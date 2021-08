LIVEVIDEO Florin Cîțu și scandalul reținerii sale în SUA: Nu l-am informat pe Iohannis înainte, nu am considerat relevant. Am discutat acum cu el, nu este o situație penală / Niciun moment nu m-am gândit să demisionez

Florin Citu la New York in 2016

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, că până acum nu l-a informat pe președintele Klaus Iohannis despre reținerea sa în SUA, în urmă cu 20 de ani, după ce a condus băut, pentru că nu a "considerat relevant", iar cazierul său în România este "curat": "Poate ar fi trebuit să spun acest lucru". El a mai spus că a discutat acum cu Iohannis, că în niciun caz ceea ce s-a întâmplat în SUA nu este o faptă penală, cu un "delict" și că nu s-a gândit "niciun moment să demisioneze". Este prima ieșire publică a premierului, la patru zile de la izbucnirea scandalului privind reținerea sa în Statele Unite.





HotNews,ro transmite livetext declarațiile premierului:

Am avut mai multe propuneri despre rectificarea bugetară, am refăcut propunerea

Am văzut în spațiul public că a rămas în discuție greșeala mea de acum 21 de ani din SUA Întrebări:

Când ați cerut certificatul ORNIS ați precizat infracțiunea?

În România legislația pentru deminitari nu mai prevede certificat ORNIS Au fost informați Orban și Iohannis? Nu am adus în discuție eveimentul cu Iohannis

Cât îl privește pe Orban, un coleg mi-a spus că i-a arătat hârtia acum 1 an

Niciun moment nu m-am gândit să demisionez

E un eveniment pe care îl regret, de acum 20 de ani, nu are niciun fel de implicații Problemă de moralitate?

Am fost suprins neplăcut de aceste declarații ale unor colegi, aș vrea să discutăm asta în coaliție

Au fost respectate toate procedurile legele pentru a fi numit premier, nu am considerat că e un element negetiv pentru a fi numit în funcție

E o situație prin care nu am mai trecut niciodată

Era sâmbătă, veneam de la ziua colegului de cameră

Am băut îndeajuns cât să depășesc limita legală

Cred că bere am băut, nu pot să duc 7-8 beri

Am recunoscut imediat ce am fostoprit de poliție că am consumat alcool, nu a fost nimic special

Am stat în custodia Poliției cât s-au derulat procedurile. Nu mai știu exact cât

Din ce îmi aduc aminte nu au fost 48 de ore, am respectat toată legislația

Cât v-a costat greșeala? Mi-am vândut mașina, m-am și împrumutat, nu mai știu exact de unde



Cum de ați vorbit despre cobtravenție, când dosarul este penal?

Sunt sisteme juridice diferite. În SUA am înțeles și eu acum legislația, ceea ce am făcut eu a fost delict, de aceea am spus că e contravenție

În SUA nu am avut nicoodată vreun drept restricționat, am lucrat la bancă un an mai tîrziu, în 2009 mi-am reînnoit viza

Programul pe care l-ați urmat ulterior? Ar trebui făcute si la noi, da. E un curs de reeducare, în care sunt prezentate situații extreme în care poți ajunge

ai poate avea PNL încredere în dvs?

Bineînțeles, PNL va avea la conducere un om care peste tot și-a făcut treaba

În ceea ce privește mașina, cred că am luat 1.500 de dolari, era veche Despre programul PNDL respins de USR PLUS: Nu e programul meu, e al românilor. Sunt localități fără apă, canalizare. Despre asta e vorba Pe cine veți numi la Ministerul Finanțelor? Propunerea mea pentru Ministerul Finanțelor e Dan Vâlceanu Ați fost cu cătușele la mâni? Nu mai țin minte, dar am respectat toate procedurile legale Ați fi dispus să publicați raportul toxicologic, cu alcoolemie? Nu cred că am acel raport, o să mă uit dacă îl am

Nici nu știam de acel raport, am aflat de la dvs, totul a fost prin avocat. A fost exclusiv despre alcool De ce nu i-ați comunicat președintelui? Nu am considerat relevant. Cazierul meu în România e curat. Poate ar fi trebuit să spun acest lucru

Legat de acel moment, eu am urmat sfaturile avocatului și am făcut tot ce mi-a spus



Informația conform căreia Cîțu a fost reținut timp de 2 zile în SUA, în urmă cu 20 de ani, după ce a fost prins băut la volan, a apărut în presă miercuri. La finalul ședinței de guvern din aceeași zi, Cîțu a fost întrebat pe această temă și a recunoscut.

”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat miercuri Florin Cîţu.

Răspunzând unei întrebări, Cîțu a spus că el a condus maşina după ce a consumat alcool: ”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”.

De atunci, nu a mai avut nicio reacție publică pe tema acestui scandal, deși a postat zilnic mesaje pe Facebook.

De precizat că până acum președintele Klaus Iohannis nu a avut nicio reacție în acest scandal.

Premierul prezintă rectificarea bugetară, după ce a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe tema reținerii sale în SUA.