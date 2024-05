FILM Marți, 14 Mai 2024, 11:38

Festivalul Internațional de Film de la Cannes va avea marți marea deschidere, însă entuziasmul obișnuit legat de unul dintre marile evenimente ale cinematografiei mondiale a fost temperat anul acesta de zvonurile privind apariția unor acuzații „MeToo” explozive și o posibilă grevă a muncitorilor care ar putea duce la paralizarea evenimentului, relatează Reuters.

Festivalul International de Film de la Cannes Foto: Jborzicchi / Dreamstime.com

În ceea ce privește selecția de filme, există multe motive de entuziasm, printre marile titluri care urmează să fie prezentate în premieră numărându-se Megalopolis, proiectul de suflet pe care regizorul Francis Ford Coppola vrea să îl facă de decenii și despre care a dezvăluit că a investit în el peste 100 de milioane de dolari din banii proprii pentru a nu fi la mâna directorilor de la Hollywood.

Într-un inverviu acordat revistei GQ în 2022, Coppola a spus că directorii studiourilor majore de la Hollywood au reacţionat după ce el le-a prezentat acest proiect „în acelaşi fel în care au reacţionat şi atunci când eu am câştigat cinci Oscaruri şi eram cel mai în vogă regizor din oraş, când m-am dus la ei să le prezint Apocalypse Now şi le-am spus: 'Acesta este următorul film pe care vreau să-l fac'. Acum eu deţin drepturile asupra Apocalypse Now. Ştiţi de ce le deţin? Pentru că nimeni altcineva nu a dorit să îl producă”.

„Aşadar, imaginaţi-vă... dacă aşa au stat lucrurile când eu aveam 33 de ani şi am câştigat toate premiile importante şi am doborât toate recordurile şi, cu toate acestea, nimeni nu a vrut să mi se alăture, atunci cum credeţi că reacţionează acum? Ştiu că Megalopolis, cu cât va fi mai personal, cu cât va semăna mai mult cu un vis de-al meu, cu atât va fi mai greu de finanţat”, a explicat cineastul american.

Dacă la momentul respectiv povestea filmului încă era învăluită în mister, Le pacte, compania responsabilă cu distribuţia sa în Franţa, a profitat de lansarea primului trailer al Megalopolis mai devreme în cursul acestei luni pentru a dezvălui într-un comunicat de presă liniile generale ale scenariului a ceea ce ar putea face senzaţie la Cannes:

„Megalopolis este o epopee romană plasată într-o Americă modernă imaginară aflată în plină decadenţă. Oraşul Noua Romă trebuie neapărat să se schimbe, ceea ce creează un conflict major între Caesar Catiline, un artist genial cu puterea de a opri timpul, şi primarul arhiconservator Franklyn Cicero. Primul visează la un viitor utopic ideal, în timp ce al doilea rămâne ferm ataşat de un status quo regresiv care protejează lăcomia, privilegiile şi miliţiile private. Fiica primarului, Julia Cicero, îndrăgostită de Caesar Catilina, este împărţită între cei doi bărbaţi şi va trebui să descopere ce crede ea că este mai bine pentru viitorul omenirii”.

Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au adus o echipă de criză pentru a gestiona posibilele dezvăluiri de agresiune sexuală

Scott Roxborough, directorul redacției europene a site-ului The Hollywood Reporter, a declarat luni pentru Reuters că atmosfera de la Cannes este „foarte ciudată anul acesta” din cauza „combinației între a fi entuziasmat de filme și a fi îngrijorat de perturbări și poate acuzațiile de natură penală”.

Cotidianul francez Le Figaro a relatat săptămâna trecută că organizatorii festivalului au adus o echipă de gestionare a crizelor pentru a se ocupa de potențialele repercusiuni ale dezvăluirii a 10 nume mari din industria cinematografică acuzate de abuz sexual.

Potrivit zvonurilor din presa franceză, acuzațiile ar urma să fie dezvăluite marți pentru a coincide cu ceremonia de deschidere a festivalului, care va avea loc la 19:00 seara, ora locală.

„Când acest reportaj va fi publicat în cele din urmă, el va detona probabil cu adevărat ca o bombă”, afirmă Roxborough.

Le Figaro a scris că proiecția unora dintre filmele ce ar urma să fie prezentate în premieră ar putea fi anulată sau că unora dintre cineaștii care ar urma să fie acuzați li s-ar putea cere să nu apară pe covorul roșu, în funcție de gravitatea acuzațiilor la adresa lor.

Organizatorii festivalului de film spun că vor judeca „de la caz la caz” posibilele acuzații „#MeToo”

Iris Knobloch, președinta festivalului, a declarat într-un interviu acordat joia trecută că dacă o personalitate din lumea filmului prezentă la marele eveniment este acuzată de agresiune sexuală, „vom avea grijă să luăm decizia corectă de la caz la caz (...), dar vom evoca şi activitatea sa”.

La şapte ani după apariţia mişcării #MeToo, subiectul abuzurilor sexuale rămâne de actualitate, atât în Statele Unite, unde o condamnare a fostului producător de film Harvey Weinstein tocmai a fost anulată, cât şi în Franţa, unde procesul actorului Gerard Depardieu a fost programat pentru luna octombrie, iar mişcarea pentru eliberarea mărturiilor acuzatoare a fost relansată de actriţa şi regizoarea Judith Godreche.

Judith Godreche, care i-a acuzat de viol pe doi regizori de marcă din universul filmului de autor, Benoit Jacquot şi Jacques Doillon, va prezenta la Cannes, pe 15 mai, „Moi aussi”, un scurtmetraj de 17 minute pe care l-a realizat insistând asupra subiectului violenţelor sexuale.

O altă îngrijorare ține de o posibilă grevă a celor care lucrează în regim de „freelanceri” pentru festival din cauza unui proiect de modificare a legislației muncii în Franța.

„Am putea vedea ceva ce nu am mai văzut poate din 1968, înainte de vremea mea, ca festivalul să se închidă de fapt”, afirmă Roxborough despre cea mai gravă posibilă repercusiune a grevei.

Filme și vedete de top la ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes

„Ai practic pe toată lumea care e astăzi cineva în materie de regie de film. Tipii bătrâni și noii veniți, cam la ce te ai aștepta de altfel de la Cannes”, afirmă Roxborough.

Printre marile nume de la Hollywood care au venit să își prezinte ultimele proiecte la Cannes se numără anul acesta se numără Kevin Costner, care va fi la premiera lungmetrajului său western Horizon: An American Saga, o continuare după 35 de ani a filmului care i-a adus două Premii Oscar, și Michael Douglas, care va prezenta serialul său despre unul dintre Părinții Fondatori ai Statelor Unite, produs de Apple TV+ și filmat în Franța.

Actriţa americană Meryl Streep, în vârstă de 74 de ani, va fi recompensată cu un trofeu Palme d'Or onorific în timpul ceremoniei de deschidere ce va avea loc marți seara.

În ultimii ani organizatorii Festivalului de Film de la Cannes i-au celebrat în mod special pe membrii generației veterane de la Hollyood, decernând Premii Palm D'or onorifice unor nume arhicunoscute ca George Lucas, Tom Cruise și Harrison Ford. Anul trecut unul dintre trofeele Palm D'or onorifice i-a fost acordat lui Michael Douglas.

Scott Roxborough pune acest trend pe seama dorinței organizatorilor de a-i readuce pe acești actori și regizori în lumina reflectoarelor într-o eră în care lungmetrajele Marvel cu supereroi sunt cele care atrag mai degrabă atenția publicului și a presei.

Cu toate acestea, el estimează că „majoritatea vedetelor cu adevărat de top care vor păși pe covorul roșu vor fi destul de tinere”.

Megalopolis, filmul eveniment la Cannes 2024

Printre actorii din noua generație de la Hollywood care sunt prezenți la ediția de anul acesta a Festivalului de la Cannes se numără Jacob Elordi, care joacă în filmul Oh, Canada al regizorului Paul Schrader, Anya Taylor-Joy, protagonista lungmetrajului de acțiune Furiosa: A Mad Max Saga, și vedeta pop Selena Gomez, una dintre vedetele filmului musical de comedie Emilia Perez.

Actrița Emma Stone va fi din nou pe covorul roșu alături de regizorul Yorgos Lanthimos pentru premiera filmului Kinds of Kindness, după ce anul trecut au colaborat la realizarea Poor Things, unul dintre cele mai apreciate pelicule lansate în 2023.

Rolul din Poor Thingsi-a adus Emmei Stone primul Premiu Oscar din carieră, dar și Premiul BAFTA, Premiul Globul de Aur și Premiul Asociației Criticilor de Film pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Adam Driver, unul dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood a sosit și el la Cannes, el fiind unul dintre actorii principali ai filmului Megalopolis, a cărui distribuiție include nume ca Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grave Vanderwaal, Kathryn Hunter şi Dustin Hoffman.

Iar pentru Roxborough Megalopolis al lui Francis Ford Coppola este filmul care nu trebuie ratat la ediția de anul acesta a festivalului.

„Ar putea fi un eșec masiv sau un succes uriaș, dar toată lumea este bineînțeles disperată să vadă acest film”, rezumă el.

După ceremonia de deschidere de marți seara va avea loc și proiecția filmului care deschide ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes: lungmetrajul The Second Act, o comedie în limba franceză de la regizorul Quentin Dupieux, cu Lea Seydoux și Vincent London.

Ediția de anul acesta a festivalului va avea loc între 14 și 25 mai.

