Coronavirus în lume: Toate cele 50 de state americane, afectate de pandemie / Cazinourile din Las Vegas se închid / Numărul total de cazuri de infecții la nivel mondial se apropie de 200.000

Toate cele 50 de state americane au fost lovite de pandemie, după ce West Virginia a raportat primul caz de infecție în cursul zilei de marți, notează BBC News. Anunțul a fost făcut de guvernatorul Jim Justice, care a declarat ”Știam că asta se va întâmpla”.Orașul New York se pregătește de măsuri de carantină similiare cu cele adoptate deja pe coasta de vest a golfului San Francisco.În SUA, până acum s-au înregistrat 108 decese și peste 6.300 de cazuri de infecții confirmate la nivel național.Toate cazinourile din Las Vegas vor fi închise, ca de altfel toate afacerile din Nevada care nu sunt vitale.Marți, guvernul britanic a anunțat un set de măsuri financiare fără precedent pentru a susține economia, printre acestea figurând și un ajutor de 330 de milioane de lire sterline, sub formă de împrumuturi, și alte 20 de milioane pentru protejarea afacerilor, unii comentatori susținând însă că acestea ar putea fi insuficiente.În același timp, după modelul Islandei, supermarketurile din Marea Britanie au decis să își modifice programul astfel încât să aloce câteva ore doar persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități care sunt vulnerabile, în condițiile în care panica i-a făcut pe consumatorii să ia cu asalt magazinele. Măsuri simiare au fost anunțate și în SUA.Canada și Statele Unite se pregătesc să închidă frontiera pentru călătoriile care nu sunt esențiale. Odată finalizat, acordul ar închide granița turiștilor și cumpărătorilor, permițând totuși canadienilor să se întoarcă acasă. Documentul ar putea permite un anumit trafic comercial, pentru a se menține aprovizionarea magazinelor, scrie sursa citată.În Spania, premierul Pedro Sanchez a anunțat că guvernul său a aprobat un pachet de ajutor de 200 de miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus.”Trebuie să luptăm cu acest virus pe frontul economic, pentru a câștiga împotriva lui. De asemenea, trebuie să ne protejăm locurile de muncă, companiile și familiile cu un scut social și economic, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. De aceea, astăzi (marți - n.red.), am aprobat un decret foarte important, cel mai mare care a fost aprobat vreodată în istoria democrației noastre”, a spus șeful Executivului spaniol.Din această sumă, 600 de milioane de euro vor fi folosiți pentru servicii sociale de bază, cu un accent special pe asistența medicală pentru vârstnici și alte grupuri vulnerabile. De asemenea, guvernul facilitează protecția furnizorilor de apă, energie electrică și comunicații.