Criza gunoiului din Sectorul 1. Nicușor Dan: Verificarea contractelor e foarte utilă, dar trebuie asigurat serviciul public / Nu vreau să intru în polemică cu Clotilde Armand

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune din nou, referindu-se la criza gunoiului din Sectorul 1, că verificarea contractelor pentru serviciul de salubrizare este foarte utilă, dar că în acelaşi timp trebuie asigurat serviciul public de colectare a deşeurilor.

"M-am exprimat pe subiectul acesta. În primul rând, nu vreau să fac o polemică cu primarul Sectorului 1. În al doilea rând, consider foarte util ca verificarea contractelor şi a modului în care contractele sunt realizate să fie făcute. Dar în timpul acesta trebuie oferit serviciul public. Acesta e punctul meu de vedere. (...) Sunt în responsabilitatea primarului Sectorului 1 şi sper ca primarul Sectorului 1 să rezolve această chestiune", a spus joi Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.





El a spus că speră ca primarul Sectorului 1 să rezolve această problemă, precizând că realizarea unui contract între Primăria Capitalei şi un operator de salubritate ar dura cel puţin două-trei luni.





"Eu, eventual, cu acordul Consiliului General, aş putea să fac lucrul acesta, alocând nişte bani, dar este o chestiune de durată, pentru că trebuie să faci o licitaţie publică. Nu avem în momentul de faţă un contract. Noi, Primăria Generală, nu avem un contract prin care să putem să avem un operator care să fi câştigat o licitaţie, cu care să putem să luăm gunoaie de pe străzi. Şi atunci - doar dacă ne punem în cap să facem asta - trebuie să facem o licitaţie şi nu putem să acţionăm mai devreme de două-trei luni. Dar până atunci eu sper să se rezolve", a declarat Nicuşor Dan.

Poliția Locală Sector 1 a început recent o amplă acțiune de identificare a deșeurilor depozitate ilegal și de informare a cetățenilor și agenților economici care își desfășoară activitatea în Sectorul 1 pentru a le reaminti obligațiile legale.





Depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării de către operatorul de salubrizare se sancționează contravențional cu amendă între 2.000 și 5.000 lei, iar depozitarea de orice fel pe terenuri virane, proprietate publică sau privată, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.





Reamintim că, de la finalul lunii noiembrie, firma Romprest nu mai ridică depozitele necontrolate de deșeuri din Sectorul 1, din cauză că Primăria are facturi neplătite de 94 milioane lei. Clotilde Armand spune că facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește. În plus, Primăria Sectorului 1 nu are banii necesari să le plătească, potrivit sursei citate, deoarece vechea administrație a lăsat în buget o gaură de 800 milioane lei.