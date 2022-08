POLITIC Miercuri, 24 August 2022, 21:13

​Kelemen Hunor susține că nu i-a luat apărarea lui Viktor Orban, după discursul de la Băile Tușnad, iar el nu poate fi tras la răspundere pentru declarațiile premierului Ungariei și nici pus să dea un test de loialitate.

Kelemen Hunor, presedintele UDMR Foto: Guvernul Romaniei

Despre lămuririle cerute de președintele Iohannis, liderul UDMR spune că au fost un răspuns la o întrebare la care „a răspuns cum a considerat să răspundă” și nu are nicio problemă cu asta.

„Puteți să mă judecați, să mă trageți la răspundere, dacă nu am respectat programul de guvernare, dacă n-am respectat acordul de Coaliție, dacă am lezat interesele generale si particulare ale țării și pentru declarațiile mele. Nu voi accepta să fiu tras la răspundere pentru declarațiile altuia. Nu pot accepta multe lucruri, să fac teste de loialitate. Nu e cazul președintelui Iohannis, dar au fost jurnaliști. M-am născut cetățean român...”, a declarat liderul UDMR, la Marius Tucă Show.

Kelemen a adăugat că discuția din Coaliție pe tema declarațiilor lui Viktor Orban de la Băile Tușnad a fost „foarte ok”.

„Eu nu am luat apărarea lui Orban, eu am spus care e opinia mea. Orban a clarificat lucrurile. Orban a zis că a fost o greșeală, a fost un text interpretabil. Orice discurs trebuie contextualizat. Am spus și a fost opinia mea că și Orban are calități și defecte, ca orice om. Poți să spui orice, dar nu e rasist. Eu cred că nu este rasist. Asta a fost discuția în Coaliție. (...) După ce el (Orban-n.r.) a clarificat chestia asta la Viena, eu cred că subiectiul e mort”, a mai spus Kelemen.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat săptămâna trecută că a vorbit cu liderul maghiarilor, iar Kelemen Hunor a dat explicații și s-a angajat că va explica public personal chestiunile de „nuanță”.

Șeful guvernului a precizat că „explicațiile au cuprins trei puncte principale”. „Unul a fost acela că dumnealui nu a participat la acea activitate, al doilea că nu poate să fie învinuit pentru ceea ce au spus alții și al treilea punct a fost vorba de elemente de comentarii de nuanță pe care dumnealui le va explica personal. Ceea ce este important și consider că trebuie comunicat e că din discuțiile pe care le-am avut a reieșit foarte clar că nici dumnealui, nici UDMR nu se îndepărtează de la valorile și principiile democratice euroatlantice”, a explicat el.

Întrebat dacă este mulțumit de explicațiile lui Kelemen Hunor, Ciucă a răspuns: „este o explicație care în momentul de față ne permite să menținem stabilitatea politică și funcționarea Coaliției”.

Premierul Ungariei Viktor Orban a spus, la Tuşnad, că pentru încheierea războiului din Ucraina este nevoie de o nouă strategie a Occidentului, el precizând totodată că discursul ruşilor trebuie luat în serios.

De asemenea, Viktor Orban consideră că alimentarea cu arme moderne a Ucrainei nu va face decât să prelungească războiul, iar conflictul nu va fi încheiat decât în urma negocierilor ruso-americane.

Totodată, Viktor Orban a mai declarat: „Pentru că există o lume în care popoarele din Europa sunt amestecate cu cele din afara Europei. Aceasta este o lume de rasă mixtă. Şi avem un amestec de popoare din interiorul Europei: se mută, lucrează, se mută. (...) Suntem dispuşi să ne amestecăm unii cu alţii, dar nu vrem să devenim rasă mixtă”.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu consideră că discursul lui Viktor Orbán de la Băile Tuşnad a fost unul rasist sau putinist şi apreciază că orice declaraţie trebuie interpretată în context. Liderul UDMR a afirmat că-l cunoaşte foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el în repetate rânduri şi nu are nicio urmă de rasism în el, iar faptul că vrea pace nu-l face să fie ”un putinist”.

