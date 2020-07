Victor Ponta, despre reținerea fostului procuror Negulescu: „Acum înțelegeți de ce se luptă PNL să desființeze Secția Specială”

Postarea lui Victor Ponta:

„Și acum înțelegeți de ce se luptă PNL să desființeze Secția Specială - ca să îi protejeze pe infractorii care au fabricat dosare adversarilor lor politici!”, a mai susținut Ponta în mesajul postat pe Facebook.„Dl Negulescu a fabricat probe false / a santajat persoane cercetate in alte dosare si i-a obligat sa depuna marturii false / a folosit ilegal statutul de martor cu identitate protejata pentru cei santajati de el / a influentat direct decizii strict politice si persoane publice din judetul Prahova / a avut un comportament si actiuni de crima organizata folosind statutul de procuror si puterile legale specifice functiei / a cheltuit milioane de lei din bani publici pentru razboaiele lui de interlop / si mai sunt si altii care au procedat la fel !Portocala ( ca si altii ca el) sunt o rusine pentru majoritatea magistratilor corecti care aplica legea si isi fac datoria / dar nu au fost niciodata pedepsiti si inlaturati ca niste uscaturi dintr-o padure!In SUA sau in orice tara europeana democratica era de mult in penitenciar / in Romania pana azi a fost protejat !