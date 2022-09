Noi înregistrări video apărute pe rețelele de socializare arată că atacurile forțelor armate ucrainene au ajuns acum în centrul orașului Herson, capitala regiunii cu același nume din sudul Ucrainei.

RIA Novosti, una dintre agențiile de presă ale statului rus, afirmă că clădirile administrației centrale instalate de forțele de ocupație în Herson au fost lovite de cel puțin 5 rachete HIMARS, imaginile video arătând avarierea puternică a uneia dintre clădiri.

Russia says at least 5 HIMARS rockets hit Kherson's administrative building cluster, with video showing serious damage to the district court building. pic.twitter.com/ADXvk1r7Gn

Christo Grozev, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la site-ul de investigații Bellingcat notează că presa de stat rusă trebuie să ia „decizii dificile” în legătură cu relatarea unor astfel de informații din teritoriile ocupate dar că asemenea atacuri sunt greu de ascuns. El spune că presa de la Moscova prezintă atacurile ca fiind îndreptate împotriva civililor.

Russian state media must make difficult decisions on whether to admit/report on the surge of Ukraine strikes at targets in occupied territories. So far they opt to publicize (hard to hide anyway) but represent the strikes as if targeting civilian infrastructure. pic.twitter.com/jKNFyOgE39