Andrei Stan • HotNews.ro

A încerca să povestești despre Erich Hartmann fără a-i aduce elogii este o misiune imposibilă. Vorbim despre un om care s-a bucurat de respectul inamicilor săi, care aveau tot dreptul să-l urască.

Erich Hartmann, 1943 Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Înzestrat cu un talent înnăscut pentru pilotaj, cel poreclit cu afecțiune ‘Bubi’ pentru fața de copil pe care o avea, de către prieteni, va număra, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial nu mai puțin de 352 de victorii aeriene, fiind asul cu cele mai multe avioane doborâte din istorie.

Pentru succesul sau a trebuit totuși să plătească un preț, find întemnițat în gulagul sovietic, după război, nu mai puțin de zece ani.

Arta zborului – moștenire de familie

Născut în 1922, în orașul Weissach, Hartmann își va petrece copilăria în China, unde familia sa se va muta în anii de după primul război mondial din cauza situației economice precare a Germaniei. Vor locui aici până în 1928, când se vor întoarce în țara natală din cauza războiului civil din China.

Deși tatăl sau și-ar fi dorit ca micul Erich să devină medic, continuând tradiția familiei, acesta a fost atras de zbor încă de la o vârstă fragedă. Acest aspect a fost în mod sigur influențat de mama sa, unul dintre primele femei pilot din Germania.

Hartmann își va deschide o școală de pilotaj, unde va deveni instructor. Având în vedere pregătirea sa, la debutul celui de-al doilea război mondial, el va intra în Luftwaffe, în 1940.

Instructorii vor remarca talentul său nativ și îl îndrumă spre aviația de vânătoare. Odată finalizată specializarea, Hartmann se alătură Grupului 3 Vânătoare (Jagdgeschwader 52 III -JG 52), unde pilotează avionul emblematic pentru aviația germană în acea epocă, Messerschmitt Bf 109 (n.a. Hartmann a pilotat varianta G a acestui model).

În luna noiembrie a anului 1942 doboară primul avion inamic, un Sturmovik sovietic. În vara aceluiași an, Hartmann este nevoit să aterizeze forțat în spatele liniilor inamice, fiind luat prizonier de doi soldați ruși. Simulând faptul că este rănit, el va profita de neatenția acestora și va reuși să evadeze.

În 1943 ‘Bubi’ trece de 150 de avioane sovietice doborâte, fiind decorat cu Crucea de Fier în grad de Cavaler, pentru această reușită.

Nu a fost singura distincție pe care Hartmann o primește în timpul războiului, el primind Crucea de Fier în grad de Cavaler cu Frunze de stejar și săbii, după ce trece de borna 250.

Odată cu doborârea avionului inamic cu numărul 300, i se vor acorda diamentele. Era deja comandantul JG-52. Inițial alocat în zona Caucazului, grupul de vânătoare va participa la sângeroasa bătălie de la Kursk-Orel, practic ultima încercare germană de a prelua inițiativa pe frontul de est.

Luptând pentru apărarea Ploieștiului / Recompensă uriașă pusă pe capul lui

În 1944, Hartmann va participa la apărarea zonei petroliere din jurul Ploiestului. Germania avea tot interesul să protejeze sondele de la Ploiești, petrolul de aici asigurându-le o bună parte din necesarul de combustibilul care punea în mișcare mașinăria sa de război.

În această perioada, Hartmann participa la misiuni alături de piloți români, cărora le va laudă curajul și priceperea într-un interviu acordat după război. Este deja o vedetă, rușii punând pe capul său o recompensă de 10 mii de ruble, o suma imensă pentru acea vreme.

Tot în 1944 se va căsători cu Ursula Petsch, al cărei nume va apare pe fuselajul avionului său sub prescurtarea ‘Usch’. Tot de la un desen făcut pe fuselajul avionului va fi poreclit de aviatorii ruși ‘Laleaua Neagră’. Dar aceste semne distinctive ale avionului făceau să fie recunoscut cu ușurință, iar piloții ruși evitau să se angajeze în lupta cu el, motiv pentru care ulterior le va șterge de pe avion.

În România are și singurele confruntări cu aviatorii americani, doborând două P-51 Mustang, în zona Ploiestului. Va călători la Bârlogul Lupului (cartierul general al Fuhrerului), la Rastenburg, acesta dorind să-l cunoască.

În interviul acordat după război, Hartmann va povesti că Adolf Hitler i s-a părut un individ plictisitor, insipid, refuzând propunerea acestuia de a se alătura grupului de piloți care experimenta pe prototipul avionului cu reacție, Messerschmitt Me 262.

Erich Hartmann, 1955 Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Predat de americani sovieticilor

Sfârșitul războiului va găsi grupul său de vânătoare în Cehia, în acel moment armata germană retrăgându-se pe toate fronturile.

În ultima zi de război, el va reuși ultima să victorie aeriană din carieră. Întâlnind două YAK-uri sovietice care făceau acrobații pentru divertismentul trupelor aflate la sol, el va doborî unul din ele.

Întorcându-se din misiune, Hartmann află că aerodromul se află deja în bătaia artileriei ruse, așa că ordonă subordonaților săi să se îndrepte spre vest, pentru a se preda americanilor, încercând astfel să evite captivitatea sovietică.

Oamenii săi se vor preda diviziei 90 infanterie americane, fiind luați prizonieri. Din păcate, așa cum de multe ori s-a întâmplat, Erich Hartmann va fi predat autorităților sovietice.

Captivitatea sovietică și refuzul de a colabora

Odată ajuns în custodia sovieticilor, Hartmann va lua drumul Gulagului, la fel ca alte sute de mii de prizonieri germani. Evident că rușii au realizat imediat pe ce premiu au pus mâna și au încercat să profite la maxim de asta, dând o lovitură de imagine. Asul german va fi presat să accepte colaborarea și înrolarea în aviația est-germană, nou înfintată.

Hartmann a refuzat acest lucru cu obstinație. Fără a fi un nazist, el nu concepea să devină jucăria foștilor săi inamici. Profitând pe deplin de statutul sau de persoană publică, el va protesta constant față de abuzurile asupra prizonierilor germani. Măsurile sale au fost unele extreme, recurgând chiar la greva foamei și fiind hrănit cu forță.

I se va înscena un process pentru crime împotriva umanității, acuzații de care nu se făcea vinovat și pe care, de altfel, le-a negat în permanentă. Va fi mutat dintr-un lagăr în altul, petrecând nu mai puțin de 10 ani în prizonierat, fiind eliberat abia în 1955.

Viața după prizonierat și moștenirea lui Erich Hartmann

Revenit din prizonierat, Hartmann se va alătura aviației Germaniei federale, unde își va etala pe deplin cunoștințele deprinse în anii de război. În anii ’60 a fost implicat într-o controversă referitoare la achiziția avioanelor Lockheed F-104 Starfighter de către aviația germană.

Studiind modelul, el a constatat că avionul nu este unul sigur, accidentele fiind inevitabile. A făcut publice descoperirile sale, ceea ce i-a atras oprobiul cadrelor superioare, fiind nevoit să părăsească serviciul militar.

Ulterior, se va dovedi că observațiile sale erau cât se poate de corecte. Avionul era nesigur, predispus la defecțiuni, peste o sută de piloți pierzându-și viața în timpul exercițiilor. Pentru tot restul vieții, Hartmann va lucra ca instructor civil de zbor.

Dar ce l-a făcut pe Erich Hartmann atât de special în panoplia asilor aerului din timpul celui de-al doilea război mondial? Cum a ajuns la numărul impresionant de 352 de victorii? Cum a efectuat peste 1400 de misiuni fără să fie doborât nici măcar o dată?

Fiind întrebat după război cum a reușit aceste cifre uimitoare, Hartmann va declara:

„Ei bine, poate nu mă credeți, dar avioanele rusești Sturmovik, care erau în principal avioane de atac la sol, zburau ca bombardierele B-17, în formație, și nu încercau să facă nicio manevră. Și tot ce aveau, era un mitralior în spatele fiecărui avion. De asemenea, unii dintre piloți erau femei.

Mitraliorii lor nu reprezentau niciun pericol dacă nu au aveau norocul orb să te lovească. Nu deschideam focul, până când nu ajungeam atât de aproape ca aeronava inamică să umple tot parbrizul meu, iar atunci trăgeam cu toate armele. Dacă reușeam să fac acest lucru, doborâm de fiecare dată câte unul.”

Dincolo de cifrele uimitoare reușite (peste 1400 de misiuni efectuate și 352 de victorii aeriene), moștenirea lăsată de asul german înseamnă mult mai mult.

Succesul său a avut un impact semnificativ asupra tacticii de luptă aeriană și a influențat dezvoltarea viitoare a aviației militare.

