Duminică, 16 Iulie 2023, 08:31

În ciuda unei prime luni sub așteptări în ceea ce privește mult-așteptata campanie de vară a Ucrainei de eliberare a teritoriului de sub controlul forțelor ruse, Kievul afirmă că susținătorii săi occidentali nu fac presiuni asupra țării pentru rezultate rapide. De când a început contraofensiva ucraineană în iunie, luptele s-au dovedit mai dure decât anticipau unii, progresele fiind măsurate în sute de metri. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat în discursul său de sâmbătă seară că nu poate fi lăsat niciun oraş şi niciun sat sub ocupaţie rusă, deoarece ocupaţia a adus violenţă şi umilirea oamenilor.

Soldatii ucraineni trag cu un tun de artilerie în regiunea Donbas Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Principalele informații despre războiul din Ucraina, ziua 508, LIVETEXT:

ISW: Surse rusești susțin că un alt general a fost demis

Mai multe surse rusești au relatat la 15 iulie că conducerea militară rusă l-a demis pe generalul-maior Vladimir Seliverstov, comandantul diviziei aeropurtate 106 a Gărzii.

Institutul pentru Studiul Războiului a declarat în ultima sa evaluare că motivul demiterii lui Seliverstov este momentan necunoscut, dar sursele rusești au speculat că ar putea fi „asociat cu reputația lui Seliverstov de a vorbi în numele soldaților săi”.

Procurorul general: Peste 50 de ruși găsiți vinovați de crime de război în Ucraina

Începând cu 15 iulie, instanțele ucrainene au găsit 53 de cetățeni ruși vinovați de crime de război, peste 300 de ruși identificați fiind în prezent suspectați, a declarat procurorul general al țării, Andrii Kostin.

El a adăugat că 200 de suspecți de astfel de crime au fost deja inculpați, iar probele au fost înaintate instanței, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina și Rusia continuă să se acuze reciproc de bombardarea civililor dintr-un sat din Zaporojie, după ce trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Yermak, a declarat că forțele rusești au bombardat satul Stepnohirske folosind lansatoare de rachete multiple, lovind o clădire administrativă.

Oficialii susținuți de Moscova au afirmat că forțele Kievului au fost cele care au bombardat o școală din satul Stulneve, iar forțele de apărare aeriană au interceptat o dronă deasupra orașului Tokmak. Ambele părți au negat că ar fi vizat civili.

SINTEZA ULTIMELOR 24 DE ORE