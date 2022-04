Armata Ucrainei a reușit în ultimele zile nu doar să țină piept atacurilor rusești în estul țării, dar chiar să lanseze și contraofensive și să ducă atacuri cu succes împotriva unităților inamice.

O parte din atacurile de succes ale ucrainenilor au fost făcute cu lovituri de artilerie, de la mare distanță, foarte probabil cu tunuri intrate în dotare ca ajutor de la alte state. Chiar și acum SUA e în proces să livreze obuziere autopropulasate de 155 de mm, iar Franța și ea ar fi livrat tunuri autopropulsate Cesar.

Cu tunurile de artilerie, fie autopropulsate, fie tractate, ucrainenii au reușit să atace cu succes pozițiile și coloanele rusești. Însă ar fi reușit aceste lovituri de precizie folosindu-se de drone care identificau și comunicau înapoi poziția exactă a inamicului.

Această combinație de „drone” și focuri de artilerie de la mare depărtare, dar cu precizie foarte ridicată, a făcut ca armata Ucrainei să poată produce pagube mari inamicului, fără a-și risca proprii soldați.

#Ukraine : A Ukrainian drone watches a Russian BMP take refuge next to a building- but it is then targeted with accurate indirect fire, likely causing damage. pic.twitter.com/3f7t0DrCLG

Ukraine’s 110th Territorial Defense Brigade posted a video showing three damaged or destroyed BMP-2 and a T-80BVM in Zaporizhzhia Oblast reportedly a result of artillery fire. https://t.co/Tk31GBHPl1 pic.twitter.com/2ofzMlhe31

Obuzierele autopropulsate sunt printre sistemele grele de armament cele mai oferite de statele occidentale, dar și printre cele mai cerute de către Kiev.

Slovacia a declarat că va da Ucrainei două baterii Zuzana de 155 mm, SUA au început să livreze și să antreneze ucrainenii pe Howitzere de 155m, iar Olanda tocmai a anunțat că va livra „un număr limitat” de obuziere autopropulsate blindate Panzerhaubitze 2000, același tip de obuziere ce ar putea livra și Germania dacă se hotărăște să acorde armament greu Ucrainei.

În tot acest timp, militarii ucraineni folosesc orice au la dispoziție, de la obuzierele proprii, la tunurile autopropulsate capturate de la ruși.

#Ukraine : UA forces with a captured 152mm 2S19 Msta-S SPG in operational condition- as can be seen, it is being recovered for later use. pic.twitter.com/cCJ68vbMJr

În același timp, ucrainenii folosesc drone - mari sau mici, de cele mai multe ori comerciale - pentru a putea identifica și ținti inamicul. Dezavantajul acestor drone este că pot fi ușor bruiate și doborâte, însă ele sunt relativ ieftine, ușor de procurat și ușor de folosit.

În același timp, ucrainenii au folosit cu succes inclusiv drone modificate pentru a purta arme, grenade atașate de corpul dronelor ce sunt „eliberate” deasupra țintelor.

#Ukraine: A drone of the 93rd Mechanized Brigade dropping a RKG-1600 (RKG-3 based) projectile right onto a Russian T-72B3 tank somewhere in the East. The tank appears to be damaged as the crew had to leave it. pic.twitter.com/qQLFrfMgfK — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 20, 2022

In the Donetsk region, our fighters from the 15th Main Directorate of the DVKR destroyed the BMP of the occupiers with the help of a combat drone.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/XWsKTS2c8H — Vladislav Mohammed (@VladislavMoham) April 26, 2022

Ukraine’s R18 Strike Drone Hit Enemy Tank with RKG-1600 Minibombs by Mayak Plant PJSC and Aerorozvidka | Defense Express https://t.co/eHBtMinL81 pic.twitter.com/zgK3bIr9p8 — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) April 27, 2022