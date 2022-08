Eroismul căpitanului Raginis Duminică, 07 August 2022, 11:00

Andrei Stan • HotNews.ro

În contextul invaziei ruse din Ucraina opinia publică internațională a devenit tot mai interesată de puterea militară a țărilor din flancul estic NATO. Deși toate aceste state și-au sporit în ultima vreme bugetele alocate apărării, Polonia se distinge de la distanță dintre ele, nu numai prin puterea militară, dar și prin declarațiile belicoase, vădit anti ruse.

Prizonieri de razboi polonezi luati de germani Foto: Captura YouTube

Istoria militară a Poloniei este una îndelungată și plină de evenimente. Deși a existat o îndelungată perioada în care statul polonez a dispărut de pe harta Europei, există personaje și evenimente, în trecutul sau ce au căpătat o alură mitică.

Fără a minimaliza importanța salvării Vienei de asediul otoman prin atacul hotărâtor al husarilor înaripați conduși de Jan Sobieski, evenimentul militar rămas în istoria colectivă poloneză este, fără îndoială, bătălia de la Wizna.

Apărarea disperată de la Wizna, în contextul primelor zile ale celui de-al doilea război mondial

Cel de-al doilea război mondial debutează prin invadarea Poloniei de către Germania, la 1 septembrie 1939. În ciuda a ceea ce s-a vehiculat ulterior, armata poloneză nu era deloc de neglijat în acel moment, țara capituland extrem de rapid doar din cauza faptului că a trebuit să lupte pe două fronturi, URSS-ul atacând dinspre est și prinzand forțele poloneze într-o lupta inegală.

Va fi un moment pe care poporul polonez nu l-a uitat nici până astăzi, atacul laș și neprovocat fiind doar unul dintre numeroasele subiecte de disensiuni dintre Polonia și Rusia.

Localitatea Wizna se află la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Prusia Orientală, sectorul aflându-se în calea Armatei a 3 a germane și Corpului XIX, comandat de Heinz Guderian.

Trupele poloneze dislocate în zonă, aproximativ 700 de soldați și ofițeri (după unele surse, numărul exact era de 720), aparținea de Grupul Operațional Independent Narew. Acest grup de armate era situat între granița cu Germania și capitala Varșovia, având o importantă esențială.

De precizat este faptul că linia fortificată de la Wizna nu era finalizată la incepulul celui de-al doilea război mondial, mare parte fiind încă în construcție, mai exact gata de luptă erau numai 16 din cele 60 de buncăre planificate.

Avansul trupelor germane în primel zile de război (captură youtube)

Armamentul apărătorilor polonezi era unul neglijabil, având la dispoziție numai 6 piese de artilerie, în rest bazându-se pe mitraliere. Deși marea majoritate a lor erau recruți încorporați în luna august a aceluiași an, moralul era unul foarte bun.

La conducerea trupelor din Wizna fusese numit, în dată de 2 septembrie căpitanul Wladyslaw Raginis. Pentru a crea un bun moral trupelor din subordine, acesta va jura să moară înainte să se predea.

În ceea ce îi privește pe germani, aceștia au participat la lupta cu un număr impresionant de peste 40 de mii de soldați, circa 350 de tancuri și numeroase mortiere și alte piese de artilerie.

Desfășurarea luptei și sacrificiul apărătorilor polonezi

Lupta de la Wizna a debutat pe 7 septembrie, fiind precedată de aruncarea de fluturași asupra pozițiilor poloneze, în care aceștia erau îndemnați să se predea. În urmă refuzului acestora, germanii au început o puternică mobilizare a artileriei, trecând ulterior la atacul propriu-zis.

Polonezii s-au retras din localitatea Wizna, adăpostindu-se în tranșeele săpate, iar mai apoi în buncăre. Neavând artilerie corespunzătoare pentru a opri blindatele germane, aceștia au distrus aproximativ 10 tancuri folosind cele două puști antitanc pe care le aveau, precum și grenade.

Pe măsură ce orele treceau, pentru germani a devenit evident motivul pentru care polonezii se agățau cu disperare de pozițiile defensive. Cu cât erau ținuți mai mult germanii pe loc, cu atât avea mai mult timp Grupul Operațional Independent Narew de a se îndrepta spre Varșovia, a scăpa de încercuire și de a continua lupta.

Cu pierderi grele, luând fiecare buncăr cu asalt în parte, germanii vor reuși să le ocupe, dar numai după 3 zile, ultimii apărători predându-se pe data de 10 septembrie, la ora prânzului.

Căpitanul Ragunis își va respecta cuvântul dat de a nu cădea prizonier, alegând să se sinucidă. În memoria colectivă poloneză, el va rămâne un erou, un simbol al patriotismului și al perseverenței poloneze.

Aproape toți apărătorii polonezi au fost uciși, un număr de aproximativ 40 de răniți putând fi evacuați, tot atâția căzând prizonieri. În ceea ce privește pierderile germane, acestea nu sunt cunoscute cu exactitate, estimându-se că în jur de o mie de soldați au murit în asalturile repetate asupra liniei fortificate de la Wizna.

Trupele germane trecând râul Narew (captura youtube)

Ulterior, după război, Heinz Guderian a avut dificultăți în a explica de ce corpul său de armată a fost oprit de către o forță atât de mică. Trebuie ținut cont de faptul că vorbim despre unul dintre cei mai buni generali germani. Ca efect imediat, faptul că trupele germane au fost oprite la Wizna timp de trei zile, a dat timp Corpului de Armate Narew să se retragă și a nu fi încercuit.

Simbolul luptei de la Wizna în istoria poloneză

Wizna, alături de insurecția Armia Krajowa, de câțiva ani mai târziu, sunt fără îndoială faptele de arme cu care polonezii se mândresc cel mai mult, legat de cel de-al doilea război mondial.

Dar, mai mult decât atât, lupta de la Wizna a căpătat, odată cu trecerea timpului, o aura mitică, în istoriografia poloneză apărând, deseori expresia de „Termopile polonez”.

Apărătorii polonezi au fost transformați în eroi mitici, evenimentul fiind deseori dat ca un exemplu al perseverenței, al sacrificiului în fața unei forțe net superioare.

Ceea ce este de admirat este faptul că, fără îndoială, atât căpitanul Raginis, cât și oamenii săi, știau foarte bine că rezistența este una sortită eșecului, rezultatul luptei fiind cunoscut de la bun început, raportul de forțe fiind de 40:1 în defavoarea lor.

Polonia este o țară care, de-a lungul timpului a avut mult de suferit din cauza vecinilor. Investiția masivă în înarmare este una semnificativă, mai ales în ultima vreme.

Să nu uităm faptul că armata poloneză folosește deja performantele tancuri Leopard 2A4, fiind în discuții avansate pentru achiziționarea și de tancuri Abrams. În media poloneză spiritul patriotic este încurajat, iar trimiterea la evenimente răsunătoare, de genul luptei de la Wizna, este una evidentă.

De altfel, prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat construirea a sute de poligoane publice de tragere în toată țara și o nouă lege privind accesul la arme de foc pentru a "instrui societatea" în apărarea națională.

Celebra bătălie de la Wizna -în viziunea Sabaton

