul consilier militar al lui Puyi, după ce acesta devine împărat al Manchukuo.

În această perioadă imaginea ei devine exploatată de propaganda japoneză, care o numește ‘Jeanne D’Arc’ asiatică. Imaginea de eroină națională pe care i-o creează ziarele nipone trebuie pusă în directă legătură cu încercarea japonezilor de a legitima un stat artificial, așa cum era Manchukuo.

Se încerca astfel mascarea faptului că ei erau cei care dețineau adevărata putere în Manciuria, iar ocupația militară nu avea ca scop decât spolierea materiilor prime din regiune, de care Japonia avea atâta nevoie.

Kawashima organizează o miliție care va avea ca scop lupta împotriva elementelor anti-japoneze și care număra câteva mii de oameni. Ea îi recrutează cu precădere din rândurile oamenilor certați cu legea, care vedeau prin înrolarea în această forță armată începerea unei noi vieți.

Un an mai târziu, Kawashima își oferă oamenii armatei japoneze pentru participarea la Operațiunea Nekka (n.a. încercarea armatei japoneze de a pune capăt prezenței militare a forțelor lui Chiang Kai-Shek în nordul Chinei), dar armata refuză, neavând încredere în oamenii ei. Totodată, în această perioadă ea are mai multe transmisiuni la radiourile japoneze, fiindu-i chiar difuzate cântece.

Folosirea imaginii ei ca emblemă a naționalismului manciurian nu a mai fost posibilă ulterior, deoarece a început să aibă o poziție tot mai virulentă împotriva subordonării absolute a Manchukuo –ului față de japonezi.

De asemenea, ea a protestat public împotriva atrocitatilor săvârșite de armata japoneză în cel de-al doilea război sino-japonez, începând cu 1937. Totuși, este cunoscut faptul că tot în această perioadă desfășoară diverse misiuni secrete de spionaj, folosindu-se de aspectul său androgin.

Executia printesei Yoshiko Kawashima (Foto: AP / AP / Profimedia)

Sfârșitul carierei de spion, execuția, și moștenirea lăsată de Yoshiko Kawashima

După finalul celui de-al doilea război mondial, statul Manchukuo a fost desființat. În luna noiembrie 1945 ziarele scriu că Yoshiko Kawashima este arestată de poliția secretă chineză, la Beijing. Are loc un proces, care durează doi ani, până în 1947. Este acuzată de spionaj și trădare, fiind condamnată la moarte.

Metoda aleasă este prin împușcare, fiind executată cu un glonț în ceafă. Ulterior, trupul ei va fi incinerat, cenușa fiind transportată în Japonia de un călugăr budist și înmânată familiei ei adoptive.

În memoria colectivă chineză, numele ei chinezesc rămâne sinonim cu expresia de „femeie spion”. De asemenea, în limba chineză numele ei este întotdeauna însoțit de expresia „hanjian” care se traduce prin trădător al etniei Han, practic al poporului chinez.

Yoshiko Kawashima a dus o viață tumultoasă, cu acțiuni mereu controversate, schimbându-și permanent loialitatea față de China și Japonia. Adulată de unii, hulită de alții, ea continuă să reprezinte un studiu de caz la intersecția dintre gen, sexualitate, celebritate și identitate națională, fiind, încă din anii `30, subiect cinematografic și literar.

