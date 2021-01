„Arbitrii exprimării libere”: Elon Musk, nou atac la adresa Big Tech după blocarea lui Trump de către platformele social media

Musk a făcut remarca într-un comentariu despre un articol al site-ului de satiră The Babylon Bee privind revoltele de miercurea trecută din capitala americană, miliardarul sud-african notând că:„Multe persoane vor fi super nefericite cu [companiile] high tech ale Coastei de Vest [a SUA] drept arbitru al exprimării libere”.Acesta a răspuns de asemenea unui tweet al unui fan al paginii Tesla care scria că „high tech-ul Coastei de Vest trebuie să facă o distincție între a interzice discursul urii și discursul pe care îl urăște”.„Aceasta este o distincție importantă”, a răspuns Musk.Twitter a anunțat că a decis să suspende permanent contul lui Donald Trump „datorită riscul unor noi incitări la violență”.Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, companie care deține și Instagram, a afirmat în 7 ianuarie, a doua zi după revoltele mortale din capitala americană:„În ultimii câțiva ani i-am permis președintelui Donald Trump să folosească platforma noastră în concordanță cu regulile noastre, uneori înlăturând conținut sau etichetând postările sale care ne încalcă politicile. Am făcut acest lucru deoarece credem că publicul are dreptul la acces cât mai larg posibil la discursul politic, chiar și la discursurile controversate”.„Dar actualul context este acum fundamental diferit, implicând folosirea platformei noastre pentru a incita la insurecție violentă împotriva unui guvern ales democratic”, a continuat acesta, anunțând că „credem că riscurile de a-i permite Președintelui să continue să folosească serviciul nostru în această perioadă sunt pur și simplu prea ridicate”.Snapchat, Twitch, Reddit și, cel mai recent, Youtube, l-au interzis de asemenea pe Trump, în timp ce alte platforme au început să ia măsuri împotriva postărilor lui Trump care răspândesc informații eronate.Interdicția lui Trump pe platformele social media a polarizat și mai mult opinia publică, unii fiind de părere că aceste companii cenzurează utilizatorii prea mult în timp ce cealaltă tabără susține că nu iau suficiente măsuri.Unii afirmă că Facebook și Twitter ar fi trebuit să îl blocheze mai devreme pe Trump și că lipsa lor de intransigență a condus la violențele de pe Dealul Capitoliului. Alții, printre care câțiva lideri mondiali și politicianul de opoziție rus Alexei Navalnîi, văd interdicția drept un act de cenzură.Dezbaterea s-a aprins și mai mult după ce Amazon, Apple și Google au decis să înlăture de pe platformele lor Parler, o rețea socială care afirmă că promovează „exprimarea liberă” populară în rândul conservatorilor și fanilor lui Trump.