FOTOGALERIE 10 situații recente în care spațiile verzi din București au fost distruse chiar de instituțiile care trebuie să le protejeze

În București se înregistrează aproape zilnic depășiri pentru poluarea cu praf (PM10 și PM2,5), iar la orele de vârf, pe arterele principale, aerul este aproape imposibil de respirat. Spațiile verzi joacă un rol vital pentru diminuarea prafului și reducerea poluării. Cu toate acestea, în ultimii ani marile parcuri din București și spațiile verzi dintre blocuri au fost distruse sistematic de administrația locală, cea care trebuia să le protejeze. Fie că s-au făcut parcări, parcuri de distracții și agrement sau vegetația a fost defriștă, iar spațiul verde betonat. Sigur, orașul are nevoie și de parcări și de locuri de agrement, însă ele pot fi făcute în alte locuri, nu în parcuri, care au alt scop.





1. Parcarea din Parcul Tineretului









Asta în condițiile în care tot instituția îl lăsase așa după ce l-a primit de la Primăria Capitalei ca să-l amenajeze. Primăria Sectorului 4 a finalizat în primăvară lucrările la parcarea de 700 locuri din Parcul Tineretului, lângă Palatul Copiilor. Proiectul a stârnit o mulțime de controverse deoarece a fost făcut practic în interiorul Parcul Tineretului, pe un teren dat de Primăria Capitalei pentru a fi amenajat ca parc. Asociația Ecocivica a încercat să oprească proiectul în instanță, însă fără rezultat. Inițial a cerut anularea hotărârii de Consiliu Local prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, dar a peirdut, acum se judecă pentru anularea autorizației de construire și a acordului de mediu. Primarul Daniel Băluță a motivat că în zonă sunt mai multe parcuri, iar locuitorii din zonă doresc parcare. Mai mult, acesta a postat pe Facebook că spațiul verde nu este spațiu verde, ci un "teren plin de gunoaie, un adevărat focar de infecție situat la doi pași de centrul Bucureștiului".Asta în condițiile în care tot instituția îl lăsase așa după ce l-a primit de la Primăria Capitalei ca să-l amenajeze.













Râmâne de văzut ce va decide instanța.





2. Parcul de distracții din Parcul Tei







Primăria Sectorului 2 a inaugurat Parcul de distracții din Parcul Tei în iunie 2016 . Acesta se intinde pe o suprafata de 7 hectare si are printre atractii o roata mare de 63 metri inaltime, dotata cu 44 de cabine, un roller coster de 15 metri inaltime, casa groazei, un carusel, masinute electrice, zone cu leagane, tobogane si saltele gonflabile. Pentru amenajarea sa s-au tăiat mai mulți arbori, iar parcul, un loc liniștit înainte, a devenit un bâlci. Mai mult, în weekend, fiindcă instituția nu a amenajat o parcare pentru vizitatori, strada doamna Ghica, bulevardul din fața parcului și Șoseaua Petricani sunt pline de mașini parcate neregulamentar.















Interesant este că proiectul a fost făcut cu fonduri europene. Valoarea investiției este de circa 64,5 milioane lei (14 milioane de euro), din care 18 milioane lei finantare nerambursabila, 1,5 milioane lei de la Guvernul Romaniei, iar restul banilor de la Primaria Sector 2.







3. Aqua parcul din Parcul Pantelimon









”Având în vedere necesitatea creșterii atractivităţii Parcului Pantelimon din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin crearea de facilități pentru recreere, se propune punerea în valoare a aspectului natural şi al reliefului parcului prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, şezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coşuri/ platforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă acestea, se va crea şi un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe sau spații de joacă”, se arată în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.





Zeci de arbori au fost tăiați pentru amenajarea aqua-parcului.







4. Betonarea spațiilor verzi dintre blocurile din Sectorul 3







Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a demarat din 2014 o ampla actiune de "reamenajare" a parcurilor si a spatiilor verzi din sector. Prin "amenajare", Primăria întelege acoperirea cu dale colorate in roz-portocaliu sau cu beton. Mai exact, se iau bucăți din grădinile blocurilor pentru a se amenaja alei, iar pe vechile trotuare se fac locuri de parcare. Un alt exemplu este proiectul de reconfigurare a bulevardelor Camil Ressu, Nicolae Grigorescu si C-tin Brancus unde la fel s-au tăiat fasii din spatiile verzi ale blocurilor pentru a se amenaja alei, iar pe trotuarele ramase piste pentru biciclete. In jurul blocurilor, locurile cu putina iarba sunt betonate si transformate in parcari. Proiectul a stârnit furia unei părți dintre locatari, dar și mulțumirea altora, care acum au unde să-și parcheze mașinile.













5. Baza sportivă din Parcul Operei





În această vară, vegetația de pe circa o treime din Parcul Operei, fâșia neamenajată de 1,6 ha dintre Operă și Casa Radio, a fost defrișată.

Spațiul verde a fost concesionat de Guvern, în 2003, pe o perioadă de 49 de ani, Federației Române de Tenis. Recent, Primăria Sectorului 1 a anunțat că a ăncheiat un protocol FRT, iar baza sportvă va fi făcută din bani publici. Costurile se vor stabili după ce FRT va definitiva proiectul.























Potrivit protocolului încheiat pe o perioadă de trei ani, Federația Română de Tenis va elabora proiectul de refacere și modernizare a bazei sportive , iar Primăria Sectorului 1 va asigura finanțarea investiției. După finalizarea lucrărilor, baza sportivă va avea 12-13 terenuri de tenis, iar copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 8 ani din școlile și grădinițele de pe raza Sectorului 1, care vor fi aleși în urma selecțiilor efectuate de Federație, vor beneficia de cursuri de inițiere gratuite, sub îndrumarea unui antrenor acreditat de către Federația Română de Tenis.





6. Serele din parcul Drumul Taberei









Serele din parcul Drumul Taberei/ Imagine din 2017







7. Blocurile de pe spațiile verzi din Floreasca





Începând cu anii 2000, spațiile verzi dintre blocurile din cartierul Floreasca au fost retrocedate, iar pe o parte dintre ele au apărut deja blocuri. dispozițiile de retrocedare au fost date fie de instanță, fie de Primăria Sectorului 2, care a dat și autorizații de construire. În câteva cazuri, vecinii, nemulțumiți că le-a fost distrus spațiul verde, au atacat autorizațiile în instanță și au obținut anularea lor și oprirea lucrărilor.













In perioada 1990 - 2012, in cartierul Floreasca au aparut 30 de constructii noi, reiese din suprapunerea planurilor urbanistice de atunci cu cele de acum. Dintre acestea 26 sunt pe spatiile verzi dintre blocuri la doar cativa metri distanta de blocurile existente In perioada 1990 - 2012, in cartierul Floreasca au aparut 30 de constructii noi, reiese din suprapunerea planurilor urbanistice de atunci cu cele de acum. Dintre acestea 26 sunt pe spatiile verzi dintre blocuri la doar cativa metri distanta de blocurile existente









Totuși, în majoritatea cazurilor construcțiile au fost finalizate.







Asaltul asupra spațiilor verzi din cartier continuă. la începutul acestui an C onsiliul Local Sector 2 a aprobat construirea unui bloc cu parter și două etaje pe strada Rahmaninov 2E , pe spațiul verde dintre trei blocuri, practic grădina interioară a acestora. Cetățenii din zonă s-au opus proiectului deoarece noua clădire le ia lumina și distruge spațiul verde, dar consilierii PSD-UNPR nu au ținut cont de părerea lor. Oamenii își caută dreptatea în instanță.



Spațiul verde unde ar urma să fie construit blocul; Foto: Valentina Suciu

8. Restaurantele și terasele din Parcul Herăstrău





O parte dintre acestea sunt facute pe terenuri vandute de Primarie, o alta parte pe terenuri inchiriate de la municipalitate, o alta parte prin privatizare.





De exemplu, in perioada 2004-2012, in baza Legii 550/2002, care a permis primariilor de sector vanzarea spatiilor comerciale din parcuri, Primaria sector 1 a vandut 8.500 mp din Parcul Herastrau. Printre imobilele vandute se numara restaurantul Roua Marinarul, 345 mp vandut pe 20 mai 2005 firmei Complex Herastrau pentru suma de 14.406 lei. Aceleiasi companii i-au fost vandute si patru terenuri de tenis in suprafata de 4.438 mp, pe 22 ianuarie 2004, pentru suma de 220.600 lei.









Vedere lac Herastrau









Byblos





Restaurant Bonton Byblos









Chioscuri langa parcul de distractii din Parcul Herastrau

Primarul Gabriela Firea a promis la începutul mandatului că va face un inventar al teraselor și restaurantelor din parc, însă fie nu a fost făcut, fie nu dorește să-l facă public. HotNews.ro a solicitat în mai multe rânduri informații, dar nu am primit niciun răspuns.

















Tot în Sectorul 4, pe Șoseaua Giurgiului 164, circa 1 hectar din spațiile verzi dintre blocuri au fost retrocedate.

Pe o parte s-au ridicat deja construcții. Partea bună este că locuitorii din zonă s-au mobilizat și au reuși să anuleze în instanță autorizația de construire, iar un bloc ridicat ilegal a fost demolat .

Este vorba despre un bloc de patru etaje ridicat ilegal pe un spațiu verde de pe Intrarea Giurgiului 23, Sector 5, iar demolarea s-a făcut cheltuiala investitorului care l-a ridicat.















10. Toaletările fără cap





Mii de arbori din București cad în fiecare primăvară și toamnă victime lucrărilor de toaletare care de fapt sunt lucrări de mutilare a acestora. Din coroana copacului mai rămân doar câteva crengi, iar acesta se usucă în următorii ani. Lucrările sunt făcute atât de Primăria Capitalei cât și de Primăriile de Sector.





Cum arăta bulevardul Elisabeta în 2014, înainte de toaletare (sursa- - Google Maps)







Cum arată acum









"În zona Tineretului se află un teren ce are destinație de parc. Terenul situat în str. Secerei nr. 53-57, sector 4, subzona parcuri, face parte din Parcul Tineretului, aflat în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București. Pentru a-i da o utilitate, în anul 2009 s-a încheiat Contractul de asociere nr. 2248/29.04.2009, între Administrația Lacuri, Parcuri, Agrement București, titularul dreptului de administrare asupra terenului, și SC BLEU CIEL SRL cu scopul modernizării și amenajării parcului, având în vedere că în momentul acela terenul se afla în stare de degradare; durata contractului era de 25 de ani. Pe baza acestui contract, prin HCL sector 4 nr. 78/31.08.2009 a fost aprobat PUD-ul pentru această investiție. Urmare acțiunii Asociației SALVAȚI BUCUREȘTIUL, prin sentința definitivă, a fost anulată HCL sector 4 nr. 78/31.08.2013 și Autorizația de Construire nr. 86/08.03.2011 emisă de Primarul sectorului 4 pentru imobilul din str. Secerei nr. 53-57. În momentul de față, starea terenului este într-o stare accentuată de degradare, urmare începerii escavațiilor și a defrișării arborilor, dar neplantat nimic în compensare. Vecin cu acest teren se află 2 parcuri: Parcul Lumea Copiilor și Parcul Orășelul Copiilor (...). Luând exemplul amenajărilor efectuate de Primăria sectorului 4 în cele 2 parcuri și ținând cont de starea terenului vecin celor 2 parcuri, propunem trecerea în administrare către Primăria sectorului 4 și suntem siguri că va fi amenajat și el în concordanță cu cele două", se arată în expunerea de motive a hotărârii de Consiliu General.În plus, în hotărâre se arată că schimbarea destinației terenului atrage după sine pierderea dreptului de administrare pe care îl are Primăria sector 4.De ce Primăria Sectorului 2 nu a făcut acest parc pe un teren liber, într-o zonă unde nu ar fi deranjat pe nimeni, rămâne un mister.Lucrările au avansat în această vară și au culminat cu un imens scandal, după ce Primăria Sectorului 3, prin societatea Algorithm Construcții S3, a cărat zeci de basculante de pâmânt de la parcarea subterană de pe bd. Decebal și le-a depozitat în Parcul Pantelimon, limita dinspre Gara Cățelu, spre revolta cetățenilor din zonă și a activiștilor de mediu. Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că parcul este în proces de reamenajare, iar pâmântul este depozitat pentru amenajarea unui deal pentru derdeluș. În 2016, în Parcul Herastrau erau peste 20 de terase și restaurante și 8 chioscuri , potrivit informatiilor furnizate de Primaria Capitalei la vremea respectivă.Tot atunci au fost vandute si cele cinci WC-uri din Parcul Herastrau, transformate in restaurante de lux. Pe langa spatiile comerciale vandute de Primaria sectorului1, Primaria Capitalei a inchiriat si ea, separat, teren in parc, fie pentru chioscuri, fie pentru terase sau spatii de agrement.Cert este că nu a fost demolată nicio terasă, chiar numărul construcțiilor din parc a crescut.Și pentru restul construcțiilor sunt litigii de rol, iar Primăria Sectorului 4 are în plan să exproprieze spațiile verzi pentru a le reda comunității.