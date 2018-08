Primăria Sectorului 4 a betonat un spațiu verde din fața blocurilor de pe Șos. Olteniței pentru a construi o parcare/ Trifu - Ecocivica: Lucrările sunt ilegale

Spațiul verde înainte de asfaltare



























Spațiul verde după afaltare; Foto: Mihai Daranga







Dan Trifu, vicepreședintele fundației Ecocivica, a fost sesizat de cetățeni referitor la acest caz și este de părere că lucrările sunt ilegale.







Acesta spune că va sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 și îî indeamnă și pe cetățenii nemulțumiți să facă acest lucru.







”Este vorba despre lucrări ilegale ale Primăriei Sector 4. Am verificat, nu există autorizație de construire pentru amenajarea parcării. Mai mult, se distruge un spațiu verde vital pentru cetățeni pentru că este o fâșie verde tampon între traficul infernal de pe Șos Olteniței și zgomotul din Orășelul Copiilor și blocurile de locuit din vecinătate. Ca atare, distrugerea lui afectează iremediabil sănătatea populației. Mai mult, nu există niciun fel de aviz de la Agenția de Mediu sau de care să avem noi cunoștință, astfel că toate lucrările sunt ilegale. Mai mult, lucrul fără autorizația de construire, coroborat cu distrugerea de spații verzi fără a deține avizele necesare , este infracțiune conform Legii 50/1991. Primăria Sectorului 4 în toate lucrările pe care le face încalcă legea, inclusiv Legea 350/2001 care spune că pentru modificări de trame stradale este necesară întocmirea unei documentații PUZ, dar vedem că Primăria nu lucrează nici cu autorizație de construire. În cazul în care noi sesizăm Parchetul sau cerem sistarea lucrărilor, Primăria emite o nouă autorizație în regim de urgență, dar acum nici măcar nu se mai deranjează, pur și simplu lucrează fără autorizație”, a declarat Dan Trifu, vicepreședintele Ecocivica.”O să facem și o acțiune la Judecătoria Sector 4 pentru sistarea lucrărilor, dar până se pronunță o hotărâre judecătorească, Primarul Sectorului 4 își termină mandatul. Cel mai eficient lucru ar fi ca Inspectoratul de Stat în Construcții să-și facă treaba și să sisteze lucrările, fiindcă el poate face acest lucru imediat, și vedem după cum acționează Parchetul. Și Garda de Mediu ar putea să acționeaze și să sisteze astfel de lucrări pe spații verzi”, a mai spus Trifu.HotNews.ro a solicitat Primăriei Sector 4 încă de la începutul lunii august să comunice ce lucrări execută acolo, dacă are autorizație, cât costă lucrările, dar nu am primit un răspuns.Reamintim că o parte din cetățenii din zonă se opun acestui proiect, mai ales în condițiile în care s-a mai construit o parcare pe un alt spațiu verde din vecinătate. Citește aici mai mult.