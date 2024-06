FILM Duminică, 02 Iunie 2024, 20:32

„The Acolyte”, cel mai nou serial „Star Wars” produs de studioul Lucasfilm apare în streaming peste câteva zile, sperând să îi cucerească pe fani cu cel puțin două promisiuni majore.

Secventa din „The Acolyte”, noul serial „Star Wars” produs de Lucasfilm Foto: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Prima e că The Acolyte va fi un serial Star Wars ce vrea să spună o poveste din perspectiva „tipilor răi”, după cum a dezvăluit cineasta americană Leslye Headland, creatoarea seriei, în comentarii făcute anul trecut la Star Wars Celebration, evenimentul organizat o dată la doi ani de Disney și Lucasfim pentru fanii din întreaga lume.

Nu cred că e nevoie de explicații pentru cine sunt „tipii răi” din Star Wars, însă Headland a sugerat în mai multe interviuri acordate de atunci că The Acolyte îi va prezenta pe Sith și Jedi cu nuanțe de gri, nu doar ca monoblocuri alb/negru.

A doua promisiune majoră e însă că noul serial Star Wars se va apleca mai mult decât cele anterioare asupra influențelor originale ale lui George Lucas în crearea francizei cinematografice despre o „galaxie foarte, foarte îndepărtată”: cinematografia japoneză și filmele cu samurai. „Am fost evident influențați de filmele cu samurai și filmele wuxia, dar și de filme ca Rashomon, unde vezi o poveste și apoi o vezi făcută într-un fel diferit”, a declarat Headland într-un interviu acordat site-ului Comic Basics în luna martie.

„Așadar, ceea ce diferențiază The Acolyte de alte seriale Star Wars e că el este spus în această manieră aparte”, a mai afirmat ea. Foarte probabil pentru a sublinia influențele asiatice ale noului serial, actorul sud-coreean Lee Jung-jae, protagonistul serialului-fenomen Squid Game, a fost ales să interpreteze unul din personajele principale din The Acolyte.

Ceea ce nu va reprezenta însă nicio surpriză pentru fanii Star Wars e că noul serial al francizei va fi difuzat pe platforma de streaming Disney+, cea pe care pot fi văzute și celelalte serii ca The Mandalorian, Andor, Obi-Wan, The Book of Boba Fett sau Ahsoka.

The Acolyte va aveasă premiera marți seara în Statele Unite, dar, dată fiind diferența de fus orar, va intra în streaming pe Disney+ în România miercuri de la ora 10:00. Uite principalele lucruri de știut despre noul serial Star Wars:

Despre ce va fi „The Acolyte”?

„O investigație privind o serie de atacuri șocante îl aduce pe un respectat maestru Jedi în fața unui războinic periculos din trecutul său. Pe măsură ce descoperă indicii, ei călătoresc pe o cale întunecată unde forțe sinistre demonstrează că nu totul este ceea ce pare”, afirmă descrierea oficială a Lucasfilm pentru noul său serial Star Wars. Evident, nu spune prea multe.

Dar prezentarea unei descrieri laconice pare o decizie asumată a celor de la Lucasfilm/Disney în condițiile în care o altă noutate majoră cu care va veni noul serial Star Wars e că acesta va fi unul de tip mystery-thriller. Elemente din ambele genuri s-au regăsit și în filme sau seriale precedente ale francizei, dar The Acolyte urmează să fie primul care să se ancoreze în această categorie.

Un alt lucru pe care îl știm sigur este că povestea noului serial Star Wars se va desfășura cu aproximativ 100 de ani înainte de evenimentele din filmul The Phantom Menace (1999), adică în ultimele zile ale erei Înaltei Republici. Această perioadă din universul Star Wars, prezentată întâi într-o serie de romane și cărți de benzi desenate, este una de apogeu pentru Republică.

Conflictul dintre Jedi și Sith pare definitiv tranșat cu înfrângerea celor din urmă. Iar Republica nu este încă măcinată de birocrația și corupția care o vor face vulnerabilă față de uneltirile lui Sheev Palpatine (Darth Sidious) un secol mai târziu.

„Au fost două motive pentru care am vrut ca serialul să fie în această perioadă specifică de timp și departe de celelalte prequel-uri. Primul: nu am vrut să mă amestec în [poveștile considerate] canon. Al doilea lucru care mi-a plăcut la această perioadă a fost lipsa de personaje moștenite. Am fost prea anxioasă să le abordez, dar cred de asemenea că am văzut deja mult din astea [în ultimele filme și seriale Star Wars]”, a explicat Leslye Headland într-un interviu acordat luna trecută site-ului Den of Geek.

Va avea legătură „The Acolyte” cu „The Mandalorian” și celelalte seriale „Star Wars” lansate în ultimii ani?

Cei de la Disney au reușit cu mare succes în ultimii câțiva ani să intercaleze poveștile din The Book of Boba Fett și Ahsoka cu evenimente din The Mandalorian, primul serial live-action Star Wars pe care l-au produs și în continuare cel mai popular al Lucasfilm. Însă plasarea poveștii din The Acolyte cu peste 100 de ani înainte de cea a filmului The Phantom Menace, primul lungmetraj al trilogiei prequel lansată în 1999, înseamnă că nu vom vedea personaje din serialele recente făcându-și apariția și în noua serie.

De altfel, chiar Headland a subliniat acest lucru în interviul acordat Den of Geek. Povestea din The Acolyte are loc cu mai bine de un secol și înaintea evenimentelor din cele două seriale live-action Star Wars pe care Lucasfilm nu le-a interconectat cu The Mandalorian (Obi-Wan și Andor). Ca atare, The Acolyte va fi un serial de sine stătător în universul Star Wars. Din acest punct de vedere se aseamănă cel mai mult cu Andor, deși serialul cu Diego Luna în rolul principal a fost creat ca prequel pentru filmul Rogue One din 2016.

Ceea ce nu e întru totul exclus însă în cazul The Acolyte e o apariție surpriză a unui personaj cunoscut care ar fi trăit în perioada în care au loc evenimentele din noul serial. Dacă e să ne luăm după canonul Star Wars, Darth Sidious e exclus, fiindcă s-a născut mai târziu. Dar o posibilitate reală e maestrul Yoda. Nici Headland, nici Disney sau Lucasfilm nu au oferit însă vreun indiciu în acest sens.

Ce actori vor juca în noul serial „Star Wars”?

Pentru mulți capul de afiș va fi foarte probabil Lee Jung-jae, actorul sud-coreean care a devenit cunoscut la nivel internațional mulțumită succesului uriaș de care s-a bucurat serialul Squid Game. Lee îl joacă în The Acolyte pe maestrul Sol, cel la care descrierea oficială a seriei face referire drept „maestrul Jedi respectat” care se va confrunta cu un războinic periculos din trecutul său.

Dacă în cazul lui Lee lucrurile erau destul de clare de ceva timp, în luna martie Lucasfilm a dezvăluit pe StarWars.com, site-ul oficial al francizei, descrierile și pentru celelalte personaje din The Acolyte. „O avem pe Mae, o minune mascată care nu se teme să se bată cot la cot cu un Jedi”. Personajul lui Mae este jucat în serial de actrița și cântăreața americană Amandla Stenberg, cunoscută pentru rolurile sale din filme și seriale ca The Hunger Games, Sleepy Hollow, Mr. Robinson sau The Darkest Minds.

Deși nu e întru totul clar dacă ea va fi antagonistul cu care se va confrunta personajul lui Lee Jung-jae, ea e listată ca actriță principală a seriei. O altă apariție interesantă e cea a actriței canadiene Carrie-Anne Moss. Leslye Headland a spus despre ea că vrea ca spectatorii să simtă imediat că este „cel mai puternic Jedi din încăpere” și că a fost inspirată în crearea personajului ei de modul în care actrița a interpretat-o pe Trinity în filmele Matrix.

Moss o va juca pe maestra Jedi Indara, despre care Headland a mai spus într-un interviu pentru revista Empire că vrea ca publicul să o vadă ca pe „Trinity cu o sabie laser”.

Majoritatea actorilor din The Acolyte fac parte din generația mai tânără de la Hollywood, distribuția incluzând nume ca Manny Jacinto (The Good Place, Top Gun: Maverick), Dafne Keen (The Refugees, Logan), Jodie Turner-Smith (White Noise, The Last Ship), Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, 1917) și alții.

Cu doi dintre actorii noului serial, americanul Charlie Barnett și canadiana Rebecca Henderson, Leslye Headland a lucrat și pentru seria Russian Doll de pe Netflix. De altfel, Henderson este și partenera de viață a lui Headland.

Cine este Leslye Headland, creatoarea „The Acolyte”?

Un alt lucru pe care noul serial The Acolyte îl are în comun cu Andor, dar la acest capitol și cu Obi-Wan, este că el nu vine de la Dave Filoni sau Jon Favreau, creatorii The Mandalorian și a tuturor celorlalte serii live-action produse până acum de Lucasfilm sub bagheta Disney.

Lui Headland, care și-a început cariera în cinematografie ca regizoare de film (Bachelorette, About Last Night, Sleeping With Other People), i-au fost încredințate frâiele unui serial Star Wars după ce Russian Doll, o serie pe care a creat-o pentru Netflix alături de actrițele și cineastele americane Natasha Lyonne și Amy Poehler, s-a bucurat de un succes major în rândul fanilor și a fost pe larg lăudată de critici.

Pentru The Acolyte Headland este atât creatoare a serialului, cât și showrunner și co-scenaristă a sa. De asemenea, ea a regizat primele două episoade. Headland a semnat fișa postului pentru rolurile respective și pentru Russian Doll, o comedie dramatică de tip mister. Ca atare, aventurarea noului serial Star Wars în genul mystery-thriller nu este o coincidență.

The Acolyte va marca totodată o premieră: chiar dacă unele seriale Star Wars au avut regizori de sex feminin, noua serie a francizei „galaxiei foarte, foarte îndepărtate” va fi prima creată de o femeie.

Leslye Headland la premiera „The Acolyte” (FOTO: Alberto E. Rodriguez / Getty Images / Profimedia)

La capitolul filme franciza Star Wars nu a avut până acum nicio femeie în scaunul regizoral, însă acest lucru urmează să se schimbe peste doi ani, când Lucasfilm intenționează să lanseze New Jedi Order, lungmetrajul în care Daisy Ridley se va întoarce în rolul lui Rey. Acest film a cărui poveste se va desfășura cu 15 ani după evenimentele din The Rise of Skywalker va fi regizat de jurnalista și cineasta canadiano-pakistaneză Sharmeen Obaid-Chinoy.

Vor fi unul sau mai multe sezoane pentru „Star Wars: The Acolyte”?

Cei care vor aprecia noul serial Star Wars se vor bucura probabil să afle că acesta nu este descris de Lucasfilm ca o „miniserie” sau „serie limitată”, cum a fost de exemplu cazul pentru Obi-Wan sau The Book of Boba Fett. Însă deocamdată e sigur doar primul sezon, care urmează să aibă 8 episoade. Headland a declarat deja că și-ar dori mai multe.

„Aceasta este slujba mea de vis. Spun trei [sezoane] fiindcă sper ca ei să mă lase să fac asta. Dar, dacă aș putea să pocnesc din degete, ar fi slujba mea până când mă retrag. Chiar nu pot să mă gândesc la un vârf creativ sau de carieră mai mare decât să lucrezi la Star Wars. Deci chiar mi-e bine, nu am nevoie cu adevărat să fac nimic altceva”, a declarat ea într-un interviu acordat chiar zilele trecute celor de la Collider.

Până la luarea unei decizii în acest sens, cert e că primele două episoade ale The Acolyte vor avea premiera pe Disney+ în data de 5 iunie, urmând ca un nou episod să apară în fiecare zi de miercuri până pe 16 iulie, când va fi difuzat marele final.