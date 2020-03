Polonezii se mobilizează pe Facebook pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili în fața coronavirusului

La început, erau mici foi lipite în casa scărilor de oameni care îşi propuneau ajutorul vecinilor în vârstă ce nu puteau sau nu voiau să iasă din casă. Apoi, mişcarea de solidaritate a cucerit internetul. "Am creat acest grup pentru că eu însumi am simţit îngrijorare şi frică atunci când am văzut străzile pustii", a explicat Filip Zulewski, 44 de ani, care a lansat pe Facebook iniţiativa "Mâna invizibilă"."La început, era un grup de întrajutorare mai ales psihologică între prieteni, pentru a nu se simţi singuri şi a şti cum să funcţionăm pe timp de carantină. Căutam apropierea, ceva care să ne permită să supravieţuim", a explicat el.În câteva zile, grupul a depăşit 80.000 de persoane, apoi şi mai multe, afirmă Zulewski, care predă la Universitatea din Varşovia. "Mâna invizibilă" - al cărei nume este o referire la o emisiune a televiziunii comuniste din anii 1960-1970 adresată tinerilor şi care promova întrajutorarea şi comportamente altruiste - se ocupă de tot."Oamenii se oferă să facă cumpărături pentru persoanele care nu pot să iasă din casă, propun locuinţe celor care trebuie să fie plasaţi în carantină, împrumută maşini celor care trebuie să se deplaseze. Alţii se oferă să ţină cursuri particulare copiilor care stau acasă, cursuri de limbi străine sau de yoga, sau să le scoată câinele la plimbare", exemplifică Filip Zulewski."De asemenea, oamenii sunt gata pur şi simplu să discute cu alţi oameni, să petreacă timp cu cei care au nevoie de asta, cărora le este frică să rămână singuri", a adăugat el.Începând de săptămâna trecută, Little Chef (Micul bucătar), atelier de cursuri de gătit pentru copii din Varşovia, prepară în fiecare zi 50 de litri de supă, distribuită gratuit de ONG-uri persoanelor singure, în vârstă, bolnave, fără resurse. Atelierul livrează, de asemenea, în fiecare zi 25 de mese gratuite medicilor de la serviciul de urgenţă al unui spital din Varşovia."În această perioadă de epidemie, medicii şi tot personalul medical lucrează adesea ore în şir, în mod foarte intensiv şi adesea nu au timp să se gândească la mâncare", explică Iga Pietrusinska de la Little Chef."Am lansat o chetă colectivă de fonduri pentru a finanţa aceste mese şi în câteva zile oamenii au dat mai mult de 30.000 de zloţi (6.700 euro), ceea ce ne permite să funcţionăm peste trei săptămâni", a mai spus ea.Mai multe restaurante, închise publicului, s-au raliat acţiunilor de caritate, distribuind datorită voluntarilor mâncare gratuită pe întreg teritoriul Poloniei. "Pe 'Mâna invizibilă' oamenii se întreabă acum ce se va întâmpla după sfârşitul epidemiei. Ei se gândesc de exemplu la un sistem de microcreditare pentru cei care îşi vor pierde locurile de muncă din cauza epidemiei", adaugă Filip Zulewski. Polonia, care are 38 milioane de locuitori, înregistrase până marţi 177 de cazuri de contaminare, între care patru decese.Ţara membră a UE a interzis accesul străinilor pe teritoriul său, suspendând transporturile internaţionale şi închizând universităţile şi şcolile pentru a limita pandemia.