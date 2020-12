Criza gunoiului din Sectorulul 1: Poliția Locală a demarat o campanie de informare și sanționare a celor care aruncă gunoi pe domeniul public, cu amenzi de până la 5.000 lei

”Locuiești în Sectorul 1 sau ești agent economic cu sediul în această zonă administrativă? Înseamnă că faci parte din comunitatea locală și trebuie să te îngrijești și de spațiul de dincolo de ușa propriei locuințe sau a sediului în care îți desfășori activitatea. Străzile și trotuarele pe care circulăm trebuie să fie la fel de curate ca acasă pentru că ele reprezintă cartea noastră de vizită ca și comunitate.





Din păcate, însă, în ultima perioadă, pe domeniul public al Sectorului 1 au răsărit mormane de gunoaie care nu ne fac cinste și ne pun în pericol și sănătatea, mai ales în actualul context pandemic. Depozitarea deșeurilor pe străzi, trotuare sau spații verzi este strict interzisă și atrage sancționarea contravențională cu amenzi cuprinse între 2.000 de lei și 5.000 de lei”, a transmis Primăria Sectorului 1 într-un comunicat de presă.

”Poliția Locală a demarat o campanie de informare a cetățenilor și agenților economici care își desfășoară activitatea în Sectorul 1 pentru a le reaminti aceste obligații legale și pentru a-i identifica și sancționa pe cei care le încalcă. Verificările în teren vor fi făcute în permanență, 24 de ore din 24, prin echipaje ale Poliției Locale. De asemenea, pentru identificarea persoanelor care nu respectă regulile privind depozitarea deșeurilor vor fi folosite camerele de supraveghere amplasate pe domeniul public”, a mai transmis Primăria.







În ultimele săptămâni, prestatorul serviciului de salubritate a refuzat să ridice deșeurile de pe domeniul public deoarece nu a mai fost plătit din luna iunie. Facturile restante se ridică la suma de aproape 100 de milioane de lei, a mai transmis Primăria.





”Este rodul fostei administrații care ne-a oferit acest «cadou» de sărbătorile de iarnă. Întrucât am constatat neconcordanțe între facturile emise și neachitate și serviciile efectiv prestate, nu putem plăti facturi incorect întocmite. Îmi doresc ca prețul plătit să fie cât mai corect și cât mai mic pentru că, în prezent, Sectorul 1 plătește pentru salubrizare un preț pe cap de locuitor de peste 3 ori mai mare decât Sectorul 3. Pentru rezolvarea acestei probleme, cât de curând posibil, vom implementa soluții în interesul comunității locale, inclusiv crearea unei companii de salubrizare care să fie controlată de Consiliul Local. Săptămâna aceasta vom pune în dezbatere publică un proiect de hotărâre de consiliu care presupune tarife mai mici pentru agenții economici”, a declarat primarul Clotilde Armand.





Administrația Sectorului 1 îi asigură pe cetățenii săi că ridicarea deșeului menajer de la populație va rămâne în continuare gratuită, cu condiția ca acesta să nu fie depozitat ilegal pe domeniul public.

În Sectorul 1, Primăria, prin firma de salubrizare, ridică gratuit gunoiul menajer de la persoanele fizice, o dată pe săptămână. De asemenea, o dată sau de două ori pe lună, se ridică gratuit deșeurile voluminoase (mobilă, ambalaje, deșeuri vegetale etc). Cu toate acestea, străzile sin Sectorul 1 sunt pline de gunoi aruncat la nimereală.Reamintim că de la finalul lunii noiembrie, firma Romprest, nu mai ridică depezitele necontrolate de deșeuri, din cauză că Primăria are facturi neplătite de 94 milioane lei. Clotilde Armand a declarat că facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește. În plus, Primăria Sectorului 1 nu are banii necesari să le plătească, potrivit sursei citate, deoarece vechea administrație a lăsat în buget o gaură de 800 milioane lei.Primele zone vizate sunt: Zona Gării de Nord, Chitila-Triaj, Bd. Ion Mihalache, Str. Marginei, Str. Aeroportului, Str. Carierei, Drumul Gării, Drumul Poiana Pietrei, Str. Nadeș, Drumul Regimentului, Mendeleev, Piața Amzei, Nicolae Golescu, Episcopiei, George Enescu, Calea Dorobanților, Calea Floreasca etc.