Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi seară, că trebuie aşteptate rezultatele anchetelor demarate după tragedia de la Ferma Dacilor şi toţi cei vinovaţi vor plăti. Premierul a precizat că mii de instituţii din România, chiar Palatul Parlamentului, nu au aviz ISU, dar pensiunea era elementar să aibă detectoare de fum, relatează News.ro.

”A fost o catastrofă şi condoleanţe familiilor, au murit şi copii şi tineri. Toată lumea s-a dus să petreacă Crăciunul. (...) Astept raportul comisiei de anchetă şi mai mult ca sigur că vicepremierul şi domnul Arafat o să vină şi cu propunerile de modificări legislative. Ce nu pot să înţeleg, să nu ai nici detector de fum într-o pensiune?”, a declarat, joi seară, Marcel Ciolacu, la România TV.

Premierul așteaptă să afle de ce Ferma Dacilor nu a fost demolată pensiunea și de ce a rămas să funcționeze

Premierul s-a referit şi la faptul că fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Toader Bogdan, a reuşit în instanţă să câştige demolarea acestei pensiuni.

”Pe urmâ dânsul nu a mai fost preşedinte al Consiliului Judeţean. Va trebui să ştim cu toţii ce s-a întâmplat că nu s-a ajuns la demolare. Cum a rămas să funcţioneze?”, a mai declarat premierul.

Ciolacu promite că „toată lumea va plăti”

”Sunt supoziţii că în fiecare cameră s-a băgat un reşou şi nu a dus instalaţia electrică. Acest lucru nu pot să îl prevezi, dar, în schimb, să nu ai detectoare de fum... e un lucru elementar. Să vedem ancheta şi cine este vinovat. Am văzut demisii în acest moment. Vom vedea cu certitudine că toată lumea va plăti”, a adăugat premierul.

Acesta crede că este nevoie de o modificare legislativă: ”Sunt mii de oameni care au mers acolo. Trebuie o modificare, exact cum s-a întâmplat după incidentul de la Crevedia, să faci o distincţie ce înseamnă să autorizezi un magazin, ce înseamnă să autorizezi o staţie GPL. Erau toate la un loc”.

”S-a râs de mine când am zis că ne trebuie o Românie ordonată (...) Sunt mii de insitituţii care nu au acest aviz. Domnul Arafat trebuie să vină cu o propunere legislativă şi să începem inventarierera exactă”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Palatul Parlamentului nu are aviz ISU

Întrebat despre avizul ISU pe care nu-l deţinea această pensiune, premierul a explicat că sunt mii de instituţii în România, publice, nu private, care nu au acest aviz.

”Vreţi să vă dau cea mai celebră instituţie? Palatul Parlamentului nu are aviz ISU. Biserici, şcoli. Trebuie intervenit. Sunt unele construite de pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie...”, a mai declarat premierul.

Ciolacu, întrebat dacă este protectorul lui Raed Arafat

Întrebat dacă este protectorul lui Raed Arafat, Ciolacu a afirmat: ”Domnul Arafat a avut o realizare fantastică, sistemul de urgenţă. Trebuie să recunoaştem acest lucru”.

”Îl respect pe domnul Arafat pentru tot ce a făcut în sistemul de urgenţă. Avem unul dintre sistemele de urgenţă cele mai performante din Europa, în acest moment”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă Raed Arafat este intangibil, Ciolacu a declarat: ”Nu am vorbit de răspunderile dânsului. În primul rând, e subordonat unui ministru, ministrului de Interne. Sunt ferm convins, la cum îl cunosc pe domnul Predoiu, că va veni după anchetă cu toate modificările pe care trebuie să le facă Guvernul României după acest incident”.

Ferma Dacilor, fără autorizație de construcție, de securitate de incendiu și de funcționare ca unitate de cazare

Complexul turistic Ferma Dacilor a funcționat timp de un deceniu fără avizele necesare.

ISU Prahova a spus că pensiunea nu are autorizaţie de securitate la incendiu.

ISU Prahova a făcut în 2019 control pe fond la pensiunea din Tohani Ferma Dacilor. La acel moment, reprezentanţii unităţii de cazare nu au pus la dispoziţie documente din care sa rezulte momentul punerii în funcţiune, pentru a se stabili necesitatea solicitării şi obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.

„Pentru obiectivul vizat a fost efectuată o verificare pe fond în anul 2019, fiind identificate 6 nereguli, dintre care una a fost remediata pe timpul controlului si au fost aplicate 6 avertismente”, informează ISU Prahova.

La momentul verificării nu au fost puse la dispoziţia inspectorilor documente din care sa rezulte momentul punerii în funcţiune, pentru a se stabili necesitatea solicitării şi obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, a relatat ISU.

Conform site-ului oficial al complexului turistic de la Tohani, bazele afacerii au fost puse în 2013, lucru confirma și de Cornel Dinicu, antreprenorul care se prezintă ca prorietarul afacerii, chiar dacă nu apare în actele firmei care controlează pensiunea.

Prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat că la Ferma Dacilor s-a construit fără autorizaţie, intrându-se în legalitate abia în 2020, când pentru acele construcţii a fost obţinut un certificat de edificare a construcţiei.

Prefectul a declarat că, potrivit informaţiilor primite de la autorităţile locale, complexul turistic Ferma Dacilor de la Tohani nu avea autorizaţie de funcţionare ca unitate de cazare

A fost nevoe de tragedia de la Ferma Dacilor ca autorităţile să înceapă să verifice toate pensiunile din Prahova privind autorizaţia de securitate la incendiu, în urma dispoziției date de prefectul Virgiliu Nanu, șeful PSD Prahova.

Primele demiteri de la ISU Prahova după tragedia de la Ferma Dacilor

Miercuri, Departamentul pentru situații de urgență l-a demis miercuri din funcție pentru șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova și anunță că va sesiza Parchetul cu privire la activitatea de control pe care inspectorii de prevenire au desfășurat-o în anul 2019. Totodată, DSU spune că va trimite o echipă de control la instituția care ar fi trebuit să verifice activitatea pensiunii Ferma Dacilor.

Șeful ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut eliberarea din funcție pentru a nu exista suspiciuni în ceea ce privește ancheta aflată în derulare. El era la conducerea Inspectoratul pentru situații de urgență din mai 2023. Șeful DSU, Raed Arafat, a cerut conducerii IGSU identificarea cât mai rapidă a doi ofiţeri care să ocupe funcţiile vacante, după ce cu o zi în urmă l-a demis pe șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova.

