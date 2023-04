RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 28 Aprilie 2023, 10:28

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​O navă rusească specializată în operaţiuni submarine a fost reperată lângă conductele Nord Stream în Marea Baltică cu câteva zile înainte de exploziile misterioase care au avariat gazoductul, a informat armata daneză, confirmând relatările cotidianului Information, citat de DPA și Agerpres.

Scurgere de gaze Nord Stream Foto: Handout / AFP / Profimedia

Centrul de comandă al apărării daneze a declarat pentru ziarul menţionat că o navă de patrulare a realizat 26 de fotografii cu nava SS-750 la est de insula Bornholm pe 22 septembrie 2022.

Patru zile mai târziu, exploziile au avariat conductele Nord Stream 1 şi 2 care leagă Rusia de Germania, care se află lângă insula Bornholm. Exploziile, care au provocat scurgeri majore de metan, sunt considerate rezultatul unui act de sabotaj.

Ziarul Information a relatat la mijlocul lui aprilie că nava daneză de patrulare P524 Nymfen a realizat 112 fotografii cu nave ruseşti în zonă pe 22 septembrie, dar faptul că această navă s-a aflat în locul în cauză în ziua respectivă nu fusese confirmat anterior de armată.

Germania, Suedia şi Danemarca au lansat investigaţii asupra incidentului, dar până în prezent nu au anunţat identificarea celor responsabili.

Prezența navei rusești, o coincidență stranie

Portalul german t-online a relatat la sfârşitul lui martie, citând informaţii din cercurile de securitate şi date disponibile public, că mai multe nave ruseşti au operat în zonă cu doar câteva zile înainte de exploziile conductelor, printre care şi SS-750.

SS-750 are un minisubmarin cu braţe mobile şi a fost concepută în mod special pentru operaţiuni submarine, a declarat cercetătorul suedez şi expertul în informaţii Joakim von Braun pentru Information.

Un alt expert, Oliver Alexander, a fost citat în articolul publicat joi seara cu afirmaţia că nava, teoretic, s-ar fi putut afla în zonă din alte motive.

„Dar momentul, să te afli în acest loc exact în acest moment, asta este ceva”, a spus el.

Pista presei americane privind exploziile de la gazoductele Nord Stream

Noile informații vin după ce la începutul lunii martie a acestui an cotidianul The New York Times a scris, citând oficiali americani sub condiția anonimității, că un grup pro-ucrainean este responsabil de exploziile care au scos din funcțiune gazoductele din Marea Baltică anul trecut.

NYT a făcut referire la revizuirea unor informații noi despre care afirma că sugerează că persoanele responsabile de actul de sabotaj sunt opozanți ai președintelui Vladimir Putin, dar că oficialii americani au refuzat să precizeze cine a direcționat sau plătit operațiunea.

Ei subliniau că concluzia nu este una fermă și că nu a fost exclusă posibilitatea ca în spatele atacului să se afle o forță „proxy” ce are conexiuni cu guvernul ucrainean sau serviciile sale de securitate. Ucraina a negat orice implicare în actul de sabotaj, atât după explozii, cât și după apariția materialului NYT.

Oficialii americani citați de NYT mai afirmau că, în pofida speculațiilor apărute în acest sens, dovezile avute la dispoziție până în momentul respectiv nu arată vreo implicare a statului rus în organizarea sabotajului.

La o zi după apariția acestui articol în presa americană, săptămânalul german Die Zeit publica o investigație care afirma că un iaht închiriat unei companii din Polonia, care ar aparține unor ucraineni, ar fi fost implicat în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, dar că există suspiciuni că „operațiunea secretă” a fost făcută sub steag fals.

