RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 12 Decembrie 2023, 14:37

Infrastructura IT a Kyivstar, cel mai mare furnizor de rețele de telefonie mobilă din Ucraina, a fost „parțial distrusă" marți de un atac de amploare al unor hackeri, a anunțat directorul general al companiei, Oleksandr Komarov, la televiziunea națională, potrivit Reuters.

Operatorul telecom Kyivstar, victima unui puternic atac cibernetic Foto: Illia Martynov | Dreamstime.com

„(Atacul) a deteriorat semnificativ infrastructura (IT), a limitat accesul, nu am putut să-l contracarăm la nivel virtual, așa că am închis Kyivstar fizic pentru a limita accesul inamicului", a declarat Komarov.

„Vorbim despre un război care nu are loc doar pe câmpul de luptă, ci și în spațiul virtual și, din păcate, noi am fost afectați de acest război", a afirmat acesta.

Anterior, Kyivstar anunțase că a fost marți dimineață victima unui atac cibernetic de amploare, care a scos temporar din funcțiune semnalul său de telefonie mobilă și de internet.

Compania, care este deținută de operatorul de telecomunicații mobile Veon, listat pe bursa de la Amsterdam, a spus că lucrează pentru a remedia întreruperea și cooperează cu organismele de aplicare a legii.

Separat, co-fondatorul Monobank, un important sistem de plăți ucrainean, a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că firma sa suferă în prezent un atac DDoS (Distributed Denial of Service), dar că totul este „sub control".

Corespondenții Reuters din Kiev au suferit întreruperi ale semnalului celular Kyivstar pe tot parcursul zilei de marți.

„Cel mai important lucru este că datele personale ale utilizatorilor nu au fost compromise", a precizat Kyivstar în comunicatul său, promițând să despăgubească clienții pentru pierderea accesului la servicii.

Kyivstar nu a precizat imediat cine crede că ar fi responsabil, dar autoritățile și companiile ucrainene au acuzat adesea Rusia că a orchestrat în trecut atacuri cibernetice împotriva lor.

(Foto articol: © Illia Martynov | Dreamstime.com)