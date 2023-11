Curtea Supremă a Rusia a interzis joi pentru extremism „mişcarea internaţională” LGBT+, precum şi toate „filialele” acesteia în Rusia, în plin viraj ultraconservator al acestei ţări, informează agențiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Mars LGBT in Rusia in 2010 Foto: Dmitry Lovetsky / Associated Press / Profimedia Images