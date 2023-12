Ultima știre - 09:35 Marți, 12 Decembrie 2023, 08:34

Volodimir Zelenski, aflat în vizită în SUA, încearcă să-i convingă pe parlamentarii americani să mențină ajutoarele pentru Ucraina. „Dacă există cineva însuflețit de problemele nerezolvate de la Capitol Hill, acela este doar (președintele rus Vladimir) Putin și clica sa bolnavă", a declarat Zelenski în cadrul unui discurs luni la Washington.

Soldați ucraineni într-un blindat de luptă Foto: Anatolii Stepanov / AFP / Profimedia

Principalele informații despre războiul din Ucraina, ziua 657, LIVETEXT:

New Strategy Center organizează miercuri şi joi, la Sinaia, conferinţa internaţională „The Reconstruction of Ukraine and the Strategic Role of Romania", în vederea dezbaterii multiplelor aspecte referitoare la procesul de reconstrucţie a Ucrainei şi evidenţierea rolului strategic pe care România trebuie să-l joace în acest context.

Conferinţa reuneşte oficiali din Ucraina, Republica Moldova, din România şi din alte state UE şi NATO, experţi independenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, academic, ai corpului diplomatic, fiind cea mai amplă conferinţă din România dedicată acestei teme, arată organizatorii, într-un comunicat.

Conferinţa este organizată sub patronajul Guvernului României. (Agerpres)

Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional (FMI) a aprobat luni o plată de 900 de milioane de dolari pentru Ucraina din programul său de împrumut de 15,6 miliarde de dolari, cu câteva ore înainte ca șefa FMI, Kristalina Georgieva, să se întâlnească cu președintele ucrainean.

Georgieva a discutat cu Zelenski timp de aproape o oră la sediul FMI din Washington și i-a spus că boardul executiv al FMI a fost unanim în sprijinul Ucrainei, cu excepția unei țări, au declarat oficialii FMI, făcând o referire evidentă la Rusia.

Consiliul de administrație a aprobat un acord încheiat luna trecută cu autoritățile ucrainene după cea de-a doua evaluare a progreselor înregistrate de Kiev în ceea ce privește un împrumut de patru ani din cadrul Mecanismului extins de creditare aprobat la începutul acestui an. (Reuters)

UE ar putea ajuta Ucraina cu bani din afara bugetului comun

Sistemele de apărare aeriană rusești au distrus marți dimineață o rachetă balistică tactică Tochka-U, lansată de Ucraina, deasupra regiunii Belgorod, a afirmat marți Ministerul Apărării de la Moscova.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, aflată lângă granița cu Ucraina, a declarat că, potrivit primelor informații, nu s-au înregistrat victime sau pagube.

Racheta Tochka-U este o rachetă balistică tactică sovietică cu rază scurtă de acțiune. (Reuters)

Sistemele de apărare antiaeriană au distrus 9 din cele 15 drone de atac pe care Rusia le-a lansat peste noapte pe teritoriul ucrainean și două rachete de croazieră, au anunțat marți forțele aeriene ucrainene.

Dronele Shahed au fost distruse în mai multe regiuni din Ucraina. Cele două rachete de croazieră au fost doborâte deasupra regiunilor Zaporojie și Dnipropetrovsk din Ucraina. Forțele aeriene nu au precizat ce s-a întâmplat cu dronele care nu au fost doborâte și dacă au existat pagube sau victime în urma atacului.

UE analizează posibilitatea de a oferi fonduri de urgență pentru Ucraina în afara bugetului comun al blocului, după ce premierul ungar Viktor Orbán a declarat că va bloca oferta Bruxelles-ului de a oferi Kievului un ajutor financiar critic de 50 de miliarde de euro în cadrul unui summit UE de joi, scrie Financial Times.

Neacordarea finanțării ar marca cea mai gravă răsturnare de situație în ceea ce privește sprijinul acordat de UE Ucrainei.

Zelenski încearcă să convingă Congresul SUA să continue sprijinul pentru Ucraina

„Speranţele contraofensivei ucrainene nu s-au adeverit”, a recunoscut un oficial de top din domeniul securităţii, Oleksiy Danilov, care coordonează cabinetul de război al ţării. El a adăugat: „Asta nu înseamnă că victoria nu va fi de partea noastră".

În timpul vizitei sale în Statele Unite, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu directori ai companiilor americane din domeniul apărării, anunţă Administraţia Prezidenţială din Ucraina. Preşedintele ucrainean a vorbit despre ideea înfiinţării unui centru de apărare în Europa, care va fi localizat în Ucraina.

Zelenski a declarat luni în faţa unei audienţe militare americane că speră că încă poate conta pe Statele Unite şi a îndemnat Congresul să nu facă jocul preşedintelui rus Vladimir Putin.

Scurtă recapitulare a evenimentelor recente:

