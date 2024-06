NERD ALERT Sâmbătă, 08 Iunie 2024, 10:15

Netflix a anunțat o lovitură de proporții la capitolul producții originale, noul serial „Star Wars: The Acolyte” nu primește notă de trecere din partea fanilor, în timp ce gamerii sunt tot mai puțin interesați de jocurile video de strategie. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi și despre noul serial „Yakuza” produs de Amazon Prime, primul trailer important pentru viitorul film „Alien”, noua carte „Jocurile foamei” și următorul joc video „Dragon Age”.

Netflix Foto: Shutterstock

Netflix dă o lovitură de proporții

Compania americană de streaming a anunțat săptămâna aceasta că a comandat un film Peaky Blinders, ceea ce ar fi o veste majoră în sine dată fiind popularitatea uriașă a serialului, dar odată cu marele anunț Netflix a dezvăluit și că actorul irlandez Cillian Murphy se va întoarce în rolul lui Thomas Shelby. Mai mult, filmul va fi scris de cineastul britanic Steven Knight, creatorul serialului Peaky Blinders.

„Va fi un capitol exploziv în povestea Peaky Blinders. Fără niciun fel de mănuși. Peaky Blinders în război total”, a promis el în comentarii făcute pentru Tudum, site-ul de știri al Netflix. Regizor va fi Tom Harper, care a regizat primul sezon al serialului și mai are în portofoliul său titluri ca The Aeronauts, Heart of Stone, Philip K. Dick's Electric Dreams sau miniseria Război și pace lansată de BBC în 2016.

„Se pare că Tommy Shelby mai are treabă pentru mine. Va fi foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight și Tom Harper pentru versiunea de film a Peaky Blinders. Aceasta e una pentru fani”, a declarat și Cillian Murphy. Și dacă nu ar fi vorba de un film Peaky Blinders, cooptarea la bord a lui Murphy pentru o producție originală a Netflix tot ar fi una dintre cele mai mari lovituri recente ale companiei.

Netflix a avut în filme și seriale pe care le-a lansat sau anunțat în ultimii ani nume ca Winona Ryder (Stranger Things), Arnold Schwarzenegger (Fubar), Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery), Ethan Hawke și Julia Roberts (Leave the World Behind) sau Robert De Niro (pentru miniseria Zero Day, care nu a apărut încă). Dar Cillian Murphy vine cu eticheta de proaspăt câștigător al Premiului Oscar.

Alte detalii legate de filmul Peaky Blinders, ca de exemplu dacă va include și alți actori din serial, sunt deocamdată o necunoscută, însă Netflix a confirmat că el va fi produs în parteneriat cu BBC, exact ca seria originală. Cum e de regulă cazul cu anunțuri de genul, nu avem nicio eventuală dată de lansare, dar sursele din industrie ale celor de la Deadline afirmă că el ar urma să intre în producție anul acesta.

Dacă filmările vor începe mai târziu în cursul anului, asta înseamnă că nu avem cum să vedem filmul mai devreme de 2025 (FOTO: Robert Viglasky-Netflix / The Hollywood Archive / Profimedia)

Amazon a lucrat în secret la un serial bazat pe jocurile video „Yakuza”

Trecând de la Netflix la rivalul care îi atacă cel mai agresiv cota de piață, Amazon Prime a anunțat zilele trecute că urmează să lanseze anul acesta Like a Dragon, un serial live-action bazat pe franciza de jocuri video Yakuza a studioului japonez SEGA. Titlul serialului ce va avea 6 episoade sugerează că el se va învârti în jurul poveștii jocului lansat în 2020, al 8-lea al francizei și cel care se numește exact așa.

De ce spun că Amazon a lucrat în secret la acest serial despre infama mafie japoneză? Păi în primul rând fiindcă tocmai a anunțat că serialul va fi lansat în două tranșe a câte 3 episoade fiecare ce urmează să aibă premiera pe Amazon Prime pe 25 octombrie, respectiv 1 noiembrie. Asta înseamnă foarte probabil că Like a Dragon e deja gata filmat și a intrat în faza de post-producție. În al doilea rând:

Primele informații că SEGA a vândut drepturile pentru producerea unui serial bazat pe populara sa franciză Yakuza au apărut în 2020, când revista Variety scria în exclusivitate despre asta. SEGA a confirmat ulterior și a oferit sporadic de atunci frânturi de „update”-uri privind proiectul. Însă anunțul de acum al Amazon marchează prima confirmare oficială a destinației la care au ajuns drepturile de adaptare.

Amazon MGM, divizia cinematografică a Amazon, descrie serialul drept o „serie originală de crimă-suspans-acțiune” care „urmărește viața, prietenii din copilărie și deciziile lui Kazuma Kiryu, un războinic Yakuza neînfricat și fără egal, care are un simț puternic al dreptății, datoriei și umanității”. Rolul titular va fi jucat de actorul japonez Takeuchi Ryoma, distribuția serialului urmând să fie una niponă.

Takeuchi e cvasi-necunoscut publicului occidental, dar la fel a fost și actorul sud-coreean Lee Jung-jae înainte să fie protagonistul serialului Squid Game (FOTO: Morio Taga / Jiji Press Photo / Profimedia Images)

Avem în sfârșit un prim trailer pentru noul film „Alien”

În mod cu totul neobișnuit pentru un anunț de genul și din motive care îmi scapă, cei de la Amazon nu au venit și cu un trailer pentru Like a Dragon. E cu atât mai atipic întrucât serialul Yakuza va veni după succesul major de care s-a bucurat recent Fallout, o altă serie bazată pe o franciză de jocuri video și produsă pentru a fi lansată în streaming pe Amazon Prime. Mă rog, contează mai puțin.

Dar săptămâna aceasta ne-a rezervat în schimb un prim trailer mai lung pentru Alien: Romulus, primul film Alien după o pauză de 27 de ani, dacă nu socotești Prometheus și Covenant ca făcând parte din firul principal al francizei. Romulus a fost regizat de un „superfan” autodeclarat al francizei, regizorul uruguayan Fede Alvarez, care l-a convins pe Ridley Scott să îl lase să facă un nou film Alien.

De data aceasta Scott a fost producător executiv, nu și regizor. Povestea se va desfășura între evenimentele din filmele Alien (1979) și Aliens (1986), însă va fi una de sine stătătoare care va „urma un grup de tineri de pe o lume îndepărtată care se găsesc în situația de a se confrunta cu cea mai terifiantă formă de viață din univers”. Apare în cinematografele de la noi în data de 16 august, potrivit Cinemagia.

Noul serial „Star Wars” nu se simte prea bine

La capitolul seriale vestea săptămânii a fost însă fără doar și poate apariția în streaming a The Acolyte, noul Serial Star Wars care a venit cu cel puțin două promisiuni majore pentru fani. Fanii au fost însă mai puțin impresionați, dacă e să judecăm după notele de pe IMDb, unde The Acolyte are nota medie 4,5 / 10 din peste 18.000 de recenzii. E catastrofal pentru un serial sau film Star Wars.

Dezamăgirea va fi probabil cu atât mai mare pentru Lucasfilm și Disney întrucât The Acolyte e primul serial Star Wars produs de o femeie, un lucru care nu are cum să treacă neobservat în ziua de azi. În plus, așteptările erau mari având în vedere că creatoarea serialului este cineasta americană Leslye Headland, care s-a bucurat de un succes major cu serialul Russian Doll de pe Netflix.

Forbes sugerează însă că notele proaste ale noului Star Wars s-ar datora unei campanii online de a ataca The Acolyte (45% din notele de pe IMDb sunt de 1) cu recenzii negative după ce Headland și actrița Amandla Stenberg, care le joacă pe Osha/Mae în serial, au stârnit furia conservatorilor americani. Cele două au glumit într-un interviu viral acordat site-ului The Wrap că The Acolyte e „cel mai gay” titlu de până acum al francizei SW.

„Vrei să îmi spui cu o față serioasă că C-3PO este heterosexual?”, a întrebat în glumă Headland, adăugând că crede că faptul că R2-D2 este o lesbiană face parte din canonul Star Wars. Stenberg a spus și ea că „Star Wars este deja atât de gay, adică ați văzut costumele?”. În contextul așa-ziselor „războaie culturale” din SUA, comentariile lor au stârnit un val de reacții negative pe rețelele de socializare.

Mă rog, eu după ce am văzut primele două episoade apărute miercuri am rămas mai degrabă cu impresia că serialul e mai degrabă presărat cu clișee, decât „woke”, cum au acuzat mulți internauți. Însă criticii de film au fost indulgenți, The Acolyte având o rată a aprobării de 92% din partea lor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și un rating mediu de 67 / 100 pe Metacritic.

We are happy to report that #TheAcolyte is “arguably the gayest #StarWars” yet. \uD83C\uDF08 Happy Pride Month! \uD83D\uDE09 pic.twitter.com/3oJSykc4Kq — TheWrap (@TheWrap) June 4, 2024

Suzanne Collins va publica o nouă carte „The Hunger Games”

Editura americană Scholastic a anunțat joi că scriitoarea Suzanne Collins lucrează la o nouă carte Jocurile foamei și că aceasta urmează să apară în librării în data de 18 martie a anului viitor. La pachet cu anunțul a venit și vestea că Lionsgate, studioul care a creat filmele The Hunger Games bazate pe romanele sale, va adapta și noua carte. Viitorul film are și o dată de lansare: 20 noiembrie 2026.

Cartea (și probabil filmul) se va numi Sunrise on the Reaping și va fi din nou una prolog pentru romanul inițial Jocurile Foamei apărut în 2008. Potrivit editurii Scholastic, ea îi va aduce pe cititori înapoi cu 24 de ani înainte de evenimentele din prima carte, în Panem, tărâmul postapocaliptic alcătuit din 12 districte care odată alcătuiau America de Nord, înainte să fie devastată de război și schimbări climatice.

După cum relatează The New York Times, Collins a declarat că a fost inspirată de ideile filosofului iluminist David Hume despre „supunerea implicită și, în propriile sale cuvinte, 'ușurința cu care cei mulți sunt guvernați de cei puțini'”. Primele 4 cărți Jocurile foamei au vândut peste 100 de milioane de exemplare și au fost traduse în peste 50 de limbi. Filmele bazate pe ele s-au bucurat de un succes pe măsură.

Collins la premiera ultimului film The Hunger Games, care a apărut în cinematografe în noiembrie anul trecut (FOTO: Jon Kopaloff / Getty Images / Profimedia)

Următorul joc „Dragon Age” va fi „The Veilguard”

Și apropo de francize de succes, cei de la IGN au aflat în exclusivitate săptămâna aceasta că următorul joc video Dragon Age, pe care studioul BioWare l-a prezentat mult timp cu titlul Dreadwolf, va avea parte de o schimbare de nume și se va numi The Veilguard. Ar putea părea o veste care să nu conteze prea mult, în fond ce contează atât de mult numele? Însă nu și pentru fanii jocurilor Dragon Age.

Asta fiindcă încă de la încheierea poveștii din Trespasser, DLC-ul lansat cu un deceniu în urmă pentru DragonAge: Inquisition, fanii se așteptau ca povestea următorului joc să se învârtă în jurul lui Solas, personajul care a fost dezvăluit ca fiind Fen’Harel, zeul elfilor cunoscut și sub denumirea de Dread Wolf. Probabil vom afla mai multe zilele viitoare, când va fi lansat primul trailer de gameplay pentru joc.

Gary McKay, managerul general al BioWare spune însă că Solas va fi o parte importantă a The Veilguard. După cum vor ști fanii, The Veil este bariera dintre lumea fizică și Fade, lumea spiritelor din Dragon Age. Solas, care a ajutat la crearea The Veil, vrea acum să îl distrugă. Ca atare, The Veil are nevoie de pază, de unde și noul nume ales de BioWare, potrivit explicațiilor lui McKay.

Jocurile de strategie sunt tot mai puțin populare

Tot la capitolul noutăți din lumea video games, un studiu amplu realizat de compania de cercetare a pieței Quantic Foundry a dezvăluit că jocurile video cu niveluri complexe de strategie sunt tot mai puțin atractive pentru gameri. Studiul s-a bazat pe date colectate în ultimii 9 ani cu ajutorul Gamer Motivation Profile, un chestionar care măsoară cât de atractive sunt diferite tipuri de jocuri pentru oameni.

Interesul față de jocuri e împărțit pe categorii precum Distrugere, Entuziasm, Competiție, Comunitate, Provocare, Strategie, Fantasy, Poveste, Descoperire șamd. Studiul realizat de Quantic Foundry, o companie specializată tocmai pe piața jocurilor video, a descoperit că de-a lungul ultimilor ani motivația gamerilor a rămas aproape neschimbată pentru toate aceste categorii, cu doar o excepție: Strategia.

Cele 1,7 milioane de chestionare pe care s-a bazat studiul au arătat că două treimi din fanii jocurilor de strategie din întreaga lume (cu excepția Chinei, unde gamerii „au un profil de motivație foarte diferit”) și-au pierdut interesul față de acest element al jocurilor video. „La 67% din gamerii de azi le pasă mai puțin de gândire strategică și planificare” comparativ cu iunie 2015, arată studiul.

Cei de la Quantic Foundry au analizat trendul dar nu au putut găsi nicio distincție clară între sexe, de exemplu, sau între gamerii din SUA și cei din alte țări, în afară de cei din China. Studiul menționează alte trenduri asemănătoare observate în ultimii ani, ca de exemplu faptul că clipurile mai scurte de pe YouTube atrag acum mai multe vizionări, sau faptul că TikTok a devenit cea mai populară rețea de socializare.

Cu alte cuvinte, e vorba de scăderea duratei noastre de concentrare a atenției din cauza social media. Autorii studiului notează însă că „este dificil de identificat exact cauza și efectul” și că ar fi greșit să dăm vina exclusiv pe rețelele de socializare, cum fac mulți. Ei cred însă că platformele ca TikTok, Facebook, X/Twitter ar fi putut accelera trendul subiacent. Ei avansează și o ipoteză alternativă interesantă:

Că „negativitatea, intruziunea, polarizarea și manipularea emoțională tot mai mare de pe rețelele de socializare au creat o supraîncărcare cognitivă constantă asupra resurselor cognitive finite pe care le avem”. „Mai simplu spus, am putea fi prea obosiți de social media pentru a ne gândi profund la lucruri”. Indiferent care ar fi motivele, trendul în privința jocurilor de strategie e unul cât se poate de clar.

Nici nu știu ce ar fi mai grav: că rețelele de socializare ne fac mai proști sau mai stresați? (FOTO: Dragoscondrea | Dreamstime.com)

Zic totuși să nu încheiem săptămâna într-o notă negativă, ci hai mai bine să vedem două știri pe scurt, că iar am avut o mulțime în ultimele zile:

Disney a anunțat că al treilea sezon al Ursul („The Bear”), apreciatul serial de la FX care a câștigat 5 Premii Emmy la gala de anul acesta, va avea premiera în România pe 17 iulie pe platforma sa de streaming Disney+. Mai mult, toate cele 10 episoade vor fi disponibile din ziua lansării, numai potrivit pentru „bingewatching”;

în schimb, sezonul 3 al Mayor of Kingstown, unul dintre serialele cineastului american Taylor Sheridan (creatorul universului cinematografic Yellowstone), a avut deja premiera și la noi pe SkyShowtime săptămâna aceasta. Din păcate, în cazul serialului lui Sheridan avem un calendar de lansare săptămânală, câte un nou episod urmând să apară în fiecare zi de joi.

Sper că ți-a plăcut rubrica Nerd Alert de weekendul acesta, care a apărut acum sâmbătă dimineața, în loc de duminică, întrucât mâine avem zi cu alegeri. De săptămâna viitoare revenim însă la „programul” obișnuit. În caz că ești curios să citești și rubrica de weekendul trecut, o poți găsi aici: