Radiografie Un nou val al pandemiei de COVID-19 a ajuns în Europa: Care este situația în fiecare țară și ce noi restricții au impus autoritățile

Țările europene încearcă să țină în frâu numărul de infecții prin diferite măsuri, de la introducerea de noi măsuri de carantină pentru nevaccinați, la limitarea accesului la anumite servicii, pentru a încuraja oamenii să se vaccineze anti-COVID.Autoritățile italiene au înăsprit regulile legate de certificatul COVID pentru a încerca să încetinească rata de infecții înainte de sărbătorile de iarnă din luna decembrie. Noile restricții impuse permit oprirea trenurilor în cazul în care un pasager are simptome de COVID, în timp ce șoferilor de taxi li se cere să aibă un certificat verde și maximum doi pasageri pe bancheta din spate.Italia și-a actualizat regulile de călătorie internațională încă de la sfârșitul lui octombrie. Sistemul pe cinci niveluri poate practic interzice intrarea în țară pentru orice alte motive cu excepția muncii și a unor considerente familiale în funcție de țara de origine dar majoritatea țărilor europene se află încă în nivelul de mijloc „C”.Acest lucru ar putea fi însă revizuit pe 15 decembrie, când va avea loc o nouă actualizare a regulilor, în funcție de situația pandemică.Italia a înregistrat 44 de decese cauzate de COVID-19 luni, față de 36 raportate în ziua anterioară, deși numărul de cazuri a scăzut duminică la 5.144, comparativ cu 7.569 depistate sâmbătă.Țara peninsulară are al doilea cel mai ridicat bilanț de decese provocate de coronavirus din Europa, cu 132.819 de morți, în spatele Marii Britanii.FOTO: Marco BERTORELLO / AFP / ProfimediaȚara alpină a impus luni un lockdown la nivel național pentru cetățenii care nu s-au vaccinat împotriva coronavirusului.Măsura, care a intrat în vigoare la miezul nopții, le interzice persoanelor cu vârsta de peste 12 ani să iasă afară cu excepția unor activități esențiale precum munca, participarea la ore și cursuri, cumpărarea de alimente și ieșitul la o plimbare.Numărul de patrule ale poliției a fost crescut și cei care sunt prinși că încalcă regulile pot fi amendați cu până la 1.450 de euro.„Acesta este un pas dramatic”, a declarat cancelarul Alexander Schallenberg, explicând că „pe termen lung aceasta este calea de a ieși din cercul vicios în care ne aflăm - și el este un cerc vicios, ne împiedicăm dintr-un val în lockdown și nu putem continua așa la infinit”.În jur de 64% din populația țării este vaccinată cu schema completă a unui vaccin anti-COVID, o rată pe care Schallenberg a descris-o drept „rușinos de scăzută”.FOTO: Johan Schwarz / AFP / Profimedia ImagesNumărul de cazuri înregistrat în această țară a stabilit un nou record negativ, fiind depistate 303 de noi infecții la suta de mii de locuitori în ultimele 7 zile.Brandenburg, stat care include capitala Berlin, a devenit cel mai nou land federal care a interzis persoanelor nevaccinate să intre în restaurante, muzee și alte locuri publice , chiar dacă au un test negativ pentru coronavirus.Germania se confruntă cu un val grav de infecții după vacanța tradițională de toamnă din această țară.Cancelarul Angela Merkel a făcut sâmbătă un nou apel către cetățenii germani să meargă să se vaccineze împotriva virusului.„Dacă suntem uniți, dacă ne gândim la protejarea noastră și a altora, putem salva țara noastră în această iarnă. Cu o zi în urmă Merkel vorbise despre „datoria față de societate” în ceea ce privește vaccinarea, avertizând că „ne așteaptă câteva săptămâni foarte dificile”.Institutul Robert Koch le-a cerut săptămâna trecută locuitorilor țării să evite adunările cu un număr mare de participanți, Germania pregătindu-se între timp pentru o revenire la munca de la distanță Autoritățile germane s-au zbătut să dea un suflu nou campaniei de vaccinare, puțin peste 75% din populație fiind imunizată cu schema completă.FOTO: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / ProfimediaGuvernul olandez a implementat un lockdown parțial sâmbătă noaptea după ce a înregistrat un număr record de 16.364 de infecții vineri. Măsurile de carantină vor rămâne în vigoare timp de cel puțin 3 săptămâni, forțând barurile și restaurantele să se închidă la ora 20:00.Creșterea vertiginoasă a numărului de cazuri în această țară de 17,5 milioane de locuitori vine în pofida faptului că 84% din populația adultă olandeză a fost imunizată în regim complet.Sute de tineri s-au strâns în centrul orașului Leeuwarden din nordul țării pentru a protesta față de restricții, aruncând cu petarde fumigene în polițiștii desfășurați pentru a dispersa demonstrația. Un alt protest a avut loc și la Haga , unul dintre orașele majore ale țării.Spitalele din provincia Limburg, cea mai afectată de noul val în această țară, au afirmat într-o scrisoare comună trimisă ministerului sănătății că se „îndreaptă direct către un blocaj al sistemului sanitar”.FOTO: Rob Engelaar / AFP / Profimedia ImagesNumărul de spitalizări cu COVID-19 crește în Belgia cu aproximativ 30% de noi internări pe săptămână.Guvernul acestei țări și-a devansat ședința privind impunerea unor noi restricții, aceasta urmând să aibă loc mâine în loc de vineri.Numărul de pacienți internați la terapie intensivă a trecut de 500, punând presiuni suplimentare asupra sistemului sanitar.Belgia a înregistrat o creștere puternică a numărului de infecții în urmă cu aproximativ o lună, când guvernul a reimpus anumite restricții, doar pentru a le relaxa câteva săptămâni mai târziu.Însă numărul de cazuri a continuat să crească, în ultima săptămână fiind raportate peste 10.000 în fiecare zi.Autoritățile au anunțat săptămâna trecută că vor suspenda licențele de practică ale medicilor care nu se vor vaccina anti-Covid până în luna aprilie a anului viitor.FOTO: Nicolas Materlink / AFP / ProfimediaȚara mediteraneană a intrat într-un nou val al pandemiei, al cincilea, declanșat imediat după încheierea sezonului estival care a adus sute de mii de turiști pe țărmurile sale.Cel mai nou val pandemic a dus creșterea numărului de infecții la o medie zilnică de 6.710 cazuri, spitalele din unele orașe precum Salonic și Volos fiind copleșite și rămânând fără paturi în secțiile de terapie intensivă.Medicii au fost nevoiți să intubeze unii pacienți pe holurile unităților medicale sau în parcările acestora.Guvernul de la Atena a răspuns prin introducerea unor noi restricții dure pentru persoanele nevaccinate și le-a cerut medicilor din clinicile private să ajute cu tratarea pacienților din spitalele de stat.Deși țara are o rată a vaccinării anti-Covid relativ bună, în jur de două treimi din populația sa fiind imunizată cu schema completă, cifrele diferă foarte mult între diferitele regiuni ale țării. În special cele din nord au o rată foarte scăzută, cu mult sub 50% în unele locuri.FOTO: Marios Lolos / Xinhua News / ProfimediaAutoritățile de la Riga au introdus luna trecută o carantină pe timp de noapte între orele 20:00 și 05:00 din cauza deteriorării situației pandemice în țara baltică.Majoritatea magazinelor au fost închise și activitățile în spații interioare au fost interzise. Aceste măsuri au intrat în vigoare de luni dar au fost revizuite pentru a permite celor care s-au vaccinat sau au trecut prin boală să acceseze toate serviciile.Restricțiile care îi vizează pe nevaccinați le permit acestora să facă doar unele lucruri de bază în afara căminelor lor, precum cumpărarea de alimente și folosirea mijloacelor de transport în comun.Țara nordică a reintrodus vinerea trecută obligativitatea certificatului său COVID în contextul recrudescenței numărului de cazuri. Acesta urmează să fie obligatoriu timp de o lună pentru a putea intra în cluburile de noapte, cafenele sau restaurantele fără terasă.Persoanele cu vârsta de peste 15 ani trebuie să prezinte certificatul la evenimentele în aer liber la care numărul de participanți este mai mare de 2.000.Certificatul Covid danez arată dacă deținătorul este vaccinat cu schema completă sau a primit prima doză în urmă cu cel puțin două săptămâni, dacă a trecut prin boală sau a efectuat un test negativ în ultimele 72 de ore.FOTO: Francis Joseph Dean-Deanpictures / Alamy / Profimedia ImagesBulgaria a trecut pe primul loc în lume în ceea ce privește morțile cauzate de COVID-19 în funcție de populație. Cu 283,68 de morți la un milion de locuitori, vecina din sudul Dunării se confruntă cu un val devastator care nu dă semne că ar încetini.Situația s-a deteriorat atât de mult încât spitalele bulgare au fost forțate să suspende toate operațiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe pentru ca mai mulți medici să poată trata numărul uriaș de pacienți Covid.Însă în pofida situației disperate, părinți din întreaga țară au protestat împotriva măsurii de testare a elevilor o dată pe săptămână pentru a putea fi reluate orele în format fizic în timp ce protestele împotriva certificatului Covid au intrat deja în a treia săptămână.Bulgaria, care a avut duminică a treia rundă de alegeri parlamentare de anul acesta, are o rată a vaccinării anti-Covid de doar 23%, de departe cea mai scăzută din Uniunea Europeană.FOTO: Belish / Shutterstock Editorial / Profimedia ImagesDupă ce țara vecină a înregistrat marți dimineața un număr record de 838 de decese, președintele Volodimir Zelenski le-a promis 1.000 de grivne (aproximativ 35 de euro) celor care se vaccinează cu ambele doze ale unui vaccin anti-Covid pentru a încerca să ofere un imbold celor reticenți.La începutul lui 2021 salariul mediu nominal era în Ucraina de 13.000 de grivne și salariul minim de 6.000, potrivit Biroului de Statistică al țării.Statisticile privind numărul de persoane vaccinate anti-Covid în această țară diferă semnificativ, estimările legate de procentul persoanelor inoculate împotriva coronavirusului variind între 20% și 28%.Cu o populație de 41 de milioane de locuitori, Ucraina s-a confruntat în ultimele săptămâni cu cel mai devastator val de la izbucnirea pandemiei, autoritățile fiind nevoite să introducă restricții dure în mai multe orașe, printre care și capitala Kiev.Autoritățile ucrainene au decis săptămâna trecută vaccinarea obligatorie a medicilor și angajaților municipali FOTO: Raj Valley / Alamy / Profimedia ImagesLista țărilor care au înregistrat o accelerare rapidă a ratei de teste pozitive, un indicator care arată că s-ar putea apropia de o recrudescență semnificativă a virusului, include Ungaria, Polonia, Franța și Spania.Toate aceste țări analizează în prezent diferite măsuri pentru a preveni răspândirea virusului.Printre țările în care numărul de infecții a crescut vertiginos deja se numără și Elveția, Croația, Serbia, Macedonia de Nord și România.